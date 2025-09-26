중소벤처 R&D 역대 최대 2.2조... 충북 기업 얼마나 가져갈까?

큰사진보기 ▲한성숙 중소벤처기업부 장관이 25일 서울 종로구 엔도로보틱스에서 '열린 돈이 되는 R&D, 중소벤처 R&D 혁신방안 간담회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 중소벤처기업부 제공 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

중소벤처기업부(아래 중기부)는 25일 서울 종로구 엔도로보틱스에서 '중소벤처 R&D 혁신방안 간담회'를 열고, 2026년도 R&D 사업 계획을 발표했다.2026년 총 지원액은 올해(1조 5000억 원)보다 7000억 원 늘어난 2조 2000억 원으로, 역대 최대 규모다. 중기부는 이번 대책의 핵심 목표를 경쟁력 있는 강소기업 육성에 두고, ▲팁스(TIPS) 방식 R&D 확대 ▲한국형 STTR(민관 공동 기술사업화 R&D) 신설 ▲분야별 전략적 R&D 지원 ▲지원 체계 간소화 등을 주요 전략으로 제시했다.핵심 변화 중 하나는 팁스(TIPS) 방식 R&D의 대폭 확대다. 팁스는 민간 벤처캐피탈이 먼저 투자하면 정부가 후속 지원을 하는 방식으로, 기존에는 창업 단계에 주로 집중돼 있었다. 그러나 앞으로는 성장(스케일업)과 글로벌 진출까지 포함한 전주기 지원 체계로 확장된다.팁스 방식 R&D에는 총 1조 1000억 원이 투입된다. 2026년 팁스 지원 과제 수는 올해 152개에서 300개로 두 배 가까이 늘어나며, 과제당 지원금도 최대 30억 원으로 확대된다. 특히 글로벌 시장을 겨냥한 '글로벌 팁스 R&D'가 새롭게 신설돼 최대 60억 원까지도 지원 가능하다. 또한 다수 기업이 함께 참여하는 '딥테크 챌린지 프로젝트(DCP)'에는 4년간 최대 200억 원의 예산이 투입된다.그렇다면 당장 신청할 수 있는 충북 기업은 얼마나 될까? 충북 도내 팁스 신청 가능 기업은 약 900여 곳으로 추산된다. 올해 충북에서는 지투지바이오, 키프라임리서치, 진크래프트, 와이파인텍, 에코디엠랩, 포리바이오 등 6개 기업이 팁스에 선정됐다.기술이 사업화로 이어지지 못하는 문제를 해결하기 위한 장치도 눈길을 끈다. 미국 STTR 제도를 본뜬 '한국형 STTR'도 새로 도입된다. 이 제도는 대학이나 연구기관이 가진 기술을 중소기업이 이전받아 시장성과를 검증하고 R&D를 거쳐 사업화로 이어지는 3단계 체계다.우수한 성과를 낸 기업에는 후속 투자·융자, 수출, 마케팅 등 맞춤형 지원이 이어지며, 기술 자체의 가치를 평가해 3100억 원 규모의 기술사업화 보증도 제공된다.중기부는 지역산업과 신성장 분야에 대한 R&D 지원도 강화한다. 지역 주력산업 육성에 969억 원, 중소기업의 AI 활용 확산에 450억 원, 바이오-AI 공동연구에 118억 원이 투입된다. 이외에도 글로벌 탄소규제 대응을 위한 대규모 지원이 예비타당성 조사를 거쳐 추진될 예정이다.중기부는 기업의 부담을 줄이기 위해 신청 서류를 대폭 간소화했다. 기존 12종이던 제출 서류는 4종으로 축소되며, 수요자 중심의 간편한 지원체계로 전환됐다. 또한, 전문 평가위원 풀을 3만 명까지 확대하고, 기업이 평가위원을 직접 평가하는 '역평가제도'도 확대 적용된다. 이는 평가의 공정성과 전문성을 강화하기 위한 조치다.