끔찍하게 폭행했던 교사를 다시 만났을 때, 그가 내게 했던 말

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 조한진희 님은 책 <고등학생운동사>의 기획자이자 공저자로서, 고운 시절 KSCM 전국 대표를 했습니다. 책 <아파도 미안하지 않습니다>를 썼고, <돌봄이 돌보는 세계> <삶을 바꾼 페미니즘 강의실> <라피끄: 팔레스타인과 나> 등을 함께 썼습니다.