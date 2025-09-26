메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
강위원 전남도 경제부지사, 재산 1억 4000만원 신고

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.09.26 11:39최종 업데이트 25.09.26 11:40

강위원 전남도 경제부지사, 재산 1억 4000만원 신고

사인 채무 1억 8000만 원

원고료로 응원하기
제 14대 전라남도 경제부지사로 17일 취임하는 강위원(52)씨.
제 14대 전라남도 경제부지사로 17일 취임하는 강위원(52)씨. ⓒ 전라남도

강위원 전라남도 경제부지사가 재산 1억 4831만 원을 신고했다.

26일 공개된 관보에 따르면, 강 부지사는 전남 영광군 묘량면 월암리 단독주택(6740만 원)과 배우자 명의 광주 서구 치평동 아파트 전세권(1억 원)을 부동산 관련 재산으로 신고했다.

자신과 배우자 그리고 3명의 자녀 명의로 총 1억 2000만 원의 예금을 신고했다.

AD
자신과 배우자 명의로 된 167만 원 상당의 상장주식도 신고했다.

채무로는 개인 채무 1억 8000만 원을 신고했다.

이 밖에 강 부지사는 자신과 배우자 명의 승용차 2대(가액 3900만 원)도 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 강 부지사를 포함해 올해 6월 2일부터 7월 1일까지 취임·승진·퇴임 등 신분 변동이 있는 고위공직자 145명의 재산을 이날 관보를 통해 공개했다.

'친명 인사'로 알려진 강 부지사는 지난 6월 17일 전남도 부지사로 취임했다.

정치권에서 오랜 기간 활동해온 강 부지사의 재산이 공개된 것은 이번이 처음이다.

[관련기사]
'친명' 강위원, 17일 전남도 경제부지사 취임 https://omn.kr/2e5pe

#강위원#전남부지사#재산신고#전남도청

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사신정훈·용혜인, 농어촌기본소득 입법 순회 간담회

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초