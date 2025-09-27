끔찍하게 폭행했던 교사를 다시 만났을 때, 그가 내게 했던 말

어떤 인터뷰는 질문이 거의 필요없다. 이야기를 듣고 싶다는 한 마디에, 말이 쏟아지기 때문이다. 이 인터뷰가 그랬다. 물잔에 가득 찼던 물의 표면장력이 터지며, 흘러넘치게 되는 순간처럼. 30년이 넘은 일이지만, 삶에서 수 없이 되새기며 살았기 때문에 모든 순간이 상세히 전달됐다. 어떤 고통과 상처는 되새기고 해석해보려는 노력 속에서, 견딜 힘이 생긴다. 1992년 인천 세일고등학교를 다녔던 이원석님의 고운 경험이 그랬다. 지난 7월 10일 그를 서울 인사동 모 카페에서 만났다.
결국 퇴학 당한 3학년 형들은 복학하지 못했다. "형들은 퇴학 당했는데 내가 그냥 학교를 다닐 수는 없겠더라고요." 정학을 받았던 그는 결국 자퇴를 결정했다.
두려움: 정말 뒤돌아 보고 싶었다
학생과에서 자퇴서를 쓰는데 교사가 비웃으며 말했다.
"너 한국 사회가 그렇게 만만한 사회가 아니야. 지금 자퇴하면 엄청 후회하게 될 거다."
자퇴서를 쓰고 나와 보니 학생들이 운동장에서 평화롭게 구령에 맞춰 뛰고 있었다. "그게 또 서럽고 놀랍고 부럽고 복잡했어요. 정말 아무 일도 없었다는 듯 평온한 저 모습들."
교문까지 천천히 걸어가며 "절대 돌아오지 않겠다"고 다짐했다. 동시에 교문에서 "너무 뒤를 돌아보고 싶었어요. 혹시나 우리 반 애들이 보고 있지 않을까" 정말 돌아보고 싶었지만 차마 돌아볼 수 없었다. 두려웠다. "아무도 안 보고 있을까 봐."
"어린 마음에 우리가 다 징계 받고 학교를 떠나면, 학교가 뒤집어질 것이라고 생각했어요. 그런데 정말로 아무 일도 없었어요."
모든 것이 평온하게 원래대로 돌아간 현실에 충격을 받았다. 시위를 계속 끌고 갈 동력도 없었고, <소모임> 학생들도 퇴학이 두려울 수밖에 없다 보니 소극적으로 변했다. 소모임 구성원인 친구들 사이에도 복잡한 심경이 있었다.
"열심히 했던 친구와 소극적이었던 친구들 사이에 어떤 심리적인 어떤 서운함 같은 것도 있었던 것 같아요. 물론 나중에는 다 그냥 친하게 지냈지만."
사상적으로 무장 된 학생들이 아닌 만큼 그런 식으로 끝이 났다.
"그 당시에는 대단한 패배의 기억으로 남아 있었어요."
학교와 교사에 의한 폭력 피해의 상흔만 깊은 게 아니다. 서로를 더 열심히 지켜내지 못한 것에 대한 후회와 자책은 서로에게 다시 상처를 만들기도 한다. 그는 고등학생운동(고운)을 했던 시간을 어떻게 평가하고 있을까, 후회하진 않을까.
"왜 그랬어, 그런 거 왜 했어, 그런 모든 질문들은 무용해요. 그때 상황이 그럴 수밖에 없었거든요. 다시 돌아가도 분명히 그럴 수밖에 없었을 거예요."
고등학생 시절, 처음은 호기심이었다. "호기심에서 시작했는데 사회의 불합리함에 대해 보게 되고, 순수했기 때문에 더 크게 분노할 수 있고. 노회한 사람들보다 아주 순수한 분노죠. 왜냐하면 먹고사는 일도 걱정 없고. 그런 것에 결부되지 않고 생겨나는 분노이기 때문에. 그러니까 잘못됐다는 것만 분명하면, 물러서지 않을 나이이지 않았을까요."
세일고에서 그런 일을 겪지 않았으면 "조금 더 보수적이지 않았을까라는 생각도 한다"고 그는 고백했다. 아버지와 할아버지가 실향민 출신인 보수적인 집안에서 자랐다.
"중학교 때까지는 교회 열심히 다니고, 보수적이고 안경 쓰고 조용히 책 읽는 전형적인 '교회 오빠' 였어요."
다만 그때나 지금이나 같은 건, 아니라고 생각하는 문제 앞에서는 잘 물러서지 않는 성격을 가지고 있을 뿐이다.
고등학생 운동을 했던 이들은 뭔가 특별한 배경을 가졌으리라 짐작하는 경우들이 있다. 그러나 대부분은 평범했고, 그저 부당함이나 억압적 현실을 견디기 위해 싸울 수 밖에 없었을 뿐이다. 그에게 '고운'의 경험은 무엇으로 남았을까.
단호함: 기준점이 된 고운
고운 경험은 삶의 기준점이 됐다. "인생에서 어떤 중요한 판단을 할 때 항상 그 고등학교 때가 기준이 됐어요. '그 일을 겪었던 내가 이런 결정을 할 수 없어'라는 마지노선이 있는 거죠." 친구들의 평가도 일관적이다.
"'원석이는 더러운 꼴은 못 본다.' 직장에서도 나한테 불리하고 불이익이 있을 때도 '그래도 더러운 꼴은 못 보지' 하며 '벌떡 일어서는 순간'이 있어요. 그건 고등학교 때 정서로 돌아가서 일어설 수 있는 거예요."
"우리가 싸울 수 있던 그 모든 동력은 사실 반대편에서 만들어준 거예요."
당시의 경험을 미발표작이지만 르포 형식의 소설로 썼고 제목을 <메이드 인 스쿨>로 붙였다. "학교가 그렇게 만들었기 때문이에요." 세일고등학교가 일반 인문계 고등학교와 비슷하기만 했어도 그렇게까지 하지 않았을 것이다.
그 시절을 돌아보며 그는 "기특하게 잘 견뎌냈다"고 표현했다. 고등학교 자퇴하면 "인생 조졌다"고 말하던 시기였기 때문이다. "하지만 저는 어떤 두려움도 없었어요." 그는 고등학교 1학년 때 수업 시간에 교사가 읽어 주는 시를 들으며, 시인이 되고 싶다고 생각했다. "어차피 시인이 되면 돈 버는 것은 틀렸다"고 생각했고 시인 이외의 일은 모두 부업이고, 부업은 뭘 해도 상관 없다고 여겼단다. 그는 자퇴 이후 막노동부터 많은 일을 했다. 흔들림 없이 시인의 꿈을 키워갔고, 시를 배우기 위해 검정고시를 보고 대학교 국문과에 진학했다.
대학에서 어느 날 교수가 하는 말을 듣고 놀랐다. 자식을 세일고등학교에 입학 시켰다며 "인천에서 서울대를 제일 많이 보내는 명문고"라고 말했다. 세일고는 학생들에게 공부를 억압적으로, 심하게 시키기로 유명한 곳이 되어 있었다. 불과 3~4년 만에 완전히 다른 학교가 된 것이다.
"전교조 선생님들이 다 거기 있는데도 학교가 그렇게 됐더라고요. 우리가 했던 게 아무 소용없었구나. 되게 씁쓸했죠."
1990년대 중후반 고운이 소멸하면서 학교는 더욱 입시 위주로 재편되고, 학생들은 저항의 힘을 빠르게 잃어갔다. 그리고 많은 이들이 고운을 패배로 기억하면서, 고운 과정에서 겪은 정서적 물리적 폭력으로 인한 트라우마가 더 깊어지기도 했다. 그도 깊은 트라우를 가질 수밖에 없었을 것이다. 지금은 조금 나아졌을까.
"글쎄 낫는 건 아니고. 이렇게 (가슴 아래를 가리키며) 여기에 숨겨 놓고 있는 거죠."
힘든 기억을 말할 때마다 한번씩 눈물이나 호흡을 가다듬었다.
"너무 오랫동안 되새겼기 때문에 입장도 분명해졌고. 그거에 대한 해석도 분명해졌고. 그렇기 때문에 견딜 수 있었어요. 혼란스럽거나 후회했다면 견디기 어려웠겠지만, 반복해서 되새김하고 해석하면서 견딜 수 있게 됐어요."
그래서 그는 30년도 더 된 일을 "어제 일처럼 아주 자세하게 한 장면, 한 장면 모두 다 이야기 할 수 있었다"고 했다. 머릿속에서 혼자 그때 그런 일이 있었다고 이야기하고 해석하고, 마지막에는 글로 정리해보고 싶어서 <메이드 인 스쿨>을 썼다. 나름의 방식으로 계속 극복해 나간 셈이다.
"퇴학 당했으니 진 거라고 생각하는 것도 지켜보는 사람의 입장에서의 오만이라는 생각도 들어요. 왜냐하면, '그 형들이 인생을 망쳤어? 그거 아닌데.' 그것을 어마어마한 일처럼 받아들이게 되는 것도 사실은 어떤 사회적인 폭력일지도 모른다는 생각을 해요."
나이가 들면서 사람들은 변하기 마련이다. 흥미로운 것은 당시 소모임 친구들의 모습이다. 2002년 민주노동당 부평지역 청년 모임에 갔다가 고등학교 때 친구들을 만났다. 인천의 시민단체나 청소년 단체 등 비슷한 분야에서 계속 활동하고 있었단다.
"대학교 때 만났던 운동권 친구들은 많이 변한 경우도 있어요. 국민의힘 쪽으로 가거나 그런 노무사가 된 사람도 있고. 고등학교 때 친구들은 변하지 않은 것 같아요. 어릴 때 독하게 싸우며 배워서 그런지."
1992년 인천 세일고등학교에서 벌어진 학생들의 저항은 1990년대 초중반 고운의 단면을 고스란히 보여준다. 1987년 한국사회가 '제도적 민주화' 된 이후에도 학교는 여전히 독재와 권위주의로 가득했고, 고등학생들은 학교를 민주화하기 위해 치열하고 단호하게 투쟁했고, 학교는 체계적이고 치밀하게 탄압하며 저항의 물줄기를 단절 시켰다.
트라우마: 아직 회복되지 못한 상처, 고운
고운을 좋은 기억이라고 말하기 어렵다. "저에게 고운은 트라우마고. 뭐 한동안 그런 영화를 못 봤어요. 고문 장면 나오는 영화 있잖아요." < 1987 > 같은 종류의 영화를 보는 게 어려웠단다.
"영화 <박하사탕>에서 설경구가 형사 시절 고문했던 대학생을 화장실인가 어딘가에서 만나잖아요. 제가 그 장면이랑 똑같은 걸 겪었어요."
부평역 화장실에서 학생과 담당 교사를 만났다. 너무나 편하고 여유로운 목소리로 고등학교 때처럼 "이원석이" 하고 불렀단다. 성을 붙이고 이름 뒤에 '이'를 붙이던 습관도 그대로였다. 그는 이렇게 말했다.
"우리 그때 안 좋은 기억이 있지만, 너도 더 나이가 먹으면 그때 일에 대해서 더 편안하게 얘기할 때가 있을 거야."
이원석씨는 폭행한 교사들을 만나는 순간을 정말 많이 상상했다고 했다. "실제로 만나면 내가 멱살잡고, 개새끼라고 욕이라도 할 거라고" 생각했단다. 그러나 정작 실제로 만났을 때는 한마디도 못했다. 그 교사를 만나는 순간, "온 몸이 다 완전히 얼어버렸"을 뿐이다.
덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 조한진희 님은 책 <고등학생운동사>의 기획자이자 공저자로서, 고운 시절 KSCM 전국 대표를 했습니다. 책 <아파도 미안하지 않습니다>를 썼고, <돌봄이 돌보는 세계> <삶을 바꾼 페미니즘 강의실> <라피끄: 팔레스타인과 나> 등을 함께 썼습니다.