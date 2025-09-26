잘 몰랐던 대장 청소제 성분 이야기, 건강검진이 두려웠던 이유

큰사진보기 ▲건강검진 전, 두려움에 떨게 하는 장정결제 ⓒ 김지영 관련사진보기

가을이 깊어질수록 사람들은 건강에 더 신경을 쓴다. 1년 내내 건강을 챙겨야 한다는 말이 있지만, 이상하게도 찬바람이 불기 시작하면 건강검진을 예약하는 이들이 부쩍 늘어난다. 아마도 한 해가 마무리되기 전에 회사나 국가에서 의무적으로 받아야 하는 건강검진을 마쳐야 한다는 압박 때문일 것이다.나 역시 예외는 아니다. 이번 주말, 건강검진을 앞두고 있다. 그런데 병원에 가기 전에 넘어야 할 산이 하나 있다.며칠 전, 집에 돌아오니 대문 앞에 작은 봉투가 놓여 있었다. 봉투를 보는 순간, 그 안에 들어있는 게 무엇인지 짐작할 수 있었다. 그 혐오스러운 봉투의 내용물, 바로 장정결제 약이었다.이번 건강검진에는 3년 만에 대장내시경이 추가됐다. 많은 사람들이 대장내시경을 꺼리는 이유, 나 역시 충분히 공감한다. 검사 자체는 수면 상태에서 진행되어 고통스럽지 않지만, 진짜 힘든 건 그 전 단계다. 위와 장을 깨끗이 비워내는 과정, 즉 장청소가 너무나 고통스럽기 때문이다.장정결제 약을 복용하는 그 시간은 늘 고역이다. 봉투를 열면 산뜻한 레몬 그림이 그려진 파우더가 들어있다. 하지만 그 맛은 산뜻함과는 거리가 멀다. 찝찔하고 불쾌한 맛이 입안에 맴돈다. 몇 번이나 마셔봤지만, 매번 같은 고통이다. 이번엔 도저히 참을 수 없어, '이 놈의 정체를 알고나 먹자'는 생각이 들었다.봉투에 크게 적혀 있는 '수클리어'라는 이름을 확인하고, 인터넷 포털 사이트에 검색을 해봤다. 그런데, 검색 결과를 보고 두 눈을 의심했다. "수클리어 파우더는 주방, 욕실, 세탁 등 집안 곳곳에 사용할 수 있는 친환경 다목적 세정제입니다"라는 설명이 나오는 게 아닌가. 내 몸을 집안 청소제로 비워내는 것이었던가?너무 당황스러웠다. 평소엔 잘 읽지 않는 상품 설명서까지 꺼내 들었다. 깨알같이 써있는 글자들이 잘 보이지 않아 온 힘을 다해 눈을 집중했다. 효능 효과란에 "변비치료 목적으로 사용하지 않도록 한다"는 문구가 적혀 있었다. 대장내시경 준비용 약품인데 변비치료는 안 된다고? 뭔가 아이러니한 느낌에 혼자 실소를 터뜨렸다.수클리어 파우더의 주요 성분은 황산칼륨, 무수황산나트륨, 그리고 무수황산마그네슘이다. 이름만 들어도 왠지 화학실험실에 있을 법한 물질들이다. 이 성분들은 실제로 주방이나 욕실 청소용 세제에도 쓰인다. 하지만 의료용으로 사용될 때는 엄격한 기준에 따라 제조된다.각 성분의 역할을 간단히 정리하면 이렇다. 황산칼륨과 무수황산나트륨, 무수황산마그네슘은 모두 장내에서 수분을 끌어들여 배설을 촉진하는 역할을 한다. 쉽게 말해, 장 속에 물을 가득 채워 넣어 변을 묽게 만들고, 장을 깨끗하게 비워주는 것이다.이 과정에서 몸에 흡수되는 양은 거의 없고, 대부분 배설된다. 그래서 안전하게 사용할 수 있지만, 과다 복용하거나 신장질환, 심장질환이 있는 사람은 주의가 필요하다. 장정결제는 변비 치료제가 아니라, 대장내시경 준비용 약품이다. 평소 변비가 있다고 이 약을 임의로 복용하면 오히려 탈수나 전해질 불균형 등 부작용이 생길 수 있다.이 약품은 실제로 집안 청소제와 비슷한 성분을 가지고 있지만, 의료용으로는 인체에 해가 없도록 정밀하게 조제된다. 대장내시경 전 장을 깨끗이 비워야 정확한 검사가 가능하기 때문에, 수클리어 파우더와 같은 약품이 필수적이다. (출처: 대한소화기내시경학회, "대장내시경 검사 전 장정결제의 안전성과 효능", 대한소화기내시경학회지, 2019 / 식품의약품안전처, "대장내시경 검사 전 장정결제 안전 사용 안내", 2022)이번 건강검진 준비를 하면서 난생 처음 병원 약품의 성분과 역할을 꼼꼼히 공부해봤다. 그동안 무심코 먹었던 약이 사실은 집안 청소제와 같은 성분이라는 사실에 놀랐지만, 동시에 의료진의 세심한 관리와 과학적 설계 덕분에 안전하게 사용할 수 있다는 점에 안심이 되었다.내 몸에 들어오는 것이 무엇인지 알고 먹는 것, 그것이 약일지라도 중요하다. 건강검진은 불편하고 귀찮을 수 있지만, 우리 몸을 지키는 데 꼭 필요한 절차다. 장정결제 약의 정체를 알고 나니, 그 불쾌한 맛도 조금은 덜 느껴지는 듯했다.가을의 초입에서, 건강검진을 앞둔 여러분께 이 글이 작은 도움이 되었길 바란다. 나 역시 장정결제 약이 궁금해서 직접 공부해보고, 그 내용을 이렇게 나누게 되었다.건강한 가을, 모두에게 응원의 마음을 전한다.