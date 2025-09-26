"서울미고 시험지유출 의혹 철저 수사하고, 관련자 처벌하라"

국민권익위원회(아래 권익위)가 '사립 서울미술고등학교(아래 서울미고) 고입 실기 시험지 학원 유출 사건' 등을 경찰청에 송부한 사실이 알려지자, 전국교직원노동조합(전교조) 서울지부가 "신속하고 철저한 수사와 함께 관련 교원을 직위 해제하라"고 촉구했다. 서울시교육청은 "경찰 수사 결과를 예의주시하고 있다"고 밝혔다.
26일 전교조 서울지부는 성명에서 "우리는 서울미고에서 발생한 고입 실기시험 문제 유출 의혹과 (당시) 미술부장의 금품 갈취 사건에 대해 교육의 공정성과 투명성을 심각하게 훼손하는 행위로 규정한다"면서 "이에 대한 관계 당국의 엄정한 수사와 학교 법인의 즉각적인 책임자 조치를 강력히 촉구한다"고 밝혔다.
서울지부는 "지난 24일 언론보도에 따르면, 서울미고의 고입 실기시험 문제 유출 의혹이 권익위 조사를 거쳐 경찰청에 송부되었다"면서 "신고인에 따르면, 2023년 10월에 시행된 서울미고 고입 실기시험의 정물(멜론) 사진이 사전에 유출되었다는 폭로가 있었으며, 당시 입시에 참여한 여러 학생들은 실제 출제된 문제가 서울 서초구 지역 A미술학원에서 준비했던 내용과 거의 일치했다고 증언했다. 이 입시 비리 의혹에는 고입 선발 업무를 총괄했던 당시 B 미술부장과 C 미술교사가 연루되었다는 주장이 제기되었다"고 설명했다.
그러면서 서울지부는 "특히, B 미술부장은 현행법상 현직 교원의 학원 과외 교습이 전면 금지되어 있는데도 A 미술학원에 세 차례 정도 방문하여 입시생의 그림을 평가하고 조언했다는 학생들의 증언이 있었다"고 짚었다.
이에 따라 서울지부는 "입시 공정성을 파괴하고 학생들에게 큰 상실감을 안겨준 이 사건에 대해 경찰청이 제기된 모든 의혹을 소상히 밝혀내어 관련자 전원을 엄중히 처벌할 것을 강력히 촉구한다"면서 "신고서에는 교장 직무대리도 해당 사실을 알고 있었다는 주장이 포함된 만큼, 학교 내부의 연루 여부까지 철저히 수사해야 한다"고 요구했다.
또한 서울지부는 "B 미술부장은 실기 강사들에게 공갈과 강요 혐의로 고소당했으며, 서울 용산경찰서는 B 부장에 대해 범죄 혐의가 인정된다고 판단하여 검찰에 송치했다"면서 "B 부장은 2022년 1월부터 2023년 1월까지 1년 동안 실기 강사 4명에게 월 100만 원씩 '생활비 조' 명목으로 돈을 요구하는 등 증거를 갖춘 금액만 합쳐 약 3000만 원 정도를 갈취한 혐의를 받고 있다"고 짚었다. 이에 따라 서울지부는 "교육자로서 자질을 상실한 혐의자에 대해 법인이 즉각 직위해제를 단행하여 교육 현장의 신뢰를 회복할 것을 강력히 요구한다"고 밝혔다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 24일자 기사 "[단독] 서울미술고 입시 문제, 학원 유출 사건 경찰청 송부"(https://omn.kr/2fg1z)
에서 서울미고 교사와 강사 3명의 A 미술학원 연루 의혹과 이 학교의 A 미술학원 시험문제 유출 혐의를 조사한 권익위 통보 내용에 대해 보도한 바 있다.
한편 서울미고 사건과 관련, 이날 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "시험지 유출 의혹 건의 경우 교육청이 수사권이 없기 때문에 일단 경찰의 수사 결과를 예의주시할 것"이라면서 "수사 결과에 따라 엄정 조치 예정"이라고 밝혔다.