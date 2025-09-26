바쁘면 바쁜 대로 한가하면 한가한 대로 힘든 자영업자

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

요즘은 하루 일을 정리하고 동네 한 바퀴를 걷는 게소소한 낙이다. 걸으면서 생각도 정리하고 시장구경하다가 필요한 물건을 사기도한다. 9월 중반을 지나니 확실히 공기가 달라졌다. 걷기 딱 좋은 날씨다. 지난 여름은 양산 없이는 한 발자국도 내딛기 어려웠는데 이제는 운동화를 신은 발이 가볍다.도시락 가게에도 선선한 바람이 불기 시작하면서 도시락을 주문하는 전화가 늘었다. 자영업자는 전화가 없으면 없는 대로, 많으면 많은 대로 힘이 든다. 새벽부터 장을 보고 오전 내내 반찬을 만들고 도시락을 싸 놓았는데 전화가 뜸하면 오만가지 생각이 다 든다.음식이 맛이 없나부터 이번달 지출해야 할 목록들이 머리속을 스쳐가면서 난데없이 불안이란 것이 엄습하는 것이다. 반대로 쉴새없이 주문 전화가 울리면 내 머릿속은 AI 모드를 장착한다. 전화를 받으면서 음식을 조리하다가 어디부터 보내야 할지를 빠르게 판단한 다음 동선을 맞춰 도시락을 포장한다.남편에게 가야할 곳을 적은 포스트잇을 붙인 배달통을 건네면서 안전하게 빨리 다녀오라 당부하고 밥솥의 불을 당긴다. 다음 주문 전화를 받으면서 남편이 돌아올 시간을 계산해 도시락을 또 포장하고 국을 데운다. 반찬은 미리 만들어 놓았지만 메인 요리는 그때 그때 해야 해서 내 몸은 주방과 홀을 몇 번을 왔다 갔다 하는지 모른다.점심 시간이란 것이 고객마다 정해져 있다보니 시간 맞춰 보내는 것이 관건이다. 아무래도 12시부터 1시까지는 정신을 바짝 차려야 한다. 짧은 시간에 여러 곳을 배달해야 하니 1시 임박해서는 나도 몇 군데 배달을 하러 나가게 된다. 남편이 배달을 마치고 안전하게 돌아오기까지는 속이 탄다. 혹여라도 사고는 없는지. 정신없는 점심시간을 보내고 주문이 일단락 되는 오후 2시 정도에야 우리의 점심 시간이 시작된다.이렇게 주문이 많을 때는 뒤늦은 점심에 그리 여유를 부릴 시간도 없다. 회수용 도시락을 사용하니 재빠르게 점심을 먹고 남편은 도시락을 찾으러 다시 나가야 한다. 그 흔한 커피도 한 잔 하지 못한 채 오후 시간은 회수한 도시락을 설거지하고 널어 말리고 뒷정리까지 마쳐야 하루 일과를 마감하게 된다.마지막으로 남편과 그날의 배달 리스트를 보며 잘 회수하고 결재가 되었는지 확인하고 장부 정리를 한다. 그리고 나는 다음날 장 봐야 할 목록을 메모하면 오후 5시가 넘는다. 오늘처럼 주문이 많은 날은 하루종일 서서 일해서 다리도 뻐근하고 뒷목도 아프다. 마치 팽팽한 피아노 줄처럼 순간순간 기분 좋은 긴장감이 가득했던 오늘이다.장사가 잘 되었으니 속은 좀 편한데 몸이 피곤하니 자영업자의 삶이 쉽지가 않다. 그렇지만 이런 날이야말로 기분 좋은 산책을 하기 딱 좋다. 머리도 식힐 겸 동네 한 바퀴를 걷는다. 우리 동네는 부천의 구도심이다보니 오래된 전통시장도 있고 작은 공원들이 있어서 걷는 재미가 쏠쏠하다.산책 하다 보면 우리 도시락을 먹는 고객의 일터를 자주 만나게 된다. 동네의 개인 병원들과 약국 핸드폰가게 등이다. 시장 구석 구석의 가게들을 보면서 한가하면 한가한 대로 바쁘면 바쁜 대로 동병상련의 마음으로 기웃기웃 하게 된다.그렇게 걷다가 오늘 우리 고객이 하는 약국 앞을 지나다 기분 좋아지는 모습을 보게 되었다. 시장 통 안의 조그마한 약국이라 약사님과 직원 한 명 뿐이지만 늘 가게 앞은 복잡 복잡했다. 약을 사러 온 사람들도 있지만 동네 어른들의 사랑방처럼 약국 안에 늘 어르신들이 앉아계셨다.내가 도시락을 배달하러 가면 약사님은 언제나 유쾌한 웃음으로 맞아주었지만 나는 속으로 살짝 걱정이 되었다. 아무리 편하고 맘씨 좋은 약사님이지만 좀 귀찮고 번거롭지 않을까 싶어서 말이다.그런데 오늘 늦은 오후 산책길의 그곳 약국 앞은 제법 평화(?)로웠다. 여전히 복잡한 시장통 입구였지만 약사님이 얼마나 지혜롭고 좋은 분인지 충분히 알 수 있었다. 좁은 약국 앞에 벤치 의자를 두어서 어른신들이 약국에 왔다가 편하게 쉬어 갈 수 있게 한 것이다. 약국 안은 상대적으로 일하기 편해졌으니 일석이조다. 약국 앞에 어르신 유모차가 정차되어 있는 모습어 정겨웠다.자영업자는 퇴근해도 자영업자 모드이다. 추분이 지나니 해도 빨리 기운다. 올 가을은 모든 자영업자들의 살림이 한층 좋아지기를 바라본다.