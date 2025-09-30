"너 사약 먹니?" 민원 폭주 속에서 나를 버티게 한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲나의 책상에 놓인 커피일하고, 읽고, 쓰고, 그리고 이유 없이 친구가 되어 준 커피 ⓒ 이정미 관련사진보기

AD

"커피 끊으세요. 유제품, 견과류도 알레르기 원인이 되니 먹지 않는 것이 좋습니다."

"커피 연하게, 조금 마시는 것도 안 될까요?"

"조금 마셔도 영향을 줍니다. 아예 끊으세요!"

큰사진보기 ▲유리잔에 커피유리잔에 담긴 커피의 연한 갈색은 바라보는 것만으로 위안이 된다 ⓒ 이정미 관련사진보기

커피 마니아들에 비하면 내세우기 부끄럽지만 나름 커피 애호가 중 한 사람이다. 커피(Coffee). 이렇게 이름을 써 놓고 글자를 유심히 바라보는 것만으로도 입가에 미소가 핀다. 나는 커피의 오묘한 검정, 독보적인 향, 산미가 가미된 쌉싸름한 맛, 커피와 함께할 때만 느끼는 고유한 분위기를 무척 좋아한다. 마음껏 즐기지 못하는 지금도 떠올리는 것만으로 좋고 그 향과 맛이 코 끝에, 혀 끝에 머무는 것 같다.매력적인 것들은 그 매력만큼 독소 조항을 가지고 있다. 매력이 강할수록 쉽게 중독되며 헤어나기도 쉽지 않다. 커피도 마찬가지다. '좋기만 하면 얼마나 좋을까' 싶지만, 커피는 독보적인 매력과 함께 몸에 해로운 점도 있다. 카페인 성분이 위 벽을 자극한다고 한다. 또 칼슘과 철분의 흡수를 방해한다(갱년기 여성 건강에 필요한 필수 영양소). 몸속 수분도 배출시킨다. 갱년기 불면증을 심화시킨다는 우려도 있다.오십 고개 초입까지만 해도 이런 커피의 나쁜 요소들을 귓등으로 들었다. 버터 향이 가득한 고소한 빵과 커피와 함께 맞이하는 주말 아침은 나의 주요한 행복의 원천이었다. 좋아하는 것을 즐기는, 그 짧지만 결정적인 순간을 포기하기 어려웠다. 진하게 커피를 내려 마시면 이내 장에서 신호를 보내고 화장실을 찾는 날이 자주 있었지만 크게 신경 쓰지 않았다. '내 행복의 원천'이라 믿었으니, 그렇게 스스로 생각하도록 결심했는지도 모르겠다.시간을 돌려 보면, 커피에 가장 의존했던 시기는 일로 힘들었던 때였다. 학교를 떠나 교육청에서 근무할 때였다. 코로나 때였고(2020년, 2021년), 팬데믹을 처음 경험하는 학교, 교육청, 교육부 모두 우왕좌왕했다. 학교 교육 과정 운영을 책임지는 도 교육청 업무 담당자가 바로 나였다. 학교 폐쇄 조치, 감염병 확산 방지를 위한 거리 두기, 시차 등교, 비대면 온라인 수업, 온라인 수업 지원을 위한 원격 수업 자료 개발 및 지원 등 교육 이슈의 중심에 내가 있었다.코로나 초창기 집에서 아이들을 돌보고 원격 학습까지 챙겨야 했던 학부모님들의 불만은 최고조에 달했다. 맞벌이 부모님들은 혼자 집에서 컴퓨터로 원격 수업을 듣는 아이들이 컴퓨터 게임이나 유해 환경에 노출되는 것을 불안해 했다. 할머니, 할아버지가 손자, 손녀의 점심을 챙기고 일과를 관리해야 하는 경우도 많았다. 아이를 중심으로 연결된 어른들이 겪는 애로, 어려움이 각종 민원의 형태로 나타났다.코로나 초창기에는 휴대폰이 아침 6시부터 밤 12시까지 쉴 새 없이 울어 댔다. 학교 코로나 환자 발생에 따른 학사 운영과 관련한 지역 교육청의 보고와 대책 논의 전화였다. 교육청에 출근하면 기다렸다는 듯 내 책상 위 전화통은 끊임없이 울었다. 그 당시 아이들의 하루 하루와 이어진 엄마, 아빠, 할아버지, 할머니의 '분노 게이지'는 최고조로 달했다. 전화는 전화대로, 국민신문고, '교육감에게 바란다' 등 각종 창구를 통해 민원은 폭주했다. 나는 종일 민원에 시달리고 응답하느라 정작 업무는 저녁이나 주말에 해야만 했다(주말도 없이 거의 출근했다).사람들은 답답하니까 도 교육청으로 전화해서 자신의 감정을 쏟아내야만 하루를 살 수 있는 것 같았다. 그 시기를 떠올릴 때마다 "평생 들을 욕을 그때 다 들었다"며 농담처럼 말하기도 한다. 그렇게 나는 '감정 쓰레기 받이' 역할을 톡톡히 치렀다. 어느 날은 "내가 왜, 내 잘못도 아닌데, 공무원이라는 이유만으로 민원인의 격한 말투와 고함, 심지어 욕설에도, 한 마디 대응도 못하고 들어야 하냐고" 스스로 외치며 눈물 바다를 이룬 적도 있었다. 지금도 나는 '민원인이 민원을 넣을 권리는 당연히 보장되어야 하지만, 최소한의 예의는 갖추어야 한다'고 생각한다.그렇게 힘든 날들을 커피로 버텼다. "너, 사약 먹니?" 옆 자리 동료는 나의 시커먼 커피를 보며 말했다. 그렇게 진한 커피를 벌컥 벌컥 들이부으며 일을 쳐내야 하던 때가 있었다.이후 교육청 근무 기간이 끝나고 학교로 돌아왔다. 업무 중심의 근무 환경을 떠나 학교로 돌아오니 그렇게 행복할 수 없었다. '젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅이 바로 여기로구나' 싶었다. 아이들 소리가 왕왕 들리고, 창 밖을 바라보면 자그마한 동산이 다정하게 앉은 교정이 정말 정겨웠다.아침 일찍 출근하여 포트에 물을 끓인다. 에티오피아 예가체프 원두를 분쇄기로 간다. 종이 필터와 드리퍼를 이용해 커피를 내린다. 창 밖 풍경을 바라보며 천천히 향을 음미하고 한 모금 꼴깍 넘긴다. 학교로 돌아온 후 나는 천천히, 커피의 매력을 다시 즐길 수 있었다. 더 이상 '사약'같은 커피는 마시지 않았다. 내 몸이 많이 아프기 전까지 나의 아침 의식은 늘 똑같이 커피를 내리는 것이었다.갱년기에 접어든 지난해 나는 폐렴을 세 번 앓았다. 조금만 무리하면 폐렴이 재발했다. 입원과 외래를 반복하며 반년을 보냈다. 피부에 발긋발긋 두드러기도 났다. 만성 부비동염이 심해져서 수술도 받았다. 건강 검진 결과에서는 '골감소증', '만성위축성위염', '역류성 식도염'도 있었다. 나이 드는 일도 쉽지 않다더니 그 말이 실감났다.건강이 나빠지니 할 수 있는 일이 없었다. 마음도 덩달아 우울해지곤 했다. 일을 쉴 수도 없고 주변에 폐를 끼치면 안되겠다는 마음도 컸다. 주변에서는 "흑염소 먹어 보는 게 어때?" 또는 "보약 한 재 먹어" 하며 충고했다.가족의 걱정과 지인들의 조언을 듣고, 기력을 보충하고 면역력을 키워야겠다는 생각에 한의원을 찾았다. 선생님은 폐 질환, 비염, 두드러기 등 모든 것이 면역과 관련 있다고 설명했다. 총체적으로 면역이 떨어져서 나타나는 반응이라는 말씀이었다.몸이 많이 안 좋았고 건강을 회복해야 한다는 생각이 강했기에, 나는 한의사 선생님의 말씀에 따라 그날부터 바로 커피를 먹지 않았다. 처음에는 머리가 띵하니 종일 졸음이 쏟아졌다. 며칠 지나니 지낼 만 했고, 5개월 동안 커피에는 손도 대지 않았다. 끊을 수 없을 거라 생각했는데 '막다른 골목에 서니' 생각보다 어렵지 않았다.커피를 대신할 '건강차'를 찾아 보았다. 폐에는 무차, 페퍼민트차, 맥문동차가 좋다고 했다. 몸이 차고 기관지가 약한 사람은 도라지차, 생강차도 좋단다. 인터넷에서 부지런히 검색해서 해남의 볶은 무, 국산 맥문동과 생강을 주문했다. 한약을 먹고 건강차를 마시며 천천히 나의 건강도 회복되어 갔다.그러던 어느 날, 출장지에서 만난 한 드립백이 나를 유혹했다. 망설였지만 결국 강릉에서 마셨던 테라로사 커피를 떠올렸고, '아주 조금만 마셔야지' 하며 스스로 보던 눈치를 거두어 버렸다. 그리고 그 이후로 지금도 죄책감을 느끼면서, '숭늉처럼 연하게' 물을 잔뜩 타서 마시고 있다. 커피 향은 진하게 느끼고, 커피는 아주 연하게 한 모금 마시며 하루를 열고 있다.여전히 나에게 커피는 독보적인 존재이다. 일생을 통해 보면 잠시지만, 이별도 했다. 나는 커피를 끝내 완전히 보내지는 못했다.대신 좋아하는 것을 더 오래 즐기기 위해, 나는 매일 1만에서 1만 5천보 정도를 걷는다. 소홀했던 식단에도 더 신경 쓰고 있다. 아침에는 다양한 야채와 과일, 달걀과 건강한 탄수화물을 먹는다. 퇴근 후 저녁 준비도 기쁘게 준비한다. 내 몸을 건강하게 하고 저속 노화에 도움이 되도록 제철 야채를 골고루 먹고 단백질 공급을 위한 생선과 고기도 먹으려고 노력한다.부디 좋아하는 커피를 건강하게 즐기는 자신만의 방법을 찾아 오래도록 함께 할 수 있기를 응원한다. 하루를 시작하는 책상 맡에 향긋한 커피향이 흐르고, 유리 잔에 비친 연한 갈색을 바라보는 소소한 기쁨은 '행복의 원천'이기도 하니까.