'69박 70일' 필리버스터? 국힘, 비쟁점법안도 무제한 반대 토론

"그러면 의원님, '69박 70일 동안 필리버스터를 계속하실 수도 있다'라는 말씀이시잖아요?"
"물론입니다."
진행자의 질문에 신동욱 국민의힘 수석최고위원이 '69박 70일' 필리버스터(합법적 의사진행 방해를 위한 무제한 토론)를 공언하고 나섰다.
국민의힘은 지난 25일부터 정부조직법 개편안 등 4개 법안 표결에 반발하며 필리버스터에 돌입했다. 하지만 원내 압도적 의석을 점유한 여권은 필리버스터 종결 신청을 통해, 시작한 지 24시간 후 표결을 통해 이를 중단할 수 있다. 이 때문에 현재 국민의힘이 진행 중인 필리버스터는 오는 29일에 모두 마무리될 예정이다.
쟁점법안의 필리버스터 시한이 사실상 정해져 있다 보니, 국민의힘은 비쟁점법안에도 모두 필리버스터를 걸어서, 최대한 국회 의사 일정을 지연하겠다는 전략을 들고 나왔다. 다가오는 추석 명절을 앞두고 민심 밥상에 '대여 투쟁'을 올리기 위해 가능한 모든 수단을 동원하는 모양새이다. 그러나 추석 연휴와 국정감사를 앞두고 '69박 70일' 필리버스터가 물리적으로 가능할지, 정치적으로 쟁점이 되지 않는 법안에까지 의사 진행을 방해하는 게 민심에 어떤 영향을 미칠지는 미지수이다.
신동욱 "법안 한두 개가 중요한 게 아니다... 국민께 알려야 한다는 절박감"
신동욱 최고위원은 26일 오전 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'와의 전화 인터뷰에서 "(필리버스터를) 계속할 것"이라며 "아마 민주당에서도 굉장히 아마 큰 부담을 느끼는 것 같다"라고 말했다. 그는 "(29일) 그 이후에는 추석 연휴가 이어지고, 그 다음에는 국정감사이기 때문에 민주당도 이 법안들을 어떻게 해야 될지 고민 중"이라며 보수 야당의 전략이 효과적인 대여 견제 수단이라 자신했다.
그는 "지금 국회의 상황이 단순한 여야 간의 법안을 둘러싸고 논쟁이 벌어지고 있는 상황이 아니다"라며 "법사위를 중심으로 이재명 대통령을 비롯한 여권 관계자들의 이를테면 범죄 흔적 지우기 그것을 위해서 법안과 사법부 압박과 이런 여야 청문회와 이런 것들이 동시에 진행되고 있는 상황"이라고 주장했다.
이어 "모든 것이 사실은 지금 민주당에 의한 헌정질서의 파괴의 목표로 지금 이어지고 있기 때문"이라며 "지금 '법안 한두 개를 저희가 필리버스터를 하네 마네' 이런 것이 중요한 것이 아니다"라고 목소리를 높였다. "이게 얼마나 잘못된 일을 하고 있는지를 국민분들께 어떤 방식을 통해서라도 알려야 한다는 그런 절박감 같은 것을 가지고 있다"라는 이야기였다.
신 최고위원은 "저희가 어떤 법안의 경우에는 '우리가 이것을 필리버스터 하는 것이 맞느냐'라는 얘기가 당연히 있을 수 있다. 국민들 입장에서도 '왜 쟁점법안만 항의하면 되지 다 저렇게 하려고 하느냐'라고 의문을 가지실 수도 있겠다"라고 비판 여론을 인지하고 있음을 밝혔다.
하지만 "민주당은 본인들이 원하는 것이 법안 처리라든지 그런 곳에 있지 않고, 전 정부에 있었던 이재명 전 대표와 관련한 재판을 거의 다 정지시키거나 무죄로 만들거나 이런 것을 하기 위해서 사법부를 흔드는 일종의 헌정질서 파괴에 가까운 입법폭주를 하고 있기 때문"이라고 명분을 부여했다. "이게 법안으로 지금 설명할 수 있는 상황은 저는 전혀 아니라고 보고 있다"라는 말이었다.
신 최고위원은 당 안에서도 "일부 부담을 느낀다는 분들도 있고, 일부 이견이 있다"라며 당내 반발을 인정하면서도 "대다수의 의원들은 이 부분에 대해서 '우리가 지금 이렇게 국민들에게 어떤 방식을 통해서라도 알려야 한다'는 것을 다 잘 알고 있다. 그래서 크게 저항이 있다거나 그런 상황은 아니다"라고 부연했다.
야당 입장에서도 통과시켜야 할 법안에 반대 토론을 하는 게 부담이라는 의원들도 있지만 "전체적으로는 지금 저희의 절박한 사정에 대해서는 어느 정도 공감하고 있는 상황으로 저는 느끼고 있다"라고도 재차 강조했다. '강압적'으로 하는 게 아니라고 하면서도, 사실상 지도부가 잠정 결론을 내렸다는 뉘앙스다.
"전체적으로 공감대가 형성됐다"라지만... 일각에서도 '무리수' 지적
이날 당 원내대책회의가 끝난 후 기자들의 질문이 쏟아졌다. 최은석 원내수석대변인은 "전체적으로 비쟁점법안에 필리버스터를 하는 것까지는 공감대가 형성됐다"라며 신 최고위원의 인터뷰를 인정하고 나섰다. 국민의힘은 한때 비쟁점법안 필리버스터를 고려했다가 여러 이유로 철회하는 듯한 기류가 형성된 바 있다(관련 기사: 국힘, 모든 법안에 '무제한 토론' 예고... 송언석 "처절한 마지막 발악" https://omn.kr/2ffgh
). 그러나 원내 상황에 맞춰서 다시 카드를 뽑아든 것이다.
그는 구체적인 시점에 대해서는 "민주당에서 법안을 다시 상정할 때 논의될 듯하다"라고 말했다. 최 대변인은 "우리가 원내대표한테 비쟁점법안에 대한 의사결정을 위임해 드렸고, 앞으로도 유효한 상황"이라면서 "앞으로 법안 내용에 따라 원내대표가 여러가지 의원들 이야기를 들어서 결정할 것 같다"라고 전했다. 정확히 몇 개의 법안에 필리버스터를 걸지는 확정되지 않았으나, 기본적인 방향은 정해졌다는 투다.
이어 "전체적 의견은 '비쟁점법안에도 필리버스터를 해야 한다. 그래서 민주당 입법 폭주와 폭거에 대해 상세히 알리고 국민의 지지를 받아야 한다'는 의견이 많았다"라고 당내 분위기를 전했다.
하지만, 당내 일각에서 우려의 목소리도 나오는만큼 실현 가능성은 미지수이다. 익명을 요구한 한 국민의힘 의원은 <오마이뉴스>에 "지도부의 진정성은 이해하지만, 좋은 전략이 아니다"라면서 "쟁점 법안에 대한 필리버스터도 쉽지 않은데, 비쟁점법안, 꼭 필요한 민생법안에까지 반대 토론을 한다면 어느 국민이 좋아하겠느냐?"라고 반문했다. 그는 "대규모 장외집회도 그렇고, 지도부가 대여 투쟁을 하겠다면서 자꾸 '무리수'를 두는 것 같아 아쉽다"라며, 본인의 필리버스터 참여 여부는 "고민 중"이라고 덧붙였다.