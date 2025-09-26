메뉴 건너뛰기

초등학생이 표현한 인권 "사람들의 마음속에도 끝없는 평등 존재"

교육

대전충청

25.09.26 13:44최종 업데이트 25.09.26 13:44

초등학생이 표현한 인권 "사람들의 마음속에도 끝없는 평등 존재"

충남 공수초 학생들, 국가인권위 공모전 포스터 부분 대상

지난 9월 23일 국가인권위원회 인권공모전 시상식에서 충남 아산시 공수초등학교 5학년 3반 김소율·이하린 학생이 포스터 부분에서 대상을 수상했다. 사진은 대상을 수상한 포스터.
지난 9월 23일 국가인권위원회 인권공모전 시상식에서 충남 아산시 공수초등학교 5학년 3반 김소율·이하린 학생이 포스터 부분에서 대상을 수상했다. 사진은 대상을 수상한 포스터. ⓒ 이재환 -독자제공

'우주에는 끝없는 별들이 있고, 사람들의 마음속에도 끝없는 평등이 존재한다'

국가인권위원회 인권공모전 포스터에 초등학생들이 써 넣은 문구다. 문구가 예사롭지 않다. 지난 9월 23일 국가인권위원회 인권공모전 시상식에서 충남 아산시 공수초등학교 5학년 3반 김소율·이하린 학생이 포스터 부분에서 대상을 수상했다.

학생들을 지도한 정세정 공수초 교사는 26일 <오마이뉴스>에 "예상하지 못한 결과라 아직도 얼떨떨한 하다. 물론, 수상한 이하린, 김소율 학생 외에도 우리 반 모든 아이들이 각자의 목소리를 세상에 전하고자 열심히 준비해 공모전에 참여했다. 한 작품이라도 꼭 당선되었으면 하는 바람은 있었다"라고 소감을 전했다.

그러면서 "수상 결과가 발표된 후, 떨어진 친구들이 아쉬워할 수도 있는 상황이었지만, 우리 반 아이들은 누구 하나 서운한 내색 없이, 수상한 친구들을 진심으로 축하해 주며 박수를 보내주는 모습을 보여주었다"라며 "그 모습에 오히려 교사인 제가 더 깊은 감동을 받았다"라고 말했다.

정 교사에 따르면 5학년 1학기 사회 교육과정에는 '인권' 단원이 포함되어 있다. 학생들은 이 시간을 통해 장애인, 아동, 여성, 전쟁 난민, 노인을 주제로 인권 침해 사례를 조사하고, 발표를 하며 인권에 대한 관심을 높였다. 그 과정에서 국가인권위원회 인권공모전에도 참여하게 된 것이다.

김소율 학생은 수상소감을 통해 "공모전 문구처럼 인권 평등에 대한 저희의 바람을 더 깊이 새기고 앞으로도 평등과 존엄을 지켜내는 일에 작은 보탬이 되고 싶다"라고 말했다.

#인권

댓글
