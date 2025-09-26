헤그세스, 전 세계 미군 장성 수백 명 '사유 비공개' 긴급 소집

AD

피트 헤그세스 미국 전쟁부장관이 전 세계 미군 장성 수백 명을 이유를 밝히지 않은 채 긴급 소집해 혼란이 커지고 있다고 <워싱턴포스트(WP)>가 25일(현지시각) 보도했다.헤그세스 장관은 오는 30일 미국 버지니아주 콴티코 해병대 기지에서 군 수뇌부를 직접 불러 모으라는 지시를 내렸다. 지시 대상은 준장 이상 현역 장성들 약 800여 명이며, 해외 파병 지휘관까지 포함됐다. 통상 각 지휘관은 참모진을 대동하기 때문에 실제 참석 인원은 1천 명을 넘길 것으로 추정된다.WP에 따르면 헤그세스 장관은 이번 소집의 구체적 이유를 밝히지 않았다. 헤그세스 장관의 최측근인 션 파넬 전쟁부 대변인 역시 "장관이 지휘관들에게 연설할 것"이라며 추가 설명을 거부했다.이 같은 상황에 군 내부도 당혹스러운 상황이다. 익명을 요구한 한 관계자는 WP에 "유럽, 중동, 아시아 태평양 지역 전역에 주둔하는 분쟁 지역의 최고 사령관들과 고위 군 지휘관들이 회의에 참석할 것으로 예상된다"며 "장군들이 매우 걱정하고 있다. 무슨 이유인지 전혀 모르지않나"라고 우려를 표했다.또 다른 전쟁부 관계자는 "수백 명의 군 지도자들을 같은 장소에 모이도록 명령하면서 그 주제나 의제가 무엇인지를 알려주지 않는 방식은 아니다"라고 말했다. 익명의 미 정부 관료 또한 WP에 "태평양 지역 지휘관들까지 다 불러내는 것이냐"며 "모든 것이 이상하다"고 말했다.WP는 "매체와 인터뷰한 모든 관계자들 중 그 누구도 군 장성들을 모두 소집하라는 명령을 받은 적이 없다고 입을 모았다"며 "몇몇 관계자는 이번 명령이 안보 문제를 야기한다고 말했다"고 덧붙였다.한편 헤그세스 장관은 최근 수개월 동안 장성·제독 20% 감축, 지휘체계 통폐합, 국방부 명칭을 '전쟁부(Department of War)'로 바꾸라는 지시 등 독단적 행보를 이어왔다.특히 인사 검증 과정에서 장교들의 과거 발언이나 SNS 활동까지 들여다보며 승진 여부를 결정한다는 사실이 드러나면서, 차세대 군 지휘관들이 정치적 압박에 위축돼 조기 전역할 수 있다는 우려가 제기되고 있다.WP는 여러 관계자들의 전언을 바탕으로 "이번 소집 명령은 국방부 안팎에서 전례를 찾기 힘든 사안으로, 일부는 새로운 국방 전략 발표와 연관 짓기도 하지만 더 많은 이들은 '숙청 가능성'에 무게를 두고 있다"고 전했다.이어 헤그세스 장관이 지난 5월 100여 명의 장성과 제독들을 감축하라는 지시를 내린 것과 같은 대규모 해임이 이루어질 수 있다고 전망했다. WP는 트럼프 2기 행정부에서 국가안보기관 고위 관료들이 광범위하게 해임되었다며 그 중 여성의 비율이 불균형적으로 높다고 지적했다.이처럼 이례적인 전군 장성 소집 명령에 도널드 트럼프 미국 대통령은 별수롭지 않은 일이라는 반응이다. 트럼프 대통령은 이와 관련한 취재진의 질문에 "장군들이 미국에 와서 현직 전쟁 장관을 만나고 싶어하는 건 좋은 일"이라며 "전쟁 장관이 장군들과 친분을 쌓는 게 뭐가 문제냐"라고 말했다.J.D.밴스 미국 부통령 또한 "전쟁 장관과 대통령에게 보고하는 장군들이 장관과 이야기를 나누러 오는 것은 그리 드문 일이 아니다"라 "이번 소집 명령은 전혀 드문 일이 아니며, 이렇게 큰 화제가 된 것이 오히려 이상한 일"이라고 이번 명령이 이례적인 일이 아니라고 일축했다.