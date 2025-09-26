'호남엔 불 안 나나' 망언에 민주당 "목소리 주인공 제명해야"

"호남에서는 불이 안 나나, 이게 국회의원이라는 작자가 웃으면서 할 소리입니까? 음성만으로는 특정할 수 없지만, 매우 익숙한 목소리입니다." (한준호 최고위원)
"재난 앞에 대한민국 국회의원들은 하나가 돼서 막아야 되는데 '호남에는 불이 안 나나'라니, 이 사람은 국회의원 자격도 없다고 봅니다. 제명까지 해야 된다고 봅니다." (김병주 최고위원)
26일 오전 열린 더불어민주당 확대간부회의에서는 전날(25일) 저녁 누군가 본회의장에서 외친 '호남에선 불이 안 나느냐' 발언에 대한 성토가 거셌다. 민주당 최고위원들은 한 목소리로 이를 "망언"이라며 의원직 사퇴까지 요구하고 나섰다.
정청래 민주당 대표는 "매우 심각하고 부적절한 발언이다. 어렴풋이 누구인지 짐작은 간다"면서 "목소리의 주인공은 스스로 내가 그랬다고 하고 공개 사과하셨으면 한다"고 촉구했다.
"이 목소리의 주인공은 누구입니까? 범인을 찾습니다"
정 대표는 "제가 대표 연설할 때 제가 '비상계엄이 성공했다면 이재명 대통령도 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것이다' 하니 나왔던 '제발 그랬으면 좋았을 걸'이라 한 망언을 기억한다. 지금도 사과를 하지 않고 있다"며 "또다시 이런 말을, 너무나 부적절한 발언을 한 사람이 누군지 찾아내야 될 것 같다"고 밝혔다. 그러면서 "이 목소리의 주인공은 누구입니까? 범인을 찾습니다"라고 덧붙였다.
전날(25일) 국회 본회의에서 '경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등 특별법'을 표결하는 과정에서 한 여성 의원이 "호남에서는 불 안나나"라고 말하는 음성이 <오마이TV> 카메라에 포착됐다. 이 발언에 이어 주변에선 맞장구 치듯한 웃음소리가 이어져 '용납할 수 없는 망언'이라는 비판이 커지고 있다. 당시 본회의장에는 경북·경남·울산 산불 피해 주민들이 방청하고 있는 상황이었다(관련 기사: "호남에서는 불 안 나나" 역대급 망언의 주인공을 찾습니다 https://omn.kr/2fgpq
).
아직 발언 당사자가 누구인지, 어떤 의도로 발언을 했는지 확인이 되지 않고 있는 상황이지만 민주당은 발언 당사자 스스로 사실을 밝히고 사과하라고 요구하고 있다. 일부에서는 제명 및 의원직 사퇴 요구도 나온다.
이날 민주당 확대간부회에서 전남 영암·무안·신안이 지역구인 서삼석 최고위원은 "발언 당사자는 피해자와 국민 앞에, 호남인 앞에 조속히 진솔하게 사과하고 반성하라"고 지적했다. 시각장애인 서미화 전국장애인위원회 위원장 또한 "제 고향이 전남"이라며 "저는 소리로 (사람을) 보기 때문에 누군지 정확히 알 것 같다. 숨지 말고 즉시 자수하시고 전 국민 앞에 석고대죄 하라"고 일침을 놨다.
김병주 최고위원도 "이 사람은 국회의원 자격도 없다"라며 "제명까지 해야 된다"고 목소리를 높였다.
박수현 당 수석 대변인은 회의 직후 기자들과 만나 "문제는 당사자(사과)에 달려있다"라며 "스스로 먼저 사과하라는 게 당의 입장"이라고만 덧붙였다. 관련해 민주당 의원들도 "'호남에도 대형 산불이 났어야 한다'는 취지의 망언을 한 국힘 의원은 스스로 공개사과하라(정진욱 의원)"는 등 SNS로 일제히 비판했다.
한편 국민의힘이 검찰청 폐지-공소청·중대범죄수사청 설치 등 정부조직법 개정안을 두고 필리버스터(무제한 토론)으로 저지에 나선 가운데, 26일 오후 7시께 토론이 끝나고 표결이 진행될 예정이다. 개정안이 통과되면 1년 유예기간 뒤 2026년 9월부터 시행되게 된다.
정청래 당대표는 관련해 "수사와 기소는 불가역적으로 분리되고, 검찰은 폭력적인 무소불위 권력을 휘두를 수 없게 된다"며 "대통령의 강력한 검찰 개혁에 대한 의지와 결단, 검찰 개혁을 염원하고 성원해 주신 국민 열망이 이룬 성과다. 역사는 오늘 저녁 7시 검찰 개혁으로 한국 민주주의가 한 단계 더 성숙하게 되었다고 기록할 것"이라고 말했다.