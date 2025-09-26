메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
신정훈·용혜인, 농어촌기본소득 입법 순회 간담회

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

광주전라

25.09.26 10:51최종 업데이트 25.09.26 10:51

신정훈·용혜인, 농어촌기본소득 입법 순회 간담회

26일 구례, 27일 강진... "농어촌기본소득 이해 증진"

원고료로 응원하기
더불어민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순)과 기본소득당 용혜인 대표(비례대표)
더불어민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순)과 기본소득당 용혜인 대표(비례대표) ⓒ 신정훈의원실

더불어민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순)과 기본소득당 용혜인 대표(비례대표)는 전남에서 농어촌 기본소득 법률안 입법을 위한 순회간담회를 연다.

먼저 오는 26일 오후 1시 30분 구례섬진아트홀에서, 이어 27일 오후 2시 강진군 농업기술센터에서 행사를 개최한다.

이번 간담회는 최근 발의된 농어촌기본소득법안을 지역 현장에서 공유하기 위해서 마련됐다.

AD
두 의원은 지난 8월 공동으로 농어촌기본소득법안을 발의했다.

해당 법률안에는 '농어촌 소멸을 막기 위해 농어촌 주민을 대상으로 연 360만원 이상의 기본소득을 지급한다'는 내용이 담겨 있다.

법안 발의에 이어 이달 12일 국회에서 기본소득한국네트워크, 농어촌기본소득운동전국연합, 사단법인 기본사회, 전국어민회총연맹 등 시민·농민 단체가 참여한 '농어촌기본소득 입법 추진연대'가 출범했다.

이번 간담회에서는 농어촌기본소득법에 대한 이해를 높이고, 농어촌 기본소득에 관한 공론을 활성화하며, 전면적 도입을 위한 방향을 함께 모색할 예정이다.

신정훈 국회 행정안전위원장은 "농어촌기본소득은 단순 복지가 아니라 농어촌 지속가능성을 담보하고 국가 균형발전을 뒷받침하는 제도"라며 "지역 주민들과 함께 법안 통과에 힘을 모으겠다"고 밝혔다.






#농어촌#농어촌기본소득#기본소득#신정훈#용혜인

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사강위원 전남도 경제부지사, 재산 1억 4000만원 신고

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초