직접 마이크 잡은 윤석열 "총리가 의결하면 당연히 진행되는 줄 알았다"

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 첫 공판에 출석하고 있다. 형사 법정에서 윤 전 대통령의 모습이 공개된 것은 지난 4월 내란 사건 재판 이후 약 5개월 만이다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"한덕수 총리의 지시만으로 국법상 문서로서의 성격이 없어진다는 근거가 무엇인가, 피고인 대통령이 지시한 것이 아니라 한덕수 총리의 지시로 했다는 그게 성격이 그렇게 된다는 근거가 무엇인가?"

"제가 12월 7일에 서명을 받고 사후 부서문서라고 해도 국방부에서 담당자가 작성해서 장관, 총리, 대통령에게 올려야지 부속실장이 작성하면 되냐 제가 나무랐는데 갖고만 있겠다 했기 때문에 저는 한덕수 총리가 의결을 하면 저한테는 물어보지 않아도 당연히 할 거라고 해서 그러지 않았나 생각한다."

"2024년 12월부터 1월까지 법원이 피고인에 대해 2회에 걸쳐 발부한 영장 집행을 방해하면서 일어난 범행이다. 기본 사실관계다. 비상계엄 이후 검찰 군검찰이 합동 구성한 공조본 출석 요구 단 한 차례도 응하지 않고 출석 불응했다. 체포영장과 함께 대통령 관저를 수색할 수 있는 수색영장을 발부했다. 12월 30일자 체포수색영장 집행에 관한 공무집행을 방해했다."

"교사에 대해 말하겠다. 법원이 발부한 영장집행을 위해 공수처는 2025년 1월 3일경 체포영장 집행 시도했다. 피고인은 (경호실) 박종준과 김성훈에게 공수처는 내란죄 수사권 없어서 체포영장 불법이라 응할 수 없다면서 저지하라고 지시했고, 수사기관 들여보내지 말라는 지시받은 박종준, 김성훈은 대통령 방침이라며 지시사항 전달하고, 차벽 설치 계획 수립해 영장 집행 물리적으로 제지하도록 모의했다."

"민주공화국 요체는 삼권분립과 법치주의이고 삼권분립 핵심은 사법부가 법에 따라 입법부의 행정권 남용을 견제하는 것이다. 본건에 대한 재판부 판단은 오늘 이 광풍이 지난 후에도 오래도록 대한민국의 역사에 남을 것이다. 바라건대 사법부야말로 법치주의의 최후 보루라는 말 그대로 오직 법리와 증거에 따라서 현명하게 재판을 진행해주시고 판단해주시길 간곡하게 부탁드린다. 개별범죄사실 대해서 변호사들이 설명드릴 것이다."

"피고인의 비상계엄 선포 요건은 당시 대통령이 판단할 상황이며 내란이 아니다. 사법심사의 대상이 아니다."

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

재판장 - 성명은 어떻게 되나?

윤석열 – 윤석열입니다.



재판장 – 생일은 어떻게 되나?

윤석열 – 1960년 12월 18일입니다.



재판장 – 사는 곳은 어디인가?

윤석열 – 서울 서초구 아크로비스타...

양쪽의 의견을 확인한 백 부장판사는 직접 특검과 피고인 측을 향해 궁금한 점을 질문하기 시작했다. 백 부장판사는 윤씨 변호인단을 향해 다음과 같이 물었다.이에 윤씨 변호인은 "한덕수가 행정 총괄이었기 때문에 이 부분에 폐기 지시한 게 효력을 없앤다고 저희가 법리적으로 생각하는데 이에 대한 구체적 사안, 판례는 추후 제출하겠다"라고 답했다.그런데 이 순간 특별한 움직임을 보이지 않던 윤씨가 자신의 앞에 놓인 마이크를 당겨 입을 열었다. 법정 안 시계는 오전 11시 43분을 가리키고 있었다.짧은 발언을 마친 윤씨는 잠시 후 눈을 감았다.내란특검팀 이희준 검사가 내란 수사 관련 체포영장 집행 방해 등 범행에 대한 공소사실을 읽어 내려갔다. 피고인석에 앉은 윤씨는 다소 힘이 빠진 표정으로 정면만을 응시했다.이 검사는 윤씨의 교사 혐의에 대한 설명을 이어갔다.특검의 진술이 끝나자 변호인단이 공소사실에 대한 의견을 밝혔다. 이 순간 윤씨는 고개를 천천히 끄덕이는 모습을 보였다.그런데 변호인단 의견을 밝히기에 앞서, 윤씨 앞쪽에 앉은 김홍일 변호사가 마이크를 잡고 "재판부에 한 말씀 드리겠다"며 아래와 같이 말했다.김 변호사에 이어 김계리 변호사가 공식 의견을 밝혔다.이 발언을 듣던 윤씨는 몸을 앞쪽으로 내밀며 자신의 앞에 놓은 모니터 화면을 응시했다. 이후 김 변호사를 포함해 변호인단이 돌아가며 공소사실에 대한 반박을 구체적으로 전개했다.전 대통령 윤석열씨가 다시 법정에 출석했다. 정확히 85일 만이다.윤씨는 26일 오전 10시 16분께 교도관과 함께 서울중앙지방법원 417호 법정에 들어섰다. 머리가 하얗게 센 모습이었고, 이발을 한 상태였다. 넥타이를 매지 않은 남색 정장을 입은 윤씨는 입정과 동시에 재판부를 향해 고개를 숙였다. 얼굴은 눈에 띌 정도로 야윈 모습이었다. 윤씨의 왼쪽 가슴에는 수용번호 배지 3617번이 부착됐다.윤씨가 피고인석 제일 앞자리에 앉자, 재판장은 진술거부권을 고지한 뒤 인적사항을 확인했다. 윤씨는 작은 목소리로 답했다.윤씨는 다시 자리에 앉았고, 법정을 두리번거리며 둘러봤다. 10시 22분 특검은 모두진술을 읽기 시작했다.이날 서울중앙지법 형사합의35부(재판장 백대현)은 윤씨의 특수공무집행방해 혐의 등 사건의 1차 공판기일을 열었다. 윤씨는 지난 3월 법원의 구속취소 결정으로 석방됐다가 자신의 체포영장 집행을 방해한 혐의 등으로 지난 7월10일 내란 특검팀에 의해 구속돼 추가로 재판에 넘겨졌다. 이후 윤씨는 건강상의 이유를 들며 내란사건 재판에 나오지 않다가 85일 만에 출석했다.이날 재판 장면은 처음부터 끝까지 녹화 후 공개될 예정이다. 재판이 시작되기 전까지 언론사의 영상 및 사진 촬영도 재판부는 허가했다. 재판이 끝난 뒤에는 윤씨가 신청한 보석 사건의 심문기일이 진행된다. 재판부는 보석심문에 대해선 중계를 허가하지 않았다.