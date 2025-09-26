"호남에서는 불 안 나나" 역대급 망언의 주인공을 찾습니다

큰사진보기 ▲25일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법안이 통과되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"호남에서는 불 안 나나?"

우원식 국회의장: "경북, 경남, 울산 초대형 산불 피해 구제 및 지원 등에 관한 특별법안 대안을 의결하도록 하겠습니다. 투표해 주시기 바랍니다."

(2~3분 뒤) "투표를 다 하셨습니까?"

한 여성 국회의원: "호남에서는 불 안 나나?"

우원식 국회의장(목소리 듣지 못한 채): "투표 결과를 말씀드리겠습니다. 재석 218인 중 찬성 213인 기권 5인으로서 경북 경남 울산 초대형 산불..."

("정신차려요" "이런 걸 왜 기권을 해요" 등 여야 의원들이 양측이 고성으로 싸움)

우원식 국회의장: "아니, 아니 왜들 그러세요? 이거 지금 결과 발표를 하는데 왜 소리 지릅니까? 다시 하겠습니다. 조용히 하십시오. 저 뒤에 (피해 지역 주민들) 기다리시잖아요."

"투표 결과를 말씀드리겠습니다. 재석 218인 중 찬성 213인 기권 5인으로서 경북 경남 울산 초대형 산불 피해 구제 및 지원 등을 위한 특별법안 대안은 가결되었음을 선포합니다. 피해 주민 여러분 정말 수고 많으셨습니다."

25일 저녁 국회 본회의장, 의사일정 7항 경북·경남·울산 초대형 산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법'을 표결하는 과정에서 튀어나온 한 국회의원의 발언이다.검찰청 해체 등 새 정부와 발맞춰 일할 정부조직법 개정안 표결을 앞두고 목소리를 높이며 싸우고, 합의 시도도 실패로 돌아가는 등 여야가 격렬한 신경전을 벌이던 상황에서 나온 발언이 <오마이TV>에 잡혔다. 여성 의원의 목소리였으나 누가, 어떤 의도로 소리쳤는지는 확인되지 않은 상황이다. 특히 이 같은 발언 이후 주변에선 맞장구를 치는 듯한 웃음소리가 이어져 논란이 커지고 있다.구체적 상황은 다음과 같다.더불어민주당 의원들은 누가 이런 망언을 했느냐고 비판하면서 사과를 요구했다. 김현 민주당 의원은 SNS에 "이 망언의 주범이 누구냐"면서 "(국민들에) 이실직고, 석고대죄부터 하시라"라고 썼다.정진욱 민주당 의원도 "경북·경남·울산 지역의 초대형 산불 지원법이 통과되는 순간 누군가 이런 망언을 했다"며 "반드시 찾겠다"고 강조했다. 정 의원은 또 추가글을 통해 "'호남에도 대형 산불이 났어야 한다'는 취지의 망언을 한 국힘 의원은, 자신이 한 짓임을 스스로 밝히고 사과하라"고 비판했다.