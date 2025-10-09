양궁 김우진 기사만 200건 이상... 이 신문이 특별한 이유

▲지난해부터 옥천지역 면 단위서 본투표소가 1개 면에 1곳씩만 남게 돼, 이번 21대 대통령선거 당시 면 지역 주민들 사이에서 투표소 이동이 불편해졌다는 목소리를 지적하는 옥천신문 보도 기사 사진. 대선 본투표일인 3일, 군북면투표소에 도착한 25인승 투표소 이동차량(4노선)에서 주민들이 내리고 있다. ⓒ 옥천신문 관련사진보기