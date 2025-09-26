언제쯤 아이들이 사교육 부담에서 벗어날 수 있을까

AD

"딸아이가 내년에 고등학교에 가면 학원을 보내야겠는데, 성적이 좀 나아질까요?"

"학원을 보낸다고 꼭 성적이 나아지지는 않아. 자칫하면 학원비만 날릴 수 있어."

"그래도 친구들은 학원을 가는데, 부모로서 안 보내는 것도 마음에 걸리고, 학원에라도 가면 좀 낫지 않을까 해서요."

큰사진보기 ▲2024년 초중고 사교육비 조사 결과 ⓒ 통계청 관련사진보기

"어차피 지방대 갈 거면 학원비라도 아끼는 건데, 자식 일이 마음대로 안 되네요."

큰사진보기 ▲필자가 은퇴 직전 재직했던 학교 학생들이 지역 대학교에서 학과 체험활동을 하는 모습. 후배 교사가 찍은 것임. ⓒ 이윤수 관련사진보기

얼마 전 형 아우 하면서 지내는 동생뻘 지인이 내년에 고등학교에 진학하는 중3 딸이 걱정이라며 전화가 왔다. 지인은 좀 늦은 나이에 국제결혼을 하여 슬하에 딸 하나를 두고 있다. 한창 사춘기를 겪고 있는 딸이 고등학교에 진학하니 이것저것 걱정이 많은 듯했다. 내가 30년이 넘는 오랜 세월 동안 고등학교에 재직한 전직 교사인지라 상담차 연락을 해 온 것이다. 그동안 내가 교직에 종사하는 것을 아는 지인이나 친구, 친인척들이 자녀들의 진학이나 학습 문제로 조언을 구하는 경우가 더러 있었다. 나의 교직 경험을 바탕으로 아이들의 성장 과정에 조금이나마 도움을 주기 위해, 실질적으로 그들에게 보탬이 되기를 바라는 마음으로 아이들에 대한 이야기를 나눠왔다.동생뻘 지인의 딸은 성격이 활달하고 사교적이라 주변에 친구도 많고 학교생활도 잘한다고 한다. 구김살 없이 자라고 있는 아이들의 이야기는 언제 들어도 흐뭇하고 희망적이다. 지인은 딸이 지금까지는 별다른 문제 없이 컸는데, 고등학교에 가면 신경이 많이 쓰일 것 같다는 것이다. 새로운 친구도 사귀어야 하고, 진로 문제도 구체적으로 탐색해야 되고, 대학 진학을 위해서는 공부도 열심히 해야 될 텐데 어떻게 할지 걱정이 앞선다는 거였다. 특히 성격은 밝은 반면에 학교 공부에는 흥미가 없어 성적이 좋지 않다며 좋은 학습 방안이 없겠냐고 물었다. 그러면서 대뜸 학원 수강 이야기부터 꺼냈다.지인은 이미 딸내미를 학원에 보내야겠다는 생각을 굳히고, 성적이 나아질지 어떨지에 대한 나의 교직 경험담을 듣고 싶은 듯했다. 사실 교육 현장에서 지인과 같은 심정의 학부모를 수없이 보며 상담했고, 나 또한 아들딸의 고교 시절을 거친 학부모이기도 했다. 왜 모르겠나. 지인 아우의 애타는 심정을. 더구나 지인은 다문화 가정이라 딸아이가 성적이 하위권에서 맴돌다가 혹시라도 학급에서 소외되지 않을까 하는 염려가 컸다. 하지만 나의 교육 현장 경험으로는 학부모의 간절한 기대와 염원만으로 학원을 보낸다고 하여, 중하위권 아이들의 성적이 눈에 띄게 올라가지 않는다는 것이다.지인 아우에게 학원 수강 이야기부터 들으니, 우선 공교육 현장에 몸담았던 교육자의 한 사람으로 불편하면서 면목없고 송구스럽다. 학부모들이 사교육 걱정 없이 아이들이 공교육만으로도 학업에 충실하고, 그들의 진학이나 진로 선택에 아무런 어려움이 없도록 교육 환경을 만들지 못한 점에서 마음이 무겁다. 언제까지 우리네 학부모들이 사교육에 목매달아야 하는가. 우리의 공교육은 언제쯤 제자리를 찾아 학부모와 학생들에게 희망을 줄 수 있을까. 정말 사교육 걱정 없이 공교육만으로 희망을 줄 수 있는 날이 오기나 할까.국가통계포털 사이트에서 확인해 보니, 2024년도 사교육비 총액은 29조 원을 넘었다. 학생 1인당 사교육비는 47만 4천 원, 사교육 참여율은 80%, 사교육 참여 시간은 8시간 정도 된다. 통계상으로 나타난 수치가 저 정도면 실질적으로는 더하면 더했지, 덜하지는 않을 것이다.통계상 사교육비가 남북으로 대치하고 있는 우리나라 국방예산의 절반에 달할 정도로 천문학적인 규모다. 게다가 사교육비는 줄어들 줄 모르고, 매년 증가 추세에 있다. 가히 '사교육 공화국'이라 불릴 만하다. 저 많은 사교육비를 댄다고 학부모들은 얼마나 등골이 휘어졌으며, 학생들은 또 얼마나 학업 부담에 시달렸을까. 공교육에 몸담았던 일원으로서 마음이 착잡하고 참담하면서 안타깝다.아들을 '인서울' 시키겠다고 무진장 애를 쓰던 부산에 사는 후배의 뒤늦은 푸념이다. 대입 교육에 매몰되어 있는 현실에서 학교의 공교육만으로는 입시 준비가 충분하지 않다는, 학부모의 불안을 잘 안다. 자식 잘되기를 바라는 부모 마음도 모르는 바가 아니다. 그럼에도 학원에 의존하고 과외에 매달린다고 학생의 성적이 마냥 올라가서 원하는 대학에 진학하는 것은 아니다. 학부모들은 자녀가 학원에서 부족한 학습량을 채우고, 학습 능력을 끌어올려서 성적이 나아지기를 바라지만 현실과는 괴리감이 크다.중하위권 학생이 사교육을 많이 받는다고 상위권으로 치고 올라가기는 쉽지 않다. 아이들은 각자 가지고 있는 학습능력이 달라 학습 결과도 다르게 나타난다. 학부모의 등골이 휘어지도록 들어가는 사교육비에 비해 나타나는 결과가 미미한 경우를 수없이 봐 왔다.간혹 중하위권 학생이 상위권으로 성적이 꾸준히 상승하는 사례가 있기는 하다. 이런 학생은 학원에 다녀서 그렇다기보다는 의미 있는 학습 동기에 자극받아 잠재되어 있던 학습 능력이 발현되는 경우이다. 학원에 가면 열심히 공부할 것이라고 맹목적으로 믿을 게 아니라 아이들의 적성과 재능을 면밀히 살펴볼 필요가 있다. '공부 머리'가 있다면 왜 공부를 해야 하는지를 깊이 깨닫게 하고, 학습 동기를 유발하여 스스로 학습하는 습관부터 길러야 한다. '공부 머리'가 없다고 해서 다른 머리나 재능까지 없는 게 아니다. 공부를 못하더라도 다른 분야에서 뛰어난 능력을 발휘하는 경우는 얼마든지 있다. 아이가 좋아하고 흥미를 느끼는 쪽으로 밀어주는 것이 바람직하다. 자녀 교육을 현실적으로 냉정하게 바라봐야 한다.우리나라의 사교육 광풍은 대입 제도의 땜질식 처방으로 잠재울 수 있는 게 아니다. 학벌 중심의 채용 문화, 정규직과 비정규직, 대기업과 중소기업 간의 임금 격차와 같은 일자리 문제와 밀접하게 맞물려 있다. '인서울'에 목매달지 않도록 지방대학의 경쟁력도 강화해야 한다. 사교육의 근간을 흔들어 뽑을 수 있는 구조적 개혁이 절실한 시점이다. 다행히 교사 출신에다 교육감을 지낸 분이 교육부 장관으로 일하게 되어 기대하는 바가 크다. 얽혀 있는 실타래를 풀기 위해서는 실마리부터 찾아야 한다. 차제에 사교육 문제를 해결할 실마리라도 찾는다면 아낌없는 박수를 보내고 싶다. 수십년 동안 풀지 못한 사교육 문제를 해결하는 길이 공교육을 살리고 학부모들과 아이들도 살리는 길이다. 그래야 우리 아이들의 미래도, 우리나라의 미래에도 희망이 보일 것 아닌가.