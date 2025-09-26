'69박 70일' 필리버스터? 국힘, 비쟁점법안도 무제한 반대 토론

▲퇴장하는 민주당, 입장하는 국민의힘검찰청을 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)과 공소청을 신설하는 정부조직법 개정안이 25일 국회 본회의에 상정되자, 국민의힘은 이에 반대하며 무제한토론(필리버스터)에 돌입했다. 박수민 의원이 첫 토론자로 나서자 더불어민주당 의원들이 퇴장하는 반면, 국민의힘 의원들이 하나둘 입장해 대비된다. ⓒ 남소연 관련사진보기