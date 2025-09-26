'찰칵찰칵 북적북적' 탄압 뚫고 돌아온 윤석열차, "이거 보러 부천 왔다"

큰사진보기 ▲한국만화영상진흥원이 주최하는 제28회 부천국제만화축제가 26일 경기 부천시 한국만화박물관에서 개막한 가운데, 지난 2022년 윤석열 정부의 외압으로 철거된 작품 '윤석열차'가 다시 전시돼 있다. ⓒ 전선정 관련사진보기

▲COMEBACK 윤석열차! "대한민국 표현의 자유, 정상영업합니다" 전선정, 소중한 관련영상보기

"윤석열차다!"

"난 이거 찍을게. 윤석열차."

"첫째로 대한민국은 웹툰 종주국입니다. '(우리 만화가) 최고다. 최고봉이다. 정상(꼭대기)이다'라는 의미를 담고 있습니다. 둘째는 '헌법 21조가 보장하는 표현의 자유에 따라 축제를 정상적으로 운영하겠다'라는 의지의 표명이기도 합니다."

3년 전 윤석열 정부의 외압으로 공모전 주최 측 예산 삭감으로까지 이어지게 된 작품 '윤석열차'가 다시 부천국제만화축제 전시실에 걸렸다. 해당 그림은 윤석열·김건희 당시 대통령 부부를 폭주하는 기차로 풍자한 고등학생의 작품으로 2022년 전국학생만화공모전에서 금상을 수상해 해당 축제에 전시됐다 철거된 작품이다. 당시 사건 이후 이 공모전은 자유 주제가 아닌 주제를 고정해 작품을 받았고 전시회 또한 진행되지 않다가, 올해 다시 자유 주제로 작품을 받고 전시회 또한 재개됐다.26일 오전 10시 개막한 제28회 부천국제만화축제를 찾은 시민들 상당수는 가장 먼저 윤석열차가 전시된 한국만화영상진흥원 1층으로 발길을 옮겼다. 방문객으로 북적이던 이곳엔 윤석열차를 포함해 2021~2025년 전국학생만화공모전 수상작 32점이 전시돼 있었다.시민들은 윤석열차를 손으로 가리키며 일행에게 그림을 소개하기도 하고 "기사에 많이 나오더라", "그때 논란이 됐었지"라며 연신 휴대폰 카메라로 사진을 찍었다. 그림 앞에 서서 작품 속 김건희와 칼을 든 검사를 자세히 살펴보는 시민도 있었다.윤석열차 앞에서 사진을 찍으며 같이 온 학생들에게 작품 감상을 제안하던 김아무개(40대 여성)씨는 "이 그림이 그려진 2022년은 (윤석열이) 계엄을 선포하기 한참 전이었다. 그런데 이렇게 앞서 생각하고 풍자했다는 게 신기하고 특색있게 느껴진다"고 말했다.윤석열차를 보러 축제를 찾았다는 이아무개(20대 남성)씨는 "직접 보니 신기하다"며 "윤석열 얼굴이 그려진 열차가 들이닥치자 시민들이 놀라 도망치는 모습이 그림에 담겨 있는데 나 같다는 생각을 했다"며 웃음을 보였다.이씨는 "지금은 정상화됐지만, 무역업에서 일하고 있어 계엄 때 환율이 급등하며 많이 힘들었다. 3년 만에 다시 전시한 것을 보니 표현의 자유가 되살아났다고 느낀다"라며 "저 그림이 당시 논란이 됐다는 게 지금 다시 생각해봐도 의문이다. 원래 만화엔 풍자가 담기는 것인데 좀 비판했다고 고등학생이 그린 그림을 국가기관이 나서서 탄압한 게 파시즘 같다고 생각했다"라고 덧붙였다.친구와 함께 수상작들을 관람하던 김아무개(50대 여성)씨는 "정치적인 성향을 떠나 만화를 통한 풍자는 예전부터 있었다. 그때 문체부(문화체육관광부)의 조치는 너무했다"며 "(이번에) 다시 전시한 건 잘했다고 생각한다"라고 말했다.만화영상을 전공하는 대학생 오아무개(20대 남성)씨도 "윤석열차 때문에 축제에서 3년 간 수상작 전시가 중단된 것 자체가 이례적이라고 생각한다"라며 "정권 교체 이후에 이 그림이 다시 전시된 건 시사하는 바가 있다고 생각한다"라고 짚었다.올해 부천국제만화축제의 슬로건은 "만화·웹툰 정상영업합니다"이다. 축제를 주최한 한국만화영상진흥원의 백종훈 원장은 이날 윤석열차 앞에서 <오마이뉴스>와 만나 "(슬로건은) 중의적 표현"이라며 이렇게 말했다.이어 백 원장은 "2022년 (윤석열차의) 논란 이후 주제를 지정해 공모전을 진행했다. 올해부터는 표현의 자유를 준수하며 축제를 진행하고자 공모전을 자유 주제로 바꿨고 그렇게 수상한 작품들을 전시했다. (코로나19와 윤석열차 논란으로 전시하지 못했던) 2021~2025년 작품을 전시했고 윤석열차도 그 중 한 작품이다"라며 "(이 전시실에선) 청소년 창작자들의 지난 5년 간의 흐름과 궤적을 볼 수 있다. 창작의 자유와 고통까지 청소년들이 느꼈던 점을 응원해주길 바라는 마음으로 전시를 준비했다"라고 설명했다.한편 올해로 28회를 맞는 부천국제만화축제는 오는 28일까지 경기 부천시 한국만화박물관 일원에서 진행된다.