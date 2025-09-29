점점 커지는, 장애인 혐오라는 어둑시니

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에도 실립니다.글쓴이 김형수 인권연대 칼럼니스트는 현재 장애인학생지원네트워크 활동가로 활동하고 있습니다.

지난 4월, 은평구 315회 임시 의회에서 우리 마을에도 장애인을 위한 미용실이 정책적으로 필요하다는 문제 제기가 있었다. 이어 은평구 민간 네트워크 협의체 '장애인이 살기 좋은 은평을 만드는 사람들(줄임말 장은사)'에서의 깊은 논의를 거쳤고, 최종적으로 은평구청이 장애인 친화 미용실 8곳을 선정하면서 9월 8일부터 본격적인 시행에 들어갔다. 사전에 장은사는 장애인 편의시설 주민 촉진단 활동으로 직접 현장 조사와 설문 조사를 진행, 관내 343개 미용실 중 326개를 조사했다. 그 결과는 민간의 장애인을 위한 용역과 재화의 제공 및 서비스 부분에서 다소 충격적이기까지 했다. '장애가 있는 고객이 방문한다면 서비스를 제공하실 의향이 있습니까?'에 설문에 절반이 호의적인 반응을 보였으나 15% 넘게 응답하지 않거나 거부 의사를 표시했다. 또한 동별 모니터링 자체를 거부한 비율도 수색동을 제외하고 평균적으로 20%를 넘나들었다. 특히 유동인구가 많은 연신내 등의 지역은 장애인 손님에 대한 무관심과 손사래가 유독 도드라졌다. 휠체어 이용자를 포함한 장애인 고객을 경험한 종사자가 절반을 넘었음에도 장애인 손님을 위한 서비스 제공에는 아주 소극적이었다. 내부 인터뷰에서는 바쁘지 않으면 서비스를 제공하겠다, 청결하지 않으면 서비스 대응이 어렵다, 장애인 고객이 많을 때 비장애인들이 겪을 불편이 걱정된다는 등, 과거 지향적이면서 장애인 차별과 혐오를 서슴없이 드러내고 있어, 앞으로 많은 교육과 안내를 통해 시급히 개선해야 함을 보여 주었다.반응 중에는 장애인 고객에게는 '예의 있는 태도'를 요구하며, 보호자를 동행하여 다른 전문적인 기관을 이용하라고 하는 이들도 있었다. 우리가 주목해야 할 것은 물리적으로 드러난 접근의 어려움이나 휠체어로 이용할 수 있는 미용 의자나 머리를 감을 수 있는 시설 같은 게 아니다. 물론 기본적으로는 이런 시설도 중요하다. 하지만 더 중요한 것은 모든 사람을 개인적으로 사회적으로 아름답게, 멋있게 만든다는 전문적인 직업적 사명감이 있는 미용사 선생님들의 장애인에 대한 부족한 인식과 편견, 그리고 불안이다.그들이 정말 직업적으로 지역 주민을 상대로 서비스를 제공하는 전문인이라면, 아름다움과 품위를 유지하는 데 다른 비장애인에 비해 기회와 환경에서 어려움을 겪는 사람들을 더욱더 적극적으로, 본인들의 절실한 고객으로 대우하고 존중할 줄 알아야 한다. 물론 이번에 드러난 문제와 인식 부족의 문제는 실제로 관련 종사자들이 지역에서 중증 장애인을 '비싼 비용을 치르는 손님'으로 만났던 경험이 너무나도 부족한 데서 생긴 문제였다. 이런 접촉 경험 부족과 불안은 그대로 혐오와 차별로 이어질 수 있다.인터넷을 하다 보면 이따금 이런 글들이 날아온다. '내가 만약 당신 같은 장애를 가지고 있다면 차라리 안락사하겠다'라든가 '당신과 같은 장애인이라면 결혼을 감행하는 것은 민폐'라든가 '당신이 길고양이를 반려동물로 키우는 것은 학대일 뿐' 같은 댓글들. 그 댓글을 남긴 이들이 원하는 건 내가 상처 받고, 좌절하고, 쪼그라드는 것이겠지만, 정작 내가 주목하는 점은 그 댓글들이 품고 있는 '장애'와 '장애인'이 되는 것에 대한 불안과 공포이다. 애당초 태어나는 순간부터 장애가 있는 나는 그런 공포와 불안이 없다. 비장애에 대한 경험없이, 장애가 내 인생의 출발점부터 기본 장착되었기 때문이다. 사실 그들은 그 공포와 불안이 장애인에 대한 혐오와 차별을 만들고, 혐오와 차별이란 행위를 표현함으로써 지금 자신이 비장애 상태를 계속 유지하고 있는 것에 대한 안심과 안전함을 느낀다. 장애는 과학의 발달에도 불구하고 다시 비장애로 돌아갈 수 없기에 회복할 수 없는 좌절이 되기도 하고, 절대적인 존재로부터 넘겨받은 죄로 여겨지기도 하며, 대대손손 부덕한 업보의 결과로 인식되기도 한다. 최근 방영되고 있는 어떤 법정 드라마에서 결혼 제안을 받고 청각 장애 가족력과 유전 상황을 고백하는 애인을 마주한 상대방의 당황하는 장면의 연출은 1969년 신상옥 감독 영화 <만종>에 나온 한 장면을 떠올리게 한다. 청각 장애인 집안과 결혼을 막으려 '장애가 유전된다'는 거짓말로 훼방을 놓는 등장인물과 묘하게 겹친 것이다. 반세기가 지나는 동안에도 바뀌지 않은, 장애가 기본 장착되어 세상 밖으로 나오는 유전에 대한 두려움과 거부감. 이에 대한 관념의 뿌리가 너무나도 깊다.대통령을 공격하는 도구로도 '불구'라는 표현이 동원되고, 대중들에게 노출되는 유명 연예인조차 공공연히 장애 비하 표현을 아무렇지 않게 내뱉을 만큼 우리 사회는 장애가 빚어내는 부정적 감정에 대해 한없이 너그럽다. 장애에 대한 묘사와 표현들은 그 부조리와 모순을 드러내는 소재와 더 깊은 애정과 사랑의 발판으로 위 두 작품처럼 자주 애용되지만, 동시에 그 진보적 드러냄조차 장애에 대한 부정적 감정을 기본으로 한다는 점에서 미디어의 장애에 대한 긍정 묘사조차 아직은 조심스럽다. 여전히 많은 지자체와 공공기관 관련 법령을 보면 <타인에게 혐오할 만한 결함이 있는 자>는 입장을 거부할 수 있다는 조항이 버젓이 남아 있다. 법적으로는 장애인을 거부하지는 않겠지만, 감정적으로 혐오를 일으키는 존재는 입장을 제한하고 싶은 강한 의지마저 느껴지는 지경이다. 예술을 관장하는 기관들이 이와 같은 규정을 여전히 남겨 놓은 걸 보면 장애는 추하기만 하다는 말을 외치고 싶은 것일까?다가오는 어두컴컴함을 아무렇지 않게 자연스럽게 지나치다 보면, 아무 일도 생기지 않고 아무것도 생기지 않으나 그것을 대하는 사람들이 어두운 마음을 가지고 자꾸만 그 어두움에 신경 쓰면, 그 어스름은 감정의 실체화되어, 무섭기 짝이 없는 '어둑시니'로 커져서 사람들을 덮친다. 혐오와 차별은 바로 그 어둑시니 마냥 우리를 오염시키고, 전염시킨다.