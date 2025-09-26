'호남엔 불 안 나나' 망언에 민주당 "목소리 주인공 제명해야"

▲정청래 "'호남에는 불 안 나나' 범인을 찾습니다"정청래 더불어민주당 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 확대간부회의에서 전날 본회의 당시 "호남에는 불 안 나나"라고 발언했던 의원을 공개 수배하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기