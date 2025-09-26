공주서 '2025 디지털헤리티지페스타 With AI' 개막

큰사진보기 ▲허민 국가유산청장(가운데)과 이찬희 디지털헤리티지페스타 운영위원장(오른쪽) 등 주요 내빈들이 26일 공주 아트센터고마에서 열린 ‘2025 디지털헤리티지페스타 With AI’ 개막식 후 전시관을 둘러보고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

26일 오전, 공주 아트센터고마 로비에서 울려 퍼진 이찬희 디지털헤리티지페스타 운영위원장(공주대 교수)의 인사말은 축제의 성격을 단번에 드러냈다.그는 빗속 준비로 애를 태운 전날을 회상하며 "걱정이 많았는데, 이렇게 많은 분이 모여 주셔서 감사하다"며 힘주어 말했다.4회를 맞은 이번 행사는 전시회를 넘어, 시민과 학생이 함께 참여해 디지털 기술과 문화유산을 엮어내는 살아 있는 실험장이었다.이날 개막식에는 허민 국가유산청장, 박정주 충남도 정무부지사, 최원철 공주시장을 비롯해 학계·문화계 주요 인사와 시민 500여 명이 함께했다.허민 청장은 "공주가 세계유산 도시라는 게 실감난다"며 "디지털과 AI가 결합한 새로운 시도가 국가유산 행정에도 큰 힘이 될 것"이라고 축사를 전했다.박정주 정무부지사도 "해마다 더 풍성해지는 이 행사가 앞으로 국가 차원의 문화유산 행사로 발전할 수 있길 기대한다"며 "산업과 교육을 연계해 새로운 기회를 만드는 점이 인상적"이라고 말했다.공주는 백제의 고도이자 교육의 도시, 세계유산의 도시다. 이찬희 위원장은 "AI와 디지털 기술이 문화유산을 어떻게 보존하고 재해석할 수 있는지 3일간 보여주겠다"며 "무엇보다 학생들이 현재의 주역으로 참여하는 것이 중요하다"고 강조했다.'디지털 헤리티지'만을 전면에 내세운 국내 유일의 축제답게 규모도 남다르다. 국가유산청과 충남도, 공주문화관광재단 등이 후원한 이번 행사는 27개 기관이 참여해 산업페어, 연구성과 발표, 초청전 등 다채로운 프로그램을 선보인다.특히 AI를 활용한 15개의 미래교육 체험 프로그램, 34명의 연사가 참여하는 국제 콘퍼런스가 주목을 받는다.제2회 'AI 헤리티지 공모전'에는 무려 422편이 출품돼 14편이 수상작으로 선정됐다. 대상(백제상)을 차지한 이은실 씨는 '실'을 모티브로 한 영상으로 "전통은 단절이 아닌, 지금과 미래로 이어지는 흐름"을 표현했다며 깊은 울림을 남겼다.밤이 되면 공주 아트센터고마 외벽은 청년들이 직접 제작한 '헤리티지 미디어파사드'로 화려하게 빛난다. AI로 구현한 전통·현대 융합 콘텐츠 14편이 대형 스크린처럼 투사돼, 시민과 관광객들에게 또 하나의 문화 향연을 선사한다. 이 밖에도 헤리티지 상품마켓, 공연, 먹거리 등이 준비돼 축제를 찾은 이들의 발길을 사로잡았다.이찬희 운영위원장은 마지막까지 "이 축제의 진정한 주인공은 바로 시민과 학생들"이라고 거듭 강조했다. 그의 말처럼 이번 페스타는 유산을 '보는 것'을 넘어 AI와 디지털 기술을 활용해 직접 체험하고, 새로운 방식으로 즐기고, 미래로 이어가는 장이 되고 있다.'2025 디지털헤리티지페스타 With AI'는 오는 28일까지 3일간 이어지며, 모든 프로그램은 무료로 개방된다. 공주시 주요 지점에서 셔틀버스가 운영돼 누구나 쉽게 축제에 참여할 수 있다.