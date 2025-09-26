신정훈·용혜인, 농어촌기본소득 입법 순회 간담회

큰사진보기 ▲더불어민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순)과 기본소득당 용혜인 대표(비례대표) ⓒ 신정훈의원실 관련사진보기

더불어민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순)과 기본소득당 용혜인 대표(비례대표)는 전남에서 농어촌 기본소득 법률안 입법을 위한 순회간담회를 연다.먼저 오는 26일 오후 1시 30분 구례섬진아트홀에서, 이어 27일 오후 2시 강진군 농업기술센터에서 행사를 개최한다.이번 간담회는 최근 발의된 농어촌기본소득법안을 지역 현장에서 공유하기 위해서 마련됐다.두 의원은 지난 8월 공동으로 농어촌기본소득법안을 발의했다.해당 법률안에는 '농어촌 소멸을 막기 위해 농어촌 주민을 대상으로 연 360만원 이상의 기본소득을 지급한다'는 내용이 담겨 있다.법안 발의에 이어 이달 12일 국회에서 기본소득한국네트워크, 농어촌기본소득운동전국연합, 사단법인 기본사회, 전국어민회총연맹 등 시민·농민 단체가 참여한 '농어촌기본소득 입법 추진연대'가 출범했다.이번 간담회에서는 농어촌기본소득법에 대한 이해를 높이고, 농어촌 기본소득에 관한 공론을 활성화하며, 전면적 도입을 위한 방향을 함께 모색할 예정이다.신정훈 국회 행정안전위원장은 "농어촌기본소득은 단순 복지가 아니라 농어촌 지속가능성을 담보하고 국가 균형발전을 뒷받침하는 제도"라며 "지역 주민들과 함께 법안 통과에 힘을 모으겠다"고 밝혔다.