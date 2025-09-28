쓸모 없는 것의 큰 쓰임, 하늘에서 보니 알겠네

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.

큰사진보기 ▲대동여지도(부분)영일만 주변의 대동여지도. 노란색으로 둥글게 표시된 곳이 읍성들이다. 맨 위가 흥해, 가운데 왼쪽이 영일이고 오른쪽이 장기, 맨 아래가 경주다. 형상강 물줄기도 보인다. ⓒ 서울대학교_규장각_한국학연구원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲영일현(1872년_지방지도)지금의 포항시 남구 대잠동에 영일현 읍치가 있을 때의 지도다. 지도가 마치 한 폭의 산수화 같다. 포항이라는 지명은 바닷가 포진 옆의 '포항리'에서 연유하였다. 구불구불 형산강이 섬을 만들어 흐르는 모습이 비현실적으로 느껴질 정도다. ⓒ 서울대학교_규장각_한국학연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲장기현(1872년_지방지도)울산 단층대가 만들어낸 산맥이 바다 끝 호미곶까지 이어진 모습이 가감없이 그려졌다. 붉은 색으로 읍성이 표현되었다. 말갈기를 닮아 장기라 불렀다는데, 지도에서 여지없이 말갈기가 연상된다. ⓒ 서울대학교_규장각_한국학연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲장기읍성날카로운 칼날에 베인 모양으로 편평한 곳 산정을 둘러 장기읍성을 쌓았다. 사진 좌 중간의 뿔처럼 삐쳐나온 곳의 성벽을 빼곤 대체로 온전하게 보존과 복원이 이뤄져 있다. ⓒ 국가유산포털 관련사진보기

큰사진보기 ▲송시열 유배소2차 예송논쟁으로 장기현으로 유배를 와서 5년을 살고 갔다는 송시열의 배소를 재현해 놓았다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲정약용 유배소장기읍성 북문에서 걸어 10여 분 거리에 유배촌을 복원해 놓았다. 그 중 정약용이 7개월 여 유배를 산 배소를 재현한 집이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲장기읍성 동문둥근 옹성이 훼철되어 낮아졌고, 있었다는 문루 조해루(朝海樓)는 사라지고 없다. 읍성의 정문 역할을 수행했다. 옹성과 성벽이 만나는 곳에 배일대(拜日臺)가 써진 검은 돌이 놓여 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲장기읍성 북문영일현으로 향하는 급경사지에 북문을 두었다. 부드럽게 경사진 능선에 쌓은 성곽 선이 유려하다. 문루는 최근 복원하였다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲장기읍성동문에서 서문으로 향하는 경사진 성벽에서 바라 본 성벽과 벌판, 동해의 모습이다. 읍성이 왜 여기에 자리 했는지를 명쾌하게 설명하는 풍경이다. 네모진 치성이 곳곳에 알맞게 자리했다. ⓒ 이영천 관련사진보기

지난 8일 경북 포항 장기읍성 가는 길에, 쓸모없는 것의 큰 쓰임이라는 장자의 '무용지용(無用之用)' 고사가 문득 떠올랐다. 왜였을까?영일만을 통한 이 지역 방어의 핵심은 신라 왕성 경주였다. 지금과는 전혀 다른 양상이다. 동남해 연안의 고을들은 단층대를 따라 발달한 분지에 터를 잡았다. 차별침식의 영향이다. 대개의 고을이 양산 단층과 울산 단층에 열을 지은 이유다. 단층대를 따라 침식된 지형은 또한 좁은 골짝과 급경사의 산지를 동시에 발달시켰다. 이런 지형이 천년 왕성 경주를 지탱시킨 힘의 원천이기도 하다.그러하니 여하한 방법으로든 경주를 지켜내야만 했다. 왕성으로 삼은 신라는 물론이고, 대도호부를 둔 고려도 크게 다르지 않았다. 조선은 경주에 경상 감영을 두었다. 임진왜란 후 대구로 옮기기까지 200년이다. 따라서 경주를 둘러싼 방어 체계를 무척 중요시했다.영일만 위가 신광과 흥해다. 신광엔 토성을, 흥해엔 읍성과 산성을 두어 동해로 침입하려는 여진족과 왜를 막는 1차 방어선으로 삼았다. 그 위쪽 청하도 조선 땐 군이었으니, 최소한의 방어 기능은 갖췄던 셈이다.영일현도 마찬가지다. 경주 방어의 맏이 역할이다. 지금이야 쇠를 만드는 거대한 공장 차지가 되었지만, 형산강은 구불구불한 곡류천이었다. 경주를 지나온 형산강이 옛 영일현 중심을 관통하며 영일만으로 빠져나갔다. 바다에 접한 이 너른 개활지는 논밭과 염전, 갈대밭 일색이었다. 이곳을 지키는 읍성은 무슨 이유에선지 몇 번이고 옮겨 다녔다.고려 때는 오천서원이 있는 '고현성'이다. 여기서 1389년 남구 장흥동의 '고읍성'으로 바뀐다. 조선 시대인 1439년 대송면 남성2리로 옮겨져 308년간 영일현 읍성 노릇을 한다. 1747년 고읍성으로 되돌아왔다가 1866년 연일읍 생지리로 옮겨진다. 불과 5년 후(1871)에 남구 대잠동으로 옮겼다가 15년 후(1886) 생지리로 다시 돌아온다. 여기서 망국을 당했으니, 참으로 고단한 여정이다.이렇듯 분주하게 옮겨 다닌 이면에는 분명 이유가 있었을 터다. 결국 쓸모와 필요에 따라서였다. 1872년 영일현 지도는 마치 한 폭의 산수화를 보는 듯하다. 수려한 지세가 가감 없이 드러난 지도에서, 무거운 쓰임(有用之用)의 고장으로 영일현의 가치가 새삼스럽다.양산 단층에서 갈라져 빗각으로 뻗어내린 울산 단층이, 바다 쪽으로 높고 불룩한 산맥을 빗장 질러 놓았다. '토함산-함월산-운제산'으로 이어지는 산줄기다. 그 동쪽에 작은 봉우리들이 연달아 튀어나와 호미곶까지 뻗었다. 장기면, 동해면, 호미곶면, 구룡포읍이 이룬 옛 장기현이다.그중 동해면 아래로 '만리봉-삼봉산-성적산'이 둥근 산세를 이뤘다. 십여 리의 산줄기에 손바닥 모양 계곡이 파였고, 삼지창 같은 물줄기가 합쳐져 동해로 빠져나간다. 장기천이다. 물줄기가 한데 모이는 곳에서 냇물이 'ㄴ'자로 급격하게 꺾인다. 급경사의 동악산이 뫼 뿌리를 깊이 박고 있어서다.냇물이 흘러 완만하게 휜 남쪽엔 고운 흙이 평야를 이뤘다. 냇물 위쪽엔 갈라진 산들이 크고 작은 골짝을 갈비뼈처럼 앙상하게 드러내고 있다. 그 산 중 하나를 장기읍성이 택했다. 날카로운 칼날에 산 허리가 베인 듯 편평하다. 중절모처럼 네모지다.굳이 여기에 읍성을 쌓을 필요가 있었을까 싶은 입지다. 영일현과 경주로 넘어가는 고개를 막는 게 더 효율적이지 않을까 하는 생각마저 드는 곳이다. 동쪽으로 깊게 파인 골을 따라 구절양장인 듯 길을 오르니 읍성이다. 이 길을 오르내린, 이고 지고 노동 했던 이들의 고역은 또 얼마였을까. 너른 개활지의 영일현에 비할 바가 아니다.경주를 지켜내는 막둥이 역할을 이 장기읍성에 떠맡기지 않았을까? 쓸모없는 것 중에서 찾아진 귀중한 쓰임(無用之用)이 분명해 보였다.긴 반도의 땅 모양이 마치 말갈기 같다 해서 장기(長鬐)라 불렀다. 호미곶에 가 닿은 말갈기를 일제는 '토끼 꼬리'로 폄훼했다. 그게 본시 '호랑이 꼬리(虎尾)'였다니, 장기건 호미건 하나의 상징이었음은 분명하다. 그런 고장에서 절해고도나 첩첩산중이 연상되는 까닭은 왜일까.유배지도 급수가 있었다. 대명률에 따른 유배지는 2천 리, 2천5백 리, 3천 리가 통례인데, 땅이 좁은 우리는 거리를 달리 해석했다. 장기현은 3천 리에 해당한다. 그만큼 한양에서 먼 땅이다. 멀기만 한 게 아니다.땅마저 척박해 물산도 풍요롭지 못했다. 따라서 권력 입장에서 눈엣가시 같은 관료나 정적을 무한정 격리해 두기엔 최고였다. 대표적으로 2차 예송논쟁의 송시열과 가톨릭 박해의 정약용 같은 인물이다.죄인이 도착하면 현감이나 군수가 거처할 배소(配所)와 죄인을 관리할 보수(保授)주인을 정해준다. 경우마다 달라 지역 토호일 수도, 말단 아전일 수도, 혹은 무척 가난한 천인일 수도 있다. 이들 보수주인에 따라 유배자 생활이 달라진다.대체로 당파가 다를수록 보수주인에 차별이 심했다. 장기의 송시열과 정약용이 이를 극명하게 보여 준 대표 사례다. 5년을 머문 송시열 배소는 고래등이 무거운 부잣집이었고, 7개월의 정약용은 찢어지게 가난한 평민이었다. 노론 영수와 천주교인으로 낙인찍힌 남인의 차이였다.유배자는 별도의 노역이 추가로 부과되는 특수한 경우가 아니라면, 대체로 유배지에서 자유롭게 생활했다. 유배지 군현 경계를 벗어나지만 않으면 되었다. 다만 역모 등 중죄에 연루되어 가시울타리를 두른 위리안치형은 예외였다.이렇듯 한 인물이 어느 곳에 유배를 온다는 건, 그 지역의 문예와 학문을 위해선 무척 고무적이었다. 바꿔 말하자면, 학문이 높은 당대 최고의 석학이 수천 권 책을 싸 짊어지고 와 학당을 세워 제자를 기르는 격이다.신유박해(1801년 1월)로 장기현에 유배 중이던 정약용이 황사영 백서로(1801년 9월) 다시 소환되기에 이른다. 가까스로 죽음에서 벗어나 형 약전과 유배길에 올라 강진에 유배된다. 이후 강진에서 정약용이 이룬 엄청난 학문적 성과가 이를 설명하는 비유적 근거다. 장기읍성 북문을 나서 대밭을 지나 10여 분이면, 재현된 유배지를 만날 수 있다.성곽이 대체로 온전하다. 서문을 지나 좁고 길게 뿔처럼 삐쳐나온 성벽만 멸실 상태다. 문은 셋이다. 그중 정문 역할을 하는 동문의 훼손이 상대적으로 심하다. 동문에 서면 장기읍성이 왜 여길 차지하고 앉았는지 비로소 이해하게 된다. 바다가 훤하다.그리 멀지 않은 동해와 눈 앞에 펼쳐진 평야가 조화로워 교묘하다. 사라지고 없는 문루 조해루(朝海樓)는, 아침 바다를 경외한다는 뜻이다. 정월 초에 현감이 이곳에 나와 해를 맞이하는 제례를 올렸단다. 수면 위로 머릴 내밀며 염주 알처럼 붉게 떠오르는 해를 그때나 지금이나 희망으로 보았음이 분명하다. 동문 인근 검은 바위에 새긴 배일대(拜日臺)가 이 모든 걸 말하고 있다.서문과 북문의 옹성이 온전하다. 북문엔 최근 복원된 문루가 앉았다. 둘레 1.4km의 성곽이다. 네모난 치성들이 높낮이를 맞춰 각 문루에 맞춤하게 자리하면서, 매듭처럼 성곽에 딱 붙어있다. 허물어져 흔적만 어렴풋한 것까지 11∼12개다.동문과 북문을 잇는 길이 성안 간선이다. 길을 따라 집들이 포도알처럼 붙었고, 한가운데에 향교가 앉았다. 향교는 본디 성 밖에 있었으나, 무슨 이유에선지 1931년 성 안으로 옮겨진다. 그 옆이 동헌 '근민당(近民堂)' 터다. 백성들 가까이에서 정치하겠다는 동헌은 오히려 면사무소에 외따로 복원(1986)되어 있다.지금도 성안에 열너댓 가구에 주민이 살고 있다. 성 안에 사람이 산다면 뭔지 모르게 반가움이 앞선다. 순천 낙안읍성처럼 말이다. 장기읍성도 마찬가지다. 성안은 척박해 보이는 밭 일색인데도 여하한 삶을 유지하고 있다는 건, 빈부를 떠나 그만한 경제적 기반을 갖췄다는 의미다. 아울러 성곽이 인간의 삶을 오랫동안 안온 하게 품어냈다는 다른 의미이기도 하다. 그래서 더 반갑다. 보존과 변화의 실마리로 보이기 때문이다.새해만 되면 떠오르는 해를 맞이하러 먼 길을 마다하지 않듯, 누구나 가슴에 희망 한 가닥씩 품고 살아가는 법이다. 제 아무리 삶이 각박해도 그마저 잃어버린다면 살아갈 이유가 없기 때문이다. 희망으로 떠오르는 염주 같은 해를 향해 절하는 읍성이다. 아침 바다에서 삶의 희망을 거둬 올리는 자리다. 어스름 새벽 조해루에 올라, 한 번쯤 해를 맞아 볼 일이다.