2026여수세계섬박람회 성공 기원 '거문도·백도 문화나눔행사' 개최

큰사진보기 ▲거문도 백도 심포지엄 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬박람회 성공 개최를 위한 퍼포먼스 ⓒ 양진형 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'넷제로 페스타 여기있수' 연주회/사진=본지DB ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수시민복지포럼 백미 30가마 기증 ⓒ 양진형 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

내년 2026세계섬박람회를 앞두고 전남 여수를 대표하는 섬 거문도와 백도 일원에서 '거문도·백도 문화나눔행사'가 열렸다.여수 범민문화재단은 25~26일 거문도의 역사와 관광 자원, 섬의 미래를 조명하는 심포지엄과 주민들을 위한 찾아가는 음악회를 개최했다.이번 행사는 여수시가 주최하고 범민문화재단과 여수시민복지포럼, 여수실버예술단이 주관했으며, 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 기원하는 취지로 마련됐다.이틀간 진행된 행사는 심포지엄, 문화공연, 섬 관광 자원 답사, 주민 복지 활동 등으로 구성됐다.첫날에는 국가명승 7호로 지정된 여수 백도를 답사한 뒤 삼산면사무소 회의실에서 심포지엄을 열었다.심포지엄에서는 ▲거문도 등대 120주년(최재성 여수학연구소장) ▲백도의 영상학적 재조명(박정명 전 여수예총 회장) ▲거문도 관광상품 개발과 마케팅(박옥렬 K마린 하멜호 대표) ▲섬 미래의 구상(여수섬박람회 조직위 기획홍보부장) 등이 발표됐다.발표 후 진행된 토론회 이후 특히 거문도등대 120주년의 역사적 의미, 백도의 문화적 가치, 거문도 관광상품 개발과 마케팅 전략 등은 눈길을 끌었으며, 내년 개최되는 섬박람회의 성공 개최를 위해 힘을 모을 것을 다짐했다.이어 여수에코국제음악제의 '넷제로 페스타 여기있수'와 여수실버예술단의 공연이 열려 주민과 관광객이 함께하는 문화 축제의 장을 만들었다.둘째 날에는 거문도 서도에 위치한 거문도 등대와 녹산 등대, 영국군 묘지 등 근대문화유산 답사를 이어갔다.주민 복지 활동도 병행됐다. 여수시민복지포럼과 여수실버예술단은 거문도 주민들에게 백미 30 가마와 의료품을 전달하고, 위안잔치를 열어 지역 공동체와의 상생을 실천했다.정희성 범민문화재단 이사장은 "이번 행사는 섬이 가진 역사와 문화, 관광 자원의 가치를 재발견하고 세계무대에 알릴 수 있는 계기가 됐다"며 "2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위한 중요한 이정표가 될 것"이라고 밝혔다.임채욱 여수시민복지포럼 이사장은 "섬 복지 활동의 하나로 추석을 앞두고 거문도 주민들에게 백미와 의료품 등도 전달할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 후원자들과 함께 섬복지 활동을 꾸준히 이어나가겠다"고 말했다.