그것만으로도 이번 추석은 충분히 반가울 것이다

김지민 수필가/신춘문예 당선자

출근길마다 지나치는 길목에는 '과일 창고'라는 매장이 있다. 오늘도 그 앞을 지나왔는데, 지게차가 트럭에서 박스를 내리느라 분주했다. 평소보다 훨씬 많은 양이었다. 아침 공기가 선선해서였을까, 박스에 그려진 과일 그림이 유독 신선하게 눈에 들어왔다.금방이라도 과즙이 흘러나올 듯한 복숭아, 검게 반짝이는 거봉과 포도, 입안 가득 단맛이 터질 것 같은 샤인머스캣이 탑처럼 쌓여 있었다. 달고, 시고, 유쾌한 향이 뒤섞여 길목을 가로막았다. 마치 과일을 한입 베어 문 듯, 아는 맛이 발걸음까지 느리게 했다. 늘어난 박스를 보며 "추석이 머지않았구나" 하고 생각했다. 이번에는 무엇을 준비하고 무엇을 생략할지, 메모해야겠다는 마음이 짧게 스쳤다.요즘 명절 준비는 간소해졌다. 과일 몇 상자, 반찬 가게 음식 몇 가지면 상차림은 완성된다. 대형 할인점도 이제는 예전의 대목장이 아니다. 카트에는 제사 음식 대신 밀키트와 라면, 과자와 맥주가 더 많다.여전히 동태 포나 곶감을 고르는 이도 있지만, 양손 가득 전 재료와 생선을 들고 어깨를 부딪치던 풍경은 오래전에 사라졌다. 송편은 색색의 모양을 갖춰 포장되어 있고, 잘 구워진 조기가 반찬 판매대에 가지런히 놓여 있다. 손쉽고 빠른 세상, 그 편리함에 편승하는 건 당연하다 여기면서도 마음 한편은 허전했다. 무엇인지 모를 불편함도 있었다. 부엌에서 지글거리던 소란, 빨랫줄에 걸린 생선, 방 안을 채우던 웃음과 문턱을 넘나드는 발소리, 마당에 스며들던 모든 소란이 사라졌다. 편리함은 삶을 가볍게 했지만, 풍경은 지워졌다.때때로 지워진 풍경은 길가의 돌멩이처럼 불쑥 발치에 걸린다. 바로 지금처럼.어릴 적 추석은 몇 주 전부터 시작되었다. 엄마는 날짜를 세어가며 명절 음식을 준비했다. 바지랑대 끝에 걸린 생선은 햇살에 꾸덕꾸덕해졌고, 짭조름하면서도 고소한 냄새에 동네 고양이들이 마당으로 모여들었다.봄부터 정성을 쏟아 말려 두었던 쑥을 삶아 두고, 산자를 만들 찹쌀 반죽은 얇게 밀어 알맞은 크기로 잘라 군불 지핀 방바닥에서 며칠씩 말리기도 했다. 명절이 코앞으로 다가오면, 부엌에서는 약과며 산자가 기름에 튀겨졌다. 온 집안에 들기름 향이 퍼졌고, 연기와 김이 뒤섞여 정다운 온기로 가을이 훈훈해졌다.손끝에 전해지는 쌀가루 반죽의 질감, 찜기 속 모락거리는 김, 송편을 쪄내던 온기, 그 모든 것이 하나의 숨결로 이어졌다.기억은 지금도 살아 움직이며 사라진 풍경을 오늘로 불러온다. 어쩌면 명절은 실제보다도 기억 속에서 더 오래 살아남는 축제인지도 모른다. 할머니는 장독대 위 재료를 점검하며 손을 멈추지 않으셨고, 엄마는 새벽부터 밤까지 음식을 만들며 고단과 행복이 섞인 얼굴을 하고 계셨다. 우리는 옆에서 구판장으로 달려가 필요한 것을 사 오기도 했고, 할머니가 조청에 담갔다가 뺀 약과 하나를 입에 넣어주실 때를 기다리기도 했다.아이들에게 명절은 기다림. 그 자체였다. 낯선 손님을 만날 수 있고, 특별한 맛이 혀를 춤추게 해서 기다림은 곧 설렘이 됐다. 어린 눈에는 모든 것이 축제였지만, 돌아보면 그 시간은 어른들의 고단함 위에 세워진 성이었다. 며칠 머물다 흔적도 없이 사라지는 성. 이제는 아무도 그 성을 세우려 하지 않는다. 아니, 다른 방식의 성이 세워지고 있다.세월은 많은 것을 달라지게 했다. 굳이 생선을 말릴 필요도 없어졌고, 한과를 위해 며칠씩 반죽을 말리지 않아도 된다.준비는 간단해졌고, 명절은 기다림이 아니라 보내는 것이 됐다. 어른들은 몸이 편해졌다며 웃어 보이지만, "예전 같지 않다"라는 말을 조용히 덧붙인다. 그 말끝에 묻어나는 숨결에는 안도와 쓸쓸함이 함께 묻어난다. 편리함이 시간을 가볍게 했지만, 삶의 무게가 손맛과 소란 속에서 깊어졌음을 우리는 안다.그럼에도 본질은 남는다. 송편을 직접 빚지 않아도, 기름 냄새가 사라져도, 우리는 여전히 추석을 기다리고 또 보낸다.따뜻한 밥을 나누고, 안부를 묻고, 웃음과 한숨을 함께 놓는 자리. 여행을 가서라도 서로의 안녕을 바라는 마음. 그 마음이 모여 추석은 식탁 위에 뜬 보름달 같은 안부가 된다.오늘 퇴근길엔 과일 창고에 들러 홍옥을 사야겠다. 차례가 끝난 후 시어머님이 내 손에 쥐여 주시던 사과 한 알, 톡 쏘는 신맛 속에서 단맛이 소용돌이치던 기억. 오래 묻혀 있던 인사가 혀끝에서 다시 태어난다면, 그것만으로도 이번 추석은 충분히 반가울 것이다.