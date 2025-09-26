법인 택시기사가 길바닥에 앉은 이유 "생존권 쟁취"

큰사진보기 ▲화성오산 택시운수업계 종사자들이 9월 22일부터 26일까지 5일에 걸쳐 집회를 열었다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

지난 22일부터 연일 화성시청 정문 앞 화성오산 지역 택시 기사 100여 명이 모여 '택시 생존권'을 쟁취한다며 집회를 열었다. 이들은 9월 26일까지 5일에 걸쳐 매일 오전에 집회를 열었다. 강주형 금성공사 노동조합 위원장은 "노조의 요구안이 통과될때까지 집회를 계속 열 예정"이라고 밝혔다.현장에서 만난 김현민 전국운수서비스산업노동조합 경기조흥운수분회 위원장은 "최근 5차 택시총량자율조정 협의에 따른 92대 증차분을 조속히 진행할 것을 요구한다"고 밝혔다. 이날 집회에 모인 택시업계 운수 종사자들은 화성시와 오산시 택시 운수 법인 소속이다.이들은 화성과 오산시민 교통편익 증대와 관내 택시업종 장기 근속자 생존권을 보장하기 위해 5차 총량 증차분에 대해 '즉시 증차'를 촉구하고 나섰다.주요 요구안은 5차 총량제 합의에 따라 나온 92대 증차분에 대한 조속한 개인면허 공고 시행과 일괄적 면허 배분으로 재산정할 때 증차를 확대하고 화성시 관내 장기근속자들의 생활안정과 생존권을 보장해달라는 요구안이다.현재 화성시 오산시 택시 면허수는 화성시 1288개, 오산시 711개다. 2025년 6월 기준 인구수는 화성시 104만여 명, 오산시는 24만여 명이다. 택시대당 인구수는 화성시 경우 1대당 752명, 오산시 1대당 340명이며, 5차 총량 전국 평균을 보면 택시 1대당 312명이다.화성시오산은 택시 통합사업구역으로 택시 사업구역이 묶여있어 택시총량제 면허권을 나눠야 한다. 관례적으로 택시운수노동조합의 합의안을 행정이 받아들여 그간 화성시 7 오산시 3의 비율로 면허권을 배분해왔다.그런데 올해 4월 결정된 5차 택시 총량 자율조정협의회 합의에 따라 92대 증차 받은 면허 배분을 놓고 화성시와 오산시 의견이 팽팽하게 갈려 쉽게 합의가 도출되지 않고 있는 상황이다.화성시 대중교통과 택시팀 관계자는 24일 <화성시민신문>에게 "관행대로 이어져온 배분을 5차 총량 증차분에서는 하지 않을 계획이다. 화성시 경우 택시 1대당 수송 인원이 752명이고, 오산시는 350명이다. 2배 이상 부족한 상황이다. 택시 부족에 따른 면허 증차분은 화성시 요인에 따라 발생됐기 때문에 기존 나누던 7:3 비율은 맞지 않다. 화성시가 9를 가져가야 한다는 입장이다"고 밝혔다.화성시는 이 사안을 현재 경기도 분쟁조정위원회에 안건을 상정한 상태다.오산시 교통정책과 택시화물팀 관계자는 "관례적으로 택시업계 운수 종사자가 협의한 안을 화성시 오산시 행정에서는 받아서 진행했다. 화성시가 요구하는 9:1안은 근거도 없이 제시한 안이다. 통합구역 타 지자체도 보면 노조 합의해서 원만하게 진행한다"며 관례대로 진행하기를 주장했다.<화성시민신문> 취재 결과 4차 총량제 증차안 합의때 '협의서'를 양측이 작성했다. 화성시와 오산시 노조위원장과 화성시청과 오산시의 직인이 들어간 합의문 내용은 5차때는 배분을 하지 말고 아예 통합면허로 가자는 내용이었다. 다만 합의가 되지 않을 경우는 기존대로 배분한다는 조건이 있다.화성시 택시운수업계 노조 관계자는 "개인택시면허만 바라보며 일해온 다수의 법인 택시 종사자들을 화성시 행정이 외면해서는 안된다. 통합사업구역이기 때문에 사실상 배분율이 크게 의미가 없다는 점을 화성시 행정에서 고려해주길 바란다"고 밝혔다. 개인택시 면허는 경력기간 내 무사고가 돼야 받을 수 있기 때문에 이들은 면허 공고 일정에 민감할 수밖에 없다.화성오산시 택시운수업계 노조는 화성시 5차총량제 즉시증차 호소문을 통해 오산시와의 빠른 배분 합의를 통해 즉각 택시 면허 공고를 시행할 것과 3개년 분할 공고가 아닌 일괄적으로 한번에 면허를 배분해달라고 요구했다.