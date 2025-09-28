대기업 그만두고 바닥난 통장잔고, '이것' 덕분에 사업으로 인생역전

큰사진보기 ▲충남 예산에서 더덕 농사로 인생 2막을 연 강수일, 김예슬 부부 ⓒ 이민선 관련사진보기

'사람은 서울로 말은 제주로.'

"더덕 자신이 스스로 세계에 알려지는 꿈, 즉 더덕의 세계화라는 꿈을 가진 이름입니다. 더불어 더덕 농사를 짓는 더덕 지기들이 농촌에서 농업으로 잘살아 보자는 꿈도 담겨 있습니다. 더덕의 꿈으로 우리 부부의 꿈을 이루어 보자는 뜻도 있고요."

큰사진보기 ▲충남 예산에서 더덕 농사로 인생2막을 살아가는 김예슬씨. 항공사 승무원 시절. ⓒ 김예슬 관련사진보기

큰사진보기 ▲세계여행 중인 강수일·김예슬 부부. 러시아 블라디보스톡에서 시베리아 횡단 시작 날 사진. ⓒ 강 관련사진보기

"우리가 인연은 인연이었나 봐요. 운명이란 느낌도 들었고요. 정말 우연히 마주쳤어요. 남편은 여행하는 길이었고 저는 비행하는 길이었어요. 그 뒤 서로에게 끌려 당연한 듯 계속 만나게 됐고, 그러다가 연인이 된 거죠."

"돌아다니다가 마음에 드는 곳에 정착하자는 그런 마음이었어요. 이민을 결심한 거죠. 둘 다 직장생활에 지쳐 있었거든요. 남편은 스트레스가 심해 원형 탈모가 왔고 저 역시 업무 스트레스가 심해 3개월 정도를 쉬게 됐어요. 쉬면서 느낀 게 나는 '업무 스트레스를 툴툴 털고 다시 일할 만큼 내 일을 사랑하지 않는구나'였어요. 사실 그 정도는 툭 털고 일어나 다시 일할 수 있어야 하거든요."

"회사에 있는 시간도 제 시간인데, 언제부터인가 제가 그 시간이 빨리 가기를 바라고 있는 거예요. 주말 이틀은 느리게 갔으면 좋겠고요. 이게 너무 싫은 거예요. 제게 부여된 모든 시간을 보람 있게 쓰고 싶은데 그게 되지 않는다는 게 가장 힘들었어요."

큰사진보기 ▲세계 여행 중인 강수일·김예슬 부부. 페루 이카 사막. ⓒ 강수일.김예슬 관련사진보기

큰사진보기 ▲농사에 열중인 김예슬씨. ⓒ 김예슬 관련사진보기

"여행을 하면서, 외국은 우리와 다르게 농부들에 대한 존경심이 대단하다는 것을 알게 됐어요. 농부라는 직업에 대한 자존감도 높았고요. 그런 점이 부러웠어요. 그러면서 농사를 짓겠다는 맘을 먹게 된 거요. 또 대도시를 걸을 때보다 작은 도시를 걸을 때 편안함을 느낄 수 있었는데, 남편이나 저나 작은 도시에서 태어나고 자라서 그런 것 같았어요. 그래서 굳이 외국에서 살려고 애쓸 필요 없이 우리가 태어나 자란 곳에서 살겠다는 맘을 먹게 된 거죠. 어릴 적 물리도록 먹던 더덕 맛도 그리웠고요."

큰사진보기 ▲충남 예산에서 더덕 농사를 하며 인생 2막을 살아가는 강수일·김예슬 부부와 김예슬씨 아버지. ⓒ 강수일.김예슬 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 예산에서 더덕 농사를 하며 인생 2막을 살아가는 강수일·김예슬 부부의 더덕 ⓒ 강수일. 김예슬 관련사진보기

"퇴근 시간이 빨리 왔으면 좋겠다, 라고 느끼며 사는 삶을 원치 않습니다. 그 시간도 토요일, 일요일과 똑같은 저의 소중한 시간이잖아요. 직장에서 빨리 진급하고 잘나가는 친구들 보면 좀 부럽긴 하지만 그것 때문에 뒤처지고 있다는 불안감은 없어요. 어차피 직장에 있으면 50~60대에 퇴직해야 하잖아요. 우리는 좀 더 일찍 (퇴직을) 했다고 생각해요. 그들이 퇴직하고 겪을 일을 좀 더 빨리 겪는 것뿐이라고. 이렇게 생각하면 우리가 더 빠른 거죠. 젊으니까 실패에 대한 두려움도 덜 하고요. 한 번 넘어져도 일어설 시간이 있으니까요."

큰사진보기 ▲충남 사회적경제 IR대회, 대상 수상 사진. ⓒ 강수일 관련사진보기

사람은 성공할 기회가 많은 발전의 땅 서울로 보내고, 말은 자연환경이 좋은 제주로 보내라는 속담이다. 이 말을 진리인 양 믿고 산 게 지금 기성세대로 불리는 이들 삶이다. 이 속담에 따라 고향을 떠난 이들은 대부분 농어촌 출신이다. 고향에는 일자리가 없었다. 서울을 비롯한 대도시로 가야 직장을 잡을 수 있어서 떠났고, 이런 떠남은 지금도 계속되고 있다. 언제 끝이 날지도 알 수 없다. 농어촌에서 아기 울음소리가 사라진 지 오래다. 슈퍼마켓 진열장에 우유는 빼곡하지만 분유는 없다.이렇게 너나 없이 고향을 등지고 떠나기만 할 때, 태어나서 자랐고 지금도 부모님이 살고 있는 고향으로 되돌아간 젊은 부부가 있다. 충남 예산에서 6000여 평 더덕 농사를 짓는 서른아홉 남편 강수일, 서른일곱 아내 김예슬 부부다.부부는 농사를 짓는 데서 멈추지 않고 더덕 쿠키와 더덕포, 더덕 고추장, 더덕청 등을 만드는 공장까지 운영하고 있다. 더덕의 꿈이란 의미로 읽히는 '더덕몽'이란 카페도 운영하는데, 이 귀염성 있는 이름 속에 부부의 꿈이 녹아 있다.부인 예슬씨는 자신을 금수저, 흙수저가 아닌 '더덕 수저'라 소개했다. 더덕 농사가 40여 년 가업이라는 점을 강조한 말이다. 할머니가 일군 밭을 아버지가 이어받았고, 그 바통을 예슬씨 부부가 넘겨 받았다. 예슬씨 부부가 농사에 진심인 이유였다.하지만 귀농을 결심하기 몇 해 전까지만 해도 남편 수일씨는 물론 예슬씨조차도 할머니와 아버지의 땀이 배어 있는 더덕 밭을 물려 받으리라 상상조차 하지 못했다. 심지어 더덕을 먹고 싶다는 생각조차 없었다. 수일씨와 예슬씨 모두 이름만 대면 알만한 회사 직원이었기 때문이다.수일씨는 대한민국 사람이면 누구나 알만한 대기업 소프트웨어 개발자였다. 부인 예슬씨 역시 100 대 1이 넘는 경쟁을 뚫고 입사한 항공사의 승무원이었다. 대학 입시보다 더 어렵다는 대기업 취업 문턱을 넘은 그들에게 '귀농·귀촌'은 무척 낯선 단어였다.이런 그들이 어째서 직장에서 은퇴할 시기도 아닌 삼십 대 젊은 나이에 고향으로 내려와 더덕 농사로 인생 2막을 열게 된 것일까.지난 19일 오후. 카페 문을 열고 들어서자 부인 예슬씨가 반갑게 맞아 주었다. '남편 분은?'이라고 묻자 "추석 명절 선물용 상품 포장을 하느라 바빠서"라며 의자에 앉을 것을 권했다. 눈치를 보니 예슬씨도 팔을 걷고 작업 전선에 뛰어들어야 할 상황 같았다. 겨우 두 번째 만남임에도 인사 치레 객담을 건넬 새도 없이 대화를 시작해야 했다.아무리 바빠도 마주앉자마자 '많은 이들이 서울로, 서울로 할 때 어째서 고향으로?'라고 물을 수 없어 '연애담'부터 듣기로 했다. '남편과는 언제, 어떻게 만나 사귀게 됐느냐?'는 클리셰 같은 질문이었는데, 이 질문이 대화의 물꼬를 텄고 그 뒤 대화를 이끌었다. 예사롭지 않은 '더덕몽 부부'의 귀농스토리가 우연인 듯 필연인 듯한 이들의 '만남'에서 출발한 덕분이었다.남편 수일씨는 아내 예슬씨의 어린 시절 첫사랑이다. 멋진 동네 오빠라 연심이 가득했지만 콧대 높은 수일씨, 그런 마음을 아는지 모르는지 도통 예슬씨 마음을 받아 주지 않았다. 첫사랑은 이루어지지 않아서 첫사랑이라고 했던가. 이들의 첫사랑 추억은 10대 청소년 시기가 끝나면서 멈추지만, 10여 년을 훌쩍 뛰어넘어 다시 이어진다.인천공항이었다. 승무원 예슬씨 눈에 첫사랑 수일씨가 눈에 들어왔다. 우연히 마주친 것이다. 스물아홉 예슬씨는 한창 승무원 경력을 쌓고 있을 시기였고, 수일씨 역시 회사일에 열정을 쏟을 때였다. 부인 예슬씨는 당시를 이렇게 회상했다.이런 대화가 이어질 때 남편 수일씨가 모습을 드러냈다. '나는 자유인이야'라고 말하려는 듯 수염을 기른 모습이었다. 그에게 '(운명이란 느낌) 남편도 동의하느냐?'라고 묻자 그는 "진짜 그랬다. 청실과 홍실이 단단하게 이어졌다는 그런 느낌, 정말 신기했다"라고 다했다.이렇게 만나 연인이 된 이들은 엉뚱하게도 결혼하기 전에 회사를 그만두기로 '작당모의(?)'했다. 그리고 진짜로 2018년 3월 15일 동시에 사표를 던지고는 두 달 뒤 5월 5일 결혼식을 한다. 결혼과 함께 생활 전선으로 돌격하는 여타 신혼부부와는 반대로 모아 둔 돈을 몽땅 들고 해외여행을 떠난다. 이민을 결심하고 떠난 여행이었다.남편에게는 '월요병'이라 이름 붙여진 증상도 있었다.부부의 해외여행은 2년 간 계속됐다. 유라시아 횡단 열차를 시작으로 러시아, 영국, 덴마크, 미국, 캐나다, 스페인, 멕시코, 베트남 등 25개국을 돌아 남미를 끝으로 2년 만에 한국에 돌아왔다. 2년 중 1년은 캐나다에서 살았다. 눌러 앉아 살고 싶을 만큼 마음에 들었기 때문이다. 특히 캐나다 시골이 마음에 들어 시골 생활을 맘껏 즐겼다. 그러면서 느낀 게 어차피 시골에서 살 거면 캐나다가 아닌 한국 시골 생활을 해 보자는 것이었다. 한국이 캐나다보다 더 재미있을 것 같아서다.2년 만에 한국에 돌아와 보니 남은 것은 추억, 사라진 것은 돈. 통장 잔고가 바닥을 드러내고 있었다. 하지만 중요한 한 가지를 얻을 수 있었는데, 그것은 대도시가 아닌 작은 도시에서 살면서 농사를, 그것도 더덕 농사를 지으며 살겠다는 결심이었다.부부는 귀농 희망자가 입주할 수 있는 귀농의 집에서 고향살이를 시작했다. 통장 잔고가 거의 '0원'인 탓이었다. 양가 모두 부모님이 고향을 지키고 있었지만 이미 성인이었고 결혼해서 독립까지 한 터라 손을 내밀고 싶지는 않았다.귀농의 집 거주 환경이 썩 마음에 들지는 않았지만 그래도 탈출할 마음이 들 만큼 나쁘지는 않았다. 집 곳곳에 둥지를 튼 바퀴벌레, 곰팡이와도 그럭저럭 잘 지낼 수 있었다. 젊었으니까. 하지만 아이가 예슬씨 배 속에 들어서면서 사정이 달라졌다. 마냥 태평할 수가 없었다. 아이를 위해 열심히 벌어야 했다. 그러나 초보 귀농인 부부가 할 수 있는 건 그리 많지 않았다.아이가 생기면서 느슨한 부부의 삶은 당겨진 고무줄처럼 팽팽해졌다. 이 긴장 덕분에 성공한 사업으로 평가 받는 '더덕몽'이라는 브랜드(상표)가 세상에 알려지게 됐으니, 따지고 보면 4살 딸이 성공의 동력원인 셈이다.부부는 서로에게 배와 노 같은 존재가 돼 각자 맡은 역할을 충실히 한다. 부인 예슬씨는 마케팅과 제품 개발을 담당하고 남편 수일씨는 회계와 인터넷 판매, 농사와 유튜브 편집을 책임진다.예슬씨는 제품 개발을 위해 발로 뛰었다. 식품 클러스터 지원 사업을 통해 라떼 컨설팅을 받아 더덕 라떼를 만들었고, 춘천 감자빵으로 유명한 홍상기 요리사 도움을 얻어 더덕 쿠키를 탄생시켰다. 부부가 함께 전통주 이수자 과정을 밟는 열정을 발휘해 더덕주도 만들었다. 올해 매출 목표는 5억 원 정도다. 해마다 매출 20%를 올린다는 게 이들 부부의 야심찬 목표다.졸업하고 취업해서 일개미로 살아가는 삶을 흔히 앞만 보고 달리는 경주마에 비유한다. 그렇다면 누군가에게는 선망의 대상일 수 있는 일을 그만두고 해외여행을 다녀온 뒤 고향에서 농사를 짓는 부부의 삶은 무엇에 비유할 수 있을까. 소풍 같은 삶이라고 해야 할까.대도시에서 일개미로 사는 이들보다는 편안해 보였지만 그래도 서울 생활에 대한 미련과 세속적인 출세에 대한 미련은 남아 있을 것 같아 '그때로 돌아가고 싶다는 생각은 없나'라고 물었다. 남편 수일씨는 "절대 돌아가지 않겠다"라고 단호하게 말했다.부부에게는 농업으로 성공한 사람이 되겠다는 구체적인 목표가 있다. 농업인들을 위해 목소리를 낼 수 있는 자격을 갖춘 사람이 되겠다는 포부도 있다. 도시에서 앞만 보고 달릴 나이에 고향에 내려와 소풍 같은 인생 2막을 살아가는 젊은 부부에게 박수를 보내는 이유다.수일씨와 예슬씨는 귀농·귀촌을 꿈꾸는 이들에게 "딱 1년이라도 좋으니 자기 자신이 농사와 맞는 사람인지 경험해 본 다음 결정하라"는 말을 남기고 추석 선물 상품 포장을 위해 카페 안쪽 작업장으로 서둘러 걸음을 옮겼다.