"일상이 예술이 되도록" 인천아트쇼 2025 본격 시동

인천아트쇼조직위원회가 주최하는 인천아트쇼 2025의 자문·홍보위원 위촉식이 지난 25일 오후 4시에 인천시 남동구 영훈뮤지엄 야외특별무대에서 열렸다. 이번 행사에서는 지역 전문가와 단체장 등 120여 명이 자문·홍보위원으로 위촉되었다.정광훈 이사장은 인사말에서 "인천아트쇼 2025는 이번이 5회째로, 매년 3배씩 성장하고 있다"면서 "위촉식이 인천아트쇼의 성공적인 개최를 위한 마중물이 될 것이라고 생각한다"고 말했다. 황규철 자문위원장(현 인천사랑운동시민협의회 회장)은 축사에서"인천아트쇼의 발전에 대한 무거운 책임감으로 시민 역량을 결집하는데 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.이미영 홍보위원장(전 동아시아국제교육원 원장)은 "인천아트쇼 성공은 인천 시민의 행복 지수를 높이는 길이라 생각한다"면서 "대한민국 제2 경제도시 인천에 걸맞게 일상이 예술이 되는 인천을 만들어 가자"고 축사를 전했다.인천아트쇼 2025 행사 구성에 대해 김최은영 예술감독은 "미국, 일본, 독일, 중국, 태국 외 10개국 갤러리가 초청되며, 국내외 저명 갤러리 및 단체의 엄선된 작품 5000여점이 전시된다"면서 "아시아를 넘어, 세계와 연결한다는 슬로건에 맞게 차질 없이 준비하고 있다"고 말했다.그는 또한 "한국조폐공사와의 협약식을 통해 세계 최초로 예술품 위·변조 방지 기술을 선보이고, 배우 박신양과 인천 출신 오원배, 이종구 원로 작가의 특별 초대전이 마련된다"면서 "진화하는 예술, 진화하는 인천이라는 목적에 걸맞게 인공지능(AI) 기술과 접목된 체험 부스도 운영된다"고 밝혔다.이날 자문·홍보위원으로 위촉된 인천 송도동 주민 이무경 위원은 "인천시민으로서 문화예술을 즐길 수 있는 자원에 대해 다소 아쉬운 점이 있었는데, 인천아트쇼가 그것을 해소해 주고 있어 감사하다"면서 "인천이 문화와 예술의 중심지로서 위상을 높이고, 지역 예술계의 발전을 도모하는 중요한 계기가 되길 기대한다"고 말했다.한편, 인천아트쇼 2025는 오는 11월 20일부터 11월 23일까지 나흘간 송도 컨벤시아에서 열릴 예정이다.