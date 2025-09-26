"청소년 예산 부활시킨 이재명... 우리 여가부가 달라졌어요"

윤석열 정부 시절 대폭 삭감됐던 여성가족부(아래 여가부)의 청소년 분야 예산이 이재명 정부 들어 대폭 증액됐다. 특히 원민경 신임 여성가족부 장관 취임 이후 청소년 정책에 속도가 붙는 모양새다.
여가부는 2026년도 청소년 정책 예산을 전년 대비 229억 원 증가한 2679억 원으로 편성했다. 여가부는 우선 ▲청소년 글로벌 역량 강화(8억 원) ▲자기주도 역량 강화를 위한 그룹활동(7억 원) ▲청소년지도사 현장실습 체계 구축(10억 원) 사업 지원에 나선다는 방침이다(관련 기사 : "윤석열이 없앤 예산 복원"... 내년도 청소년 예산 2679억 원
https://omn.kr/2f4om)
청소년 국제교류 확대… "단순 방문형 교류에서 주도형 교류로"
현재 우리나라는 아시아 12개국, 유럽 12개국, 중남미 4개국, 중동·아프리카 11개국 등 총 39개국과 청소년 국제교류 협정을 맺고 있으며, 이 중 7개국을 대상으로 국내외 청소년 200여 명(만 16세 이상 24세 이하)을 파견하거나 초청하는 프로그램을 운영할 예정이다.
지난 정부와 차별성을 보자면 단순한 방문 형식의 교류를 넘어 사전·사후 활동을 강화하고, 청소년들이 온·오프라인을 통해 직접 주제를 설정하고 지역사회 환원 활동으로 연결되도록 하겠다는 점이다. 이는 '교류'에서 '참여' 중심으로 전환된 접근이다.
지역 중심 청소년 활동 활성화에도 예산이 투입된다. 여가부는 문화·예술, 과학·정보, 환경보존 등 9개 분야에서 자기주도 청소년 모임 1000개를 선정해 그룹 활동을 지원할 계획이다. 이와 함께 인문 분야 프로젝트팀 20개도 발굴·지원할 예정이다.
청소년지도사의 전문성을 높이고 청소년활동 서비스의 안전성도 강화된다. 2027년부터 시행되는 청소년지도사 현장실습 130시간 이수 의무화을 위해 현장실습 통합관리시스템을 구축하고, 대학·실습기관·실습생 간 연계 지원을 포함해 실습생 권리 보호를 위한 안전망이 마련된다.
청소년지도사 자격연수는 1993년 시작돼 지금까지 약 7만 6000여 명의 지도사가 배출됐다. 현장실습은 청소년 기관에서 실무 경험을 쌓게 함으로써 현장 적응력 향상에 기여할 것으로 기대된다.
달라진 여가부, 아직 환영하긴 이르다
여가부의 이번 조치는 이재명 정부 국정과제 중 하나인 '아동·청소년의 건강한 성장'의 구체적 추진 의지가 반영된 것으로 해석된다. 원민경 장관 역시 "청소년의 균형 있는 성장과 건강한 미래를 위해 국내외 청소년활동 활성화와 지도사 전문성 향상은 반드시 필요한 정책"이라며 강한 추진 의지를 내비쳤다.
청소년계는 전 정권과는 사뭇 달라진 여가부의 행보에 대해 '긍정적 변화'라는 평가를 내놓고 있다. 하지만 여전히 아쉬운 목소리도 있다. 국제교류와 그룹활동 지원 외 지난 정부 시절 삭감된 타 분야 예산은 여전히 복원되지 않았기 때문이다.
청소년계는 전 정권과는 사뭇 달라진 여가부의 변화에 '긍정적인 변화'라고 평가하면서도 여전히 아쉬움을 표한다. 국제교류와 그룹활동 예산은 복원됐지만, 삭감된 다른 핵심 분야 예산은 여전히 반영되지 않았기 때문이다.
또 청소년계에서 지속적으로 요구해온 청소년 독립부처 신설, 여가부 명칭에 '청소년'을 포함한 '성평등가족청소년부' 개편 등의 요구는 이번 정책 변화에 반영되지 않아 '완전한 환영은 어렵다'는 분위기도 감지된다.