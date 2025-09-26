창원 홍남표-조명래 정치자금법 위반 사건, 치열한 법정 공방 예고

큰사진보기 ▲창원지방법원. ⓒ 윤성효 관련사진보기

2022년 6월 지방선거를 앞두고 거액의 자금을 모아 정치자금법 위반 혐의로 기소된 홍남표 전 창원시장과 조명래 전 제2부시장이 조만간 열릴 재판에서 검찰과 치열한 공방을 벌일 것으로 예상된다.창원지방검찰청은 지난 8월 홍 전 시장, 조 전 부시장과 선거캠프 관계자 2명을 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했다. 또 선거자금 명목으로 정치자금을 기부한 12명은 약식기소되었다.이 사건은 창원지방법원 형사4부(재판장 김인택)가 맡았다. 재판부는 오는 29일 첫 공판준비기일을 열 예정이었으나 홍 전 시장측의 요청으로 10월 20일로 연기됐다.검찰은 홍 전 시장, 조 전 부시장을 비롯한 선거캠프 관계자들이 공모해 12명으로부터 3억5300만원을 수수한 것으로 보고 있다.돈을 건넨 혐의를 받고 있는 12명 가운데는 마산고등학교 동문들이 포함된 것으로 알려졌고, 전직 국회의원 보좌관과 회사 대표, 전 창원시의원, 기업인 등이 들어 있는 것으로 전해졌다.최근 언론들은 "조명래 전 부시장 주축 정황" 내지 "불법 선거자금 모집 핵심 '조명래 전 부시장' 의심" 등의 제목으로 보도했다.이런 가운데 조명래 전 부시장은 26일 입장문을 통해 "홍남표 전 시장과 제가 선거 비용을 마련하기 위해 지역 업자, 동문, 정치인 등으로부터 불법정치자금을 모금했다는 검찰의 기소 내용을 일방적으로 반영한 보도는 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.그는 "공소장에 적시된 2022년 1월초 'H 회장으로부터 20억 원을 받기로 했으나 일단 알아서 선거자금을 마련하면 나중에 보전해 주겠다'는 내용은 저 조차도 공소장을 통해 처음 알게 됐다"라며 "H 회장은 홍 전 시장으로부터 신장을 이식 수술한 동문이 있으니 한의사인 저에게 환자로서 한번 봐달라고 하여 본적이 있을 뿐"이라고 주장했다.그러면서 그는 "당시 저는 H 회장을 살펴본 뒤 2년을 넘기기 어렵다는 의사로서의 견해를 홍 전 시장에게 전달한 적은 있지만 이후 사적으로 연락을 하거나 통화를 한 적도 없다"라며 "올 1월초 홍 전 시장이 통화하는 과정 중 전화기를 건네받아 안부 인사를 한 데 유일한 통화이며, H 회장은 지난 3월 중순에 돌아가신 것으로 하는 게 전부이다"라고 밝혔다.조 전 부시장은 "홍 전 시장 선거캠프에서 그 어떤 자금의 모금이나 집행에도 관여한 사실이 없고, 선거홍보원 모집 과정에서도 단 한 명의 인사도 추천하지 않았다"라며 "이같은 사실은 재판 과정을 통해 명약관화하게 드러날 것이라고 확신한다"라고 주장했다.조명래 전 부시장은 "이 사건은 저를 부시장직에서 끌어내리기 위한 세력들이 잘 만들어 낸 각본에 따라 검찰이 정치자금법 위반으로 억지 기소한 것이 본질"이라며 "만약 언론이 검찰 공소장만을 인용해 사실과 다른 내용을 계속 보도한다면 방어 차원에서 적극 법적 대응에 나설 수 밖에 없다"라고 밝혔다.2022년 6월 지방선거에서 국민의힘으로 출마해 당선했던 홍남표 전 시장은 공직선거법 위반으로 징역 6월에 집행유예 1년이 대법원에서 확정되어 지난 4월 시장직을 잃었고, 홍 전 시장이 임명했던 조 전 부시장은 7월 31일 퇴임했다.