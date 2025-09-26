초등학생이 표현한 인권 "사람들의 마음속에도 끝없는 평등 존재"

큰사진보기 ▲지난 9월 23일 국가인권위원회 인권공모전 시상식에서 충남 아산시 공수초등학교 5학년 3반 김소율·이하린 학생이 포스터 부분에서 대상을 수상했다. 사진은 대상을 수상한 포스터. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

'우주에는 끝없는 별들이 있고, 사람들의 마음속에도 끝없는 평등이 존재한다'

국가인권위원회 인권공모전 포스터에 초등학생들이 써 넣은 문구다. 문구가 예사롭지 않다. 지난 9월 23일 국가인권위원회 인권공모전 시상식에서 충남 아산시 공수초등학교 5학년 3반 김소율·이하린 학생이 포스터 부분에서 대상을 수상했다.학생들을 지도한 정세정 공수초 교사는 26일 <오마이뉴스>에 "예상하지 못한 결과라 아직도 얼떨떨한 하다. 물론, 수상한 이하린, 김소율 학생 외에도 우리 반 모든 아이들이 각자의 목소리를 세상에 전하고자 열심히 준비해 공모전에 참여했다. 한 작품이라도 꼭 당선되었으면 하는 바람은 있었다"라고 소감을 전했다.그러면서 "수상 결과가 발표된 후, 떨어진 친구들이 아쉬워할 수도 있는 상황이었지만, 우리 반 아이들은 누구 하나 서운한 내색 없이, 수상한 친구들을 진심으로 축하해 주며 박수를 보내주는 모습을 보여주었다"라며 "그 모습에 오히려 교사인 제가 더 깊은 감동을 받았다"라고 말했다.정 교사에 따르면 5학년 1학기 사회 교육과정에는 '인권' 단원이 포함되어 있다. 학생들은 이 시간을 통해 장애인, 아동, 여성, 전쟁 난민, 노인을 주제로 인권 침해 사례를 조사하고, 발표를 하며 인권에 대한 관심을 높였다. 그 과정에서 국가인권위원회 인권공모전에도 참여하게 된 것이다.김소율 학생은 수상소감을 통해 "공모전 문구처럼 인권 평등에 대한 저희의 바람을 더 깊이 새기고 앞으로도 평등과 존엄을 지켜내는 일에 작은 보탬이 되고 싶다"라고 말했다.