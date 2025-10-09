양궁 김우진 기사만 200건 이상... 이 신문이 특별한 이유

솔루션 저널리즘. 사회 문제를 단순히 드러내는 데서 멈추지 않고, 그 해결을 위해 실제로 시도되는 방법 성과를 함께 조명하는 보도 방식이다.
독자로 하여금 실행 가능한 대안을 구체적으로 이해하고, 사회적 논의를 한층 생산적으로 확대시킨다는 점에서 광고 수익 감소, 독자 이탈, 뉴스에 대한 불신 확산 등 위기에 직면한 언론사들이 한 번쯤 외쳐보는 화두기도 하다.
이 솔루션 저널리즘이 공허한 구호에 그치지 않고 현실 속에서 살아 움직이는 곳이 있다. 1989년 창간돼 올해로 36년을 맞은 <옥천신문>이다.
부당해고에 맞선 환경미화원의 1년간 외로운 투쟁을 기록해 끝내 복직을 이끌어내는가 하면, 인도 없는 위험한 등하굣길을 조명해 아이들을 위한 안전한 보행로를 만들어내기도 했다.
어디 그뿐인가. 식당의 불법 점유로 끊어진 산책로를 되찾아 휠체어 이용자의 이동권을 보장하게 했고, '영화를 보려면 대전까지 가야 한다'는 청소년들의 문화적 갈증을 공론화해 저렴한 가격으로 최신 영화를 즐길 수 있는 '향수시네마' 개관을 이끌어낸 것도 바로 <옥천신문>이다.
개인의 권익 보호부터 생활 환경 개선, 문화적 만족도 향상에 이르기까지. <옥천신문>은 그렇게 지역 사회의 문제를 해결하는 '해결사' 역할을 몸소 실천해왔다.
그 뿌리 깊은 힘의 원동력을 직접 듣기 위해, 지난 1일 황민호 <옥천신문> 대표를 만나러 충청북도 옥천군을 찾았다. 황민호 대표는 "공론장의 문턱을 없애 다양한 사람들이 성큼성큼 들어와 본인들의 이야기를 하며 문제를 개선하는 것이 바로 옥천신문식 솔루션 저널리즘"이라며 "그리고 나는 이를 커뮤니티 저널리즘이라고 부른다"고 했다.
"공론장의 문턱을 없애자"
"일반 저널리즘이 세상을 보는 '창'이라면, 커뮤니티 저널리즘은 '거울'입니다."
황민호 대표는 커뮤니티 저널리즘을 이렇게 비유했다.
'창'은 안에서 밖을 내다보며 세상을 대상화하고 관찰한다. 중앙 언론이 옥천을 '사건'이 터졌을 때만 선택적으로 들여다보는 것이 바로 '창'의 시선이다.
하지만 '거울'은 다르다. 거울은 나 자신과 내가 사는 공동체의 모습을 있는 그대로 비춘다. 좋은 모습뿐만 아니라, 외면하고 싶었던 문제점까지도 말이다.
부당해고당한 환경미화원들이 1년 동안 천막투쟁을 했을 때, 방문보건간호사들이 부당해고에 항의하며 6개월 동안 투쟁했을 때, 수도검침원 노동자 지위소송을 걸며 투쟁했을 때, 태양광 난개발에 맞서는 안남면 덕실마을 주민들이 천막치고 투쟁했을 때, 다른 언론들이 보도하지 않고 방기했을 때 옥천신문은 빠짐없이 처음부터 끝까지 보도했다. 당연히 지역을 비추는 거울로써, 마땅히 옥천신문이 해야 할 일들이었다.
뿐만 아니라 "모든 사람은 특별하다"는 믿음으로 평범한 이웃의 이야기를 싣는 것도 바로 '거울'이 해야할 일이다.
황민호 대표는 "커뮤니티 저널리즘에서는 특별하지 않은 사람이 없다. 모두가 특별하고, 모두가 이야깃거리"라고 거듭 강조한다. 이는 단순한 수사가 아니라, <옥천신문>의 기획, 취재, 편집, 발행의 전 과정에서 증명되는 철학이기도 하다.
<옥천신문>의 기획은 편집국 책상에서 시작되지 않는다. "우리 집 개가 새끼를 열 마리 낳았다", "나 고추 농사 잘 지었는데 취재 오라" 등 같이 소소한 제보 전화가 기획의 출발점이 된다.
기자들은 황당해 보일 수 있는 제보 속에서도 주민 사이의 연결고리나 작지만 소중한 삶의 단면을 발견하고, 이를 기꺼이 기사로 다룬다.
'요즘 어떻게 지내세요', '길 위에서 만난 사람' 같은 코너를 통해 폐지 줍는 할머니, 농사짓는 할아버지 등 평범한 이웃들의 삶을 조명했고, 70대 이상 어르신들의 인생 전체를 기록하는 '은빛 생애사' 코너를 통해 한 사람의 역사가 곧 마을의 역사임을 보여주기도 했다.
옥천 출신 올림픽 영웅 김우진 선수의 이야기 역시 "모든 사람은 특별하다"는 커뮤니티 저널리즘의 실천이다. <옥천신문>은 그가 금메달을 땄을 때만 반짝 조명하는 대신, 초등학생 유망주 시절부터 20여 년간 200건이 넘는 기사를 통해 그의 성장 과정을 묵묵히 기록했다. 국가대표 탈락의 아픔을 겪었을 때도, 양궁 후배들에게 신발을 선물하는 따뜻한 미담도 놓치지 않았다. 김우진 선수를 반짝이는 '스타'가 아닌, 옥천 공동체가 함께 키워낸 한 '사람'으로, 우리 공동체의 '일원'으로 바라본 것이다.
그렇게 주민들의 삶을 이루는 모든 조각들이 기사로 만들어졌다.
황민호 대표는 "<옥천신문>은 '뉴스에 나올 만한 사람'의 기준을 없애버림으로써, 모든 주민이 공론장의 주인공이 될 수 있도록 그 문턱을 완전히 허물고 있다"면서 "그리고 이렇게 옥천 주민의 '일상'을 끈질기게 비춤으로써, 주민들 스스로 자신들의 삶터를 성찰하고 변화의 주체로 나설 수 있기를 바란다"고 설명했다.
옥천 사는 기자들이 만드는 뉴스, 그리고 실험적인 시도들
기자 채용의 제1조건으로 옥천 거주를 내세운 것도 옥천신문식 커뮤니티 저널리즘의 일환이다. 차로 20분 거리에 대전광역시가 위치해 있지만, <옥천신문>은 대전에서의 출퇴근을 허용하지 않는다.
황민호 대표는 이에 대해 "지역에 살아야 주민들과 살을 부대끼며 이야기를 들을 수 있다"고 설명하며, 기자를 사건 밖의 관찰자가 아니라 공동체의 일원이자 이웃으로 자리매김하게 하는 <옥천신문>의 중요한 원칙이라고 강조했다.
주민들과의 긴밀한 밀착을 뒷받침하는 '상근 인력'의 규모 역시 취재 현장과 지면 보도에서 구현되는 커뮤니티 저널리즘의 핵심 자산이다. <옥천신문>은 취재기자 6명을 포함해 총 11명의 인력이 상주하고 있다.
황 대표는 "주민들의 제보를 '솔루션'으로 바꾸는 힘은 결국 문제를 끝까지 추적하고 기록하는 상근 기자들, 곧 전문성을 갖춘 '사람'에서 나온다"고 강조했다.
그는 "가령, 기자가 한두 명뿐인 곳에서 의회 전담 기자를 둘 수 있겠나?"라고 반문한 뒤, "우리는 6명 안팎의 취재 인력이 있기에 군의회에 상근 기자를 배치해 의원들을 꾸준히 감시할 수 있다"고 말했다. 이렇게 확보된 인력 덕분에 6000억 원에 달하는 군 예산을 세밀히 검증하고, 더 나아가 지역 현안을 촘촘하게, 그리고 장기적으로 추적할 수 있었다.
공동체의 '거울'이 된다는 것은 때로는 신문 발행 너머의 영역으로 확장되기도 한다. 황민호 대표가 인구 감소와 지역 소멸이라는 옥천의 위기 앞에서, '옥천신문 + 알파'의 전략으로 끊임없이 새로운 도전을 시도한 것도 이러한 맥락과 무관하지 않다.
황민호 대표는 "읽는 매체(신문, 잡지)', '듣는 매체(라디오)', '보는 매체(유튜브)'가 모두 필요하다는 믿음 아래, 신문을 모태로 한 '옥천 미디어 생태계'를 구축에 나섰다. 지역에 푸드플랜이 필요한 만큼 미디어플랜도 필요하다고 생각했기 때문이었다"고 말했다. 그가 설명하는 미디어플랜은 불균형한 공론장을 바로 잡고, 매체별·세대별·지역별 균형이 지향하는 프로젝트로, 서로 돕는 미디어 생태계를 구축해 50여 개의 일자리를 만들고 지속가능성을 확보하려는 실험적 도전이었다.
그렇게 2017년부터 이범석 대표와 함께 사회적기업 고래실을 인큐베이팅해 <월간 옥이네>와 복합문화공간 둠벙을 만들어 물이 콸콸 쏟아지는 새로운 문화저수지를 만들었다. 2021년엔 사단법인 청암송건호기념사업회를 만들어 옥천FM공동체라디오를 인큐베이팅해 새롭게 지역 공동체 방송문화를 창당했다. 나아가 풀뿌리저널리즘스쿨을 만들어 청년 지역언론인을 길러내며 언론계의 새로운 지평을 열어 젖히고자 했다.
물론 실패했던 일들도 있었다. 로컬푸드식당으로 추진했던 '옥이네 밥상'은 예비사회적기업으로 야심차게 출발했지만, 적자를 견디지 못해 사업을 접었고, 역시 예비사회적기업으로 인큐베이팅한 '우리동네'의 무가지 '오크'지도 2년 여만에 발행을 중단할 수 밖에 없었다. 지역 곳곳을 기록하는 옥천기록공동체도 현재 아쉽게도 휴업 상태이다.
활동가를 위한 안내서 : 당신의 활동이 '언론'이 될 때
고생스러웠던 경험도 많지만, 그럼에도 풀뿌리 언론에 황민호 대표의 애정과 신념은 깊다. 풀뿌리 언론은 주민들이 스스로 공동체를 변화시키는 경험, 곧 '정치적 효능감'을 체감하게 하는 데 매우 중요한 수단이라는 게 황 대표의 설명이다.
"<옥천신문>의 보도로 초등학교 앞에 인도가 놓이고 가장 먼 면인 청산면에 노인복지관 분관이 만들어지고, 중증장애인들을 위한 권리중심형 일자리가 만들어지는 등 변화를 직접 경험한 주민들은 '우리의 목소리가 세상을 바꿀 수 있다'는 확신을 갖게 될 겁니다. 그리고 이 확신이야말로 정치적 무관심과 냉소를 깨고, 발밑에서부터 '일상의 민주주의'를 회복시키는 가장 강력한 힘이 될 거고요."
이런 이유로 그는 우리 사회 곳곳에서 작은 변화를 위해 분투하는 활동가들에게 풀뿌리 언론을 적극 추천한다. 단순한 소통 수단을 넘어, 활동을 심화하고 확장할 수 있는 가장 강력한 '플랫폼'이 될 수 있다는 믿음 때문이다. 황 대표는 "지역의 환경과 노동, 복지 등 여러 의제를 아우르며 공동체의 비빌 언덕이자 디딤돌이 될 수 있다"고 말한다.
무엇보다 지역 풀뿌리 언론이 곳곳에 뿌리내릴 때, 우리 사회 무너진 상식을 회복하는 출발점이 될 수 있다는 게 그의 생각이다.
그 믿음과 바람으로 그 역시 직접 또 하나의 풀뿌리 언론을 세웠다. 2022년 8월 창간한 <주간영동>은 <옥천신문>이 증명한 '정치적 효능감'에 대한 확신에서 비롯된 도전이었다. '주민들이 원했고, 방치할 수 없었다'고 한다. 창간 과정에서 5000만 원이 넘는 개인 대출까지 감수했다. 그는 이를 '사업 확장'이 아니라, '옥천에서 확인한 효능감을 또 다른 지역 공동체에 이식하려는 실천'이라고 설명했다.
풀뿌리 언론을 준비하는 시민 또는 활동가들에게 현실적인 조언을 부탁하자 그는 "아무리 작은 규모로 시작한다고 하더라도, 상근 기자 2~3명은 있어야 한다. 그리고 해당 인력규모를 1년은 유지할 수 있어야 하니 최소 5000만원 이상의 자본금과 월 1만 원 이상을 내는 구독자를 300~400명 정도는 초기에 확보해야 한다"고 말했다.
이어 "무엇보다 중요한 것은 성장 목표다. 그는 1~2년 안에 유료 구독자 1000명을 달성해야 자립의 가능성이 열리며, 구독자가 200명 늘어날 때마다 기자 1명을 충원하는 선순환 구조를 만들어야 한다"고 조언했다.
물론 쉽지 않다. 황 대표 역시 <옥천신문>과 <주간영동> 발간을 위해 하루 100km 이상을 운전하고, 수면의 질이 낮은 '토끼잠'으로 버틴다. "위기이지 않았던 적이 한 번도 없다"고 말할 정도로 재정적 압박은 일상이기도 하다. 겉으로는 웃어보이지만 월급날이 다가오면 막막함에 잠 못 이룬다는 그는 "대출하는 사람들의 어려움을, 삶이 지옥일 수 있다는 것을 비로소 이해하게 됐다"고 털어놨다.
육체적·재정적 어려움뿐만이 아니다. "너 밤길 조심해라"라는 협박은 물론, 취재 때문에 뒤통수를 맞는 일도 겪었다. 하지만 그보다 더 힘든 것은 비판 기사로 인해 이웃과의 관계가 깨지는 인간적인 고뇌다. 이후 그는 사람들과 관계를 맺을 때, 비판할 수 있을 만큼의 거리를 유지하는, 이른바 불가근 불가원의 원칙을 외롭게 유지하고 있다.
그래서 그는 오늘도 "하면 될지도 모른다"는 그의 좌우명을 되뇐다. 지역에서 풀뿌리 언론을 붙잡고 있는 것은 성공을 장담할 수 없는 험난한 길이기에, 맹목적인 낙관 대신 현실을 직시하며 그만의 방식으로 용기를 내는 셈.
그리고 "혼자가 아니라 함께하는 사람들, 거미줄처럼 얽힌 우리 지역의 관계망"을 떠올린다고. 비판 기사로 인해 이웃과 멀어져야 하는 외로움 속에서도, 신문을 통해 삶이 바뀐 또 다른 이웃들의 지지와 연대가 그를 다시 일으켜 세우기 때문이다. 이 단단한 연대 위에서 그는 오늘도 씩씩하게 새벽부터 밤 늦게까지 옥천과 영동, 그리고 청산을 내달리며 서로 다른 세 농촌 이야기를 써내려가고 있다.
