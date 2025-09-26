강위원 전남도 경제부지사, 재산 1억 4000만원 신고

강위원 전라남도 경제부지사가 재산 1억 4831만 원을 신고했다.
26일 공개된 관보에 따르면, 강 부지사는 전남 영광군 묘량면 월암리 단독주택(6740만 원)과 배우자 명의 광주 서구 치평동 아파트 전세권(1억 원)을 부동산 관련 재산으로 신고했다.
자신과 배우자 그리고 3명의 자녀 명의로 총 1억 2000만 원의 예금을 신고했다.
자신과 배우자 명의로 된 167만 원 상당의 상장주식도 신고했다.
채무로는 개인 채무 1억 8000만 원을 신고했다.
이 밖에 강 부지사는 자신과 배우자 명의 승용차 2대(가액 3900만 원)도 신고했다.
정부공직자윤리위원회는 강 부지사를 포함해 올해 6월 2일부터 7월 1일까지 취임·승진·퇴임 등 신분 변동이 있는 고위공직자 145명의 재산을 이날 관보를 통해 공개했다.
'친명 인사'로 알려진 강 부지사는 지난 6월 17일 전남도 부지사로 취임했다.
정치권에서 오랜 기간 활동해온 강 부지사의 재산이 공개된 것은 이번이 처음이다.
