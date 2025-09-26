"거봐, 이 빨갱이 새끼"... 30여 년 전 교사들이 행했던 폭력

큰사진보기 ▲이원석고등학생시절 이야기를 하고 있다. ⓒ 이원석 관련사진보기

"6.25가 북침이야 남침이야?"

"북침이요."

"거봐, 이 빨갱이 새끼!"

"명신여고와 세일고가 길 하나를 사이에 두고 있는데, 1989년에 선배들이 전교조 교사 탄압이나 학생자치권 문제로 길에 쏟아져 나와서 함께 시위를 했다고 들었어요."

"풍물패에 들어갔는데 뭔가 이상했어요. 학교의 공식 동아리고 학교에서 홍보 시간도 주는데, 교사들이 엄청 괴롭혔어요. 수업 시간에 '너 동아리 활동하지?'라며 더 많이 때리고 혼냈죠."

"교문 앞에서 소모임 학생들만 전신 수색을 했어요. <한겨레신문>같은 게 있으면 가져가요. 그러면서 압수라고 하는 게 아니라 '이거 내가 잠깐 빌려볼게'라는 식으로 빼앗아갔죠."

큰사진보기 ▲세일고등학교 써글연합회 결성식자료집 표지 ⓒ 이우식 관련사진보기

"갱지를 이만큼 주더라고요. '이거 다 써야 집에 간다'고."

"이쪽에서 때려서 진술서 받아서 저쪽으로 보내고, 저쪽 교사는 진술서 받아서 이쪽으로 와서 찢고 때리고... 이걸 계속 반복했어요. 8시간 동안 수없이 맞고, 쓰고, 찢고, 맞고... '옆의 쟤는 불었어'라고 하며 또 때리는 거죠."

"누가 강하게 때리고 나면 다른 교사가 와서 '너 그런 애 아니잖아, 난 널 믿었어'라고 하고, 그러고 나면 다시 처음 교사가 와서 때렸어요. 그러면 아까 잘해주던 선생이 왔으면 좋겠다는 마음이 막 들고."

"정말 작은 애였는데 성인 남자인 교사가 따귀를 막 때리고. 그러다가 넘어지면 발로 막 밟았어요."

"그때 든 생각이 '내가 뭘 잘못했는지, 옳은 생각을 하는지는 모르겠지만, 아무리 잘못해도 저렇게 작은 고등학생한테 성인 남자가 저렇게 할 수는 없다. 저게 틀린 건 알겠다'는 거였어요."

"학교가 얼마나 폭력적이였냐면, 학생이 교사 화장실에서 세수했다고 따귀 때려서 고막이 터진 일도 있었어요. 우리 반에서는 어떤 애가 수업 시간에 졸았는데. 군복 입은 학생과 교사가 처음엔 웃으면서 탁탁 때리더니, 나중엔 스무 대가 넘게 때려서 얼굴이 이만큼 부을 때까지 때렸어요. 기강을 휘어잡기 위한 거고 아이들은 공포로 얼어붙고."

큰사진보기 ▲소모임 하며 읽었던 책들책을 통해 세상을 조금씩 더 알아갔다 ⓒ 이원석 관련사진보기

"이쯤에서 정리를 하자. 퇴학된 고3들 복학시키기는 어렵고, 끝없이 할 수는 없다. 지금 이 문제 때문에 학교의 주요 요직을 전교조 선생님들이 맡게 됐다. 앞으로 더 좋아질 거다. 그러니까 여기서 그만하자."

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 조한진희 님은 책 <고등학생운동사>의 기획자이자 공저자로서, 고운 시절 KSCM 전국 대표를 했습니다. 책 <아파도 미안하지 않습니다>를 썼고, <돌봄이 돌보는 세계> <삶을 바꾼 페미니즘 강의실> <라피끄: 팔레스타인과 나> 등을 함께 썼습니다.

이원석씨에게 '고운'(고등학교 운동) 당시의 경험에 대해 듣고 싶다고 했을 때, 첫 기억으로 설명해준 장면이다. 1992년 고등학교 1학년 당시 학생부 교사가 던진 질문에, 너무 놀라 실수로 튀어나온 대답. 그리고 8시간 동안 이어진 폭행과 취조. 그는 "그때가 모든 것의 시작이었던 것 같다"고 말했다. 지난 7월 10일 서울 인사동 모 카페에서 이원석씨를 만났다.중학교 3학년 때 세일고등학교 배정을 받고 "망했다고 생각"했단다. 당시 인천 부평 지역에서 유명한 고등학교가 두 곳 있었다. 세일고와 명신여고. 어른들은 "거기 가면 큰일난다"고 했다. 데모를 많이 하는 학교로 유명했기 때문이다.1992년 입학 당시 세일고는 여전히 학생자치가 활발했다. 고등학교에 동아리가 있다는 것도 놀라웠다. 풍물패, 철학동아리, 역사동아리 등 다양했다. 하지만 역설적이게도 이런 공식 동아리에 대한 교사들의 탄압은 더욱 노골적이었다.어느 날 학교 뒷산에서 풍물 연습을 하고 있을 때 고등학교 3학년 선배가 왔다. "소모임 구성원을 모집한다"며 참여하고 싶으면 연락하고 했다. "교사들한테 일러바쳐도 된다"는 당당한 모습이 인상적이었다. 호기심에 참여하게 된 소모임 활동은 특별하지는 않았다. 5·18 비디오를 보고, '청년을 위한 한국현대사' 같은 책을 읽거나 신문을 놓고 토론을 했다. 하지만 학교의 감시는 치밀했다.교사들은 이미 윗세대 선배들과 한 번 부딪혀본 경험이 있었다. 자신들의 말 하나도 꼬투리 잡히지 않으면서 학생들에 대한 정보는 철저히 수집했다. 계획적으로 완전히 학생들의 대를 끊으려고 준비했다.풍물패와 소모임 활동을 하며 1학년을 보내던 중 사건이 터졌다. 11월 3일, 소모임 친구 중 한 명이 칠판 귀퉁이에 '학생의 날'이라고 쓴 것이다. 일제강점기 항일학생운동을 기념하는 날이었다.교실에 들어온 교사는 "누가 썼냐"고 추궁하고, 해당 학생을 학생과로 끌고 갔다. "너는 학생의 날이라고 적었으니까 넌 사상화가 된 놈"이라며 폭행을 했고, 공포에 질린 그 아이는 결국 소모임에 대해 말하고 활동하는 친구들의 이름을 모두 말했다.이원석씨도 학생과에 불려갔다. 들어가자마자 '큰일 났다'는 생각이 들었다. 이미 학생 2명이 앉아 있었는데 얼굴이 맞아서 부어 있었고, 무언가를 쓰고 있었다. 그때 학생과 교사가 던진 게 바로 그 질문이었다."이원석이 너, 6.25가 북침이냐, 남침이야." 깜짝 놀랐다. 그 당시에 이승복 수준의 머리를 갖고 있던 학생이었기 때문에, 질문 자체에 긴장했다. 그는 실수로 "북침이에요"라고 답해버렸다. "거봐, 이 빨갱이 새끼"라는 말과 함께 정신없이 따귀를 맞았다.학생과는 주로 교련 선생들이 맡고 있었는데, 권위주의 시대를 연상케 하는 "정말 어마어마한 분위기"였다고 회상했다. "군복에 항공점퍼, 워커를 신고, 단봉을 잡고 선글라스까지 끼면 완전히 박정희 같았어요. 학생과 교사들은 모두 그렇게 입었어요." 학생과는 치밀한 형태로 돌아갔다.학생과 옆에는 동아리실이 붙어 있었는데, 원래 따로 있던 것을 감시 목적으로 그렇게 바꿨다. 두 교실 사이에는 연결문이 있어 학생들을 양쪽에 배치하고 교사들이 오가며 취조했다.세일고등학교는 1989년 전교조 해직 교사 복직을 위해 여러 차례 수업 거부 등의 투쟁을 했던 역사가 있는 학교다. 투쟁이 강하면 탄압도 거셀 뿐 아니라, 투쟁을 무력화 시키는 다양한 방식을 도입한다. 1990년대 초중반은 고등학생 운동에 대한 학교와 정부의 체계적 탄압이 진행되던 시기이고, 세일고등학교는 어느 학교 보다 계획적이고 집요하게 탄압을 했던 것으로 보인다. 그의 이야기를 듣는 내내 1970, 1980년대 대공분실이 떠올랐다. 실제 그렇게 느꼈을까."맞아요. 영화 속 대공분실 같았어요" 착한 형사, 나쁜 형사 역할까지 완벽하게 연출했단다.8시간의 취조를 당하는 동안 시간이 얼마나 어떻게 간 것인지 모를 정도의 충격을 받았다. 끝나고 집에 가서도 정리가 되지 않았다. "내가 대단히 뭔가 잘못한 사람인 것 같았어요. 내가 진짜 누구한테 포섭됐나 이런 생각이 들 정도였으니까. 도대체 저 사람들이 무슨 자신감으로 날 이렇게 폭행하고 취조할까."그날을 시작으로 거의 2주 동안 계속 끌려가서 두들겨 맞고 괴롭힘을 당했다. 교사들은 유사시 퇴학이나 정학 처분을 내릴 때 사용할 자료를 축적하고 있었다. 징계 할 명분이 필요했기 때문이다.혼란스러운 상황에서 또다른 학생을 폭행하는 장면을 보며 생각이 선명해졌다. 소모임 학생 중 유난히 작은 학생이었다.그걸 보다가 울면서 학생부실을 뛰쳐나갔다가 잡혀 들어왔다.자신이 어떤 이념적 입장을 가졌는지, 무엇이 옳은지는 명확하지 않았지만, 적어도 눈앞의 폭력은 분명히 잘못되었다는 확신이 섰다.학교는 소모임 학생들의 탄압에서 그치지 않았다. 학생회장 직선제를 폐지한다고 발표한 것이다. 당시 부평의 인문계 고등학교 중에서는 드물게, 직선제를 만들어서 유지해왔던 세일고의 민주적 흐름이 사라질 위기에 놓인 순간이었다.교사들은 갑작스럽게 학생들이 모르던 교칙을 들고 나왔다. "성적 상위 20%인가 30%로 제한하고, 담임 추천까지 받아야 한다고 했어요." 그리고 소모임 학생들은 2학년 올라가면서 모두 학생과 교사들을 담임으로 배정 받았다. 담임 추천을 받을 수 없는 구조였다.조건을 충족하는 학생이 없으면 간선제로 한다는 게 학교 입장이었고, 결국 간선으로 학생회장이 임명 될 예정이었다. 소모임 학생들이 주도해서 집단 행동을 계획했다. "임명장을 수여할 때, 학생들은 이에 항의 표시로 운동장 바닥에 앉아버리기로 했어요." 학생들의 반응은 우호적이었다. 평소 학교의 폭력적 분위기에 불만이 많았기 때문이다.학교에서 폭력이 너무 일상이었던 만큼 학생들도 "우리 한번 해보자"는 분위기가 형성되어 있었다. 하지만 막상 임명장을 주는 순간 학생들은 주저했다. 그때 3학년 소모임 선배가 혼자 먼저 자리에 앉았다. 학생과 교사 2, 3명이 그 선배의 머리채를 끌고 나갔다. 그러자 그 반의 학생들부터 '아침이슬'을 부르며 앉기 시작했다.교사들은 1학년 학생들을 모두 교실로 데려갔다. 입학한지 오래 되지 않은 1학년들을 먼저 격리 시킨 것이다. 2-3학년만 남은 상황에서 학생들은 고민에 빠졌다. 싸움을 전개해나가려면 지도가 필요했고, 반장들이 학생들을 대표하기는 어려웠다.소모임에서 급히 반별, 학년별 대표를 뽑았다. 대표가 되면 징계를 더 세게 받을 각오를 해야 하는 상황이었다. 3학년 선배가 2학년 대표를 맡아보라고 했고, 물러서기 싫었던 만큼 대표를 맡았다.학생들은 스크럼을 짜고 1학년이 모두 앉아있는 교실을 향해 움직였다. "민주 세일 동참하라"는 구호를 외치며 교실을 돌자, 결국 1학년들도 모두 뛰쳐나왔다. 전교생의 90% 정도가 시위에 동참했다.학교의 대응도 만만치 않았다. 소모임 3학년 선배들의 부모를 학교로 불렀고, 한 선배의 어머니가 와서 "너 죽고 나 죽자"고 말하는 등 눈물 없이 볼 수 없는 상황이 벌어졌다. 학교 앞에는 전경차가 도착했고 분위기는 심각해졌다.결국 3학년 형 2명은 퇴학 처분을 받고 이원석을 포함한 2학년 2명이 6일 정학을 받았다. 수능 보는 날이었다. 곧바로 휴교령이 내려졌고, 정학 기간 중에도 저항을 이어갔다.전단지를 써서 학교 앞에서 배포했다. 세일고등학교뿐 아니라 길 건너편 명신여고 학생들에게까지 나눠줬다. "세일고등학교가 지금 자치권 탄압, 폭력 교사 등으로 굉장히 학생들이 억압받고 있고, 이런 것들을 시민사회가 함께 해결해야 된다"는 내용이었다.시위를 하는 동안 <함성의 소리>라는 소식지도 지속적으로 발행했다. 손으로 써서 복사한 것으로 누가 정학 받았는지, 학생과 교사들에 대한 비판, 만평 등이 담긴 소식지가 7, 8호까지 나왔다.당시 고등학생 신분에서 정학이나 퇴학같은 징계는 심각한 일이었다. 지금은 대입을 위해 자퇴하고 검정고시를 보는 시대지만, 당시에 고등학교 중퇴는 인생경로에 극심한 문제로 인식 됐다. 당시 KBS 뉴스와 주요 일간지들은 '인천의 세일고등학교가 수능 당일 날 고3 학생에게 퇴학 처분을 내렸다'며 크게 보도했다.고3 선배들이 퇴학당했으니 뭔가 해야 했다. 선배들을 복학시키기 위해 '등교투쟁'을 벌였다. 퇴학 당한 선배 2명을 약 100명의 학생들이 감싸고 교문으로 들어가려 했다. 교문 앞에는 몽둥이를 든 교사들이 막아섰다."못 들어간다, 들어간다" 하며 매일 아침 실랑이를 벌였다. 그리고 3교시 수업이 끝나면 전교생이 '아 민주 세일'이라는 노래를 불렀다. 민중가요인 '아 민주 정부'를 개사한 노래로 호쾌해서 학생들이 좋아했다. 다같이 부르며 책상을 쿵쿵 두드리면 건물이 떠나갈 듯한 소리가 울려퍼졌다. 우리의 요구를 쓴 종이비행기를 창 밖으로 날리면 운동장이 하얗게 변했다.그러던 중 갑자기 "떴다"는 소리가 들렸다. 학생과 교사인 줄 알고 급히 앉으려던 학생들 앞에 나타난 것은 전교조 교사였다. 학생들에게 우호적이었던 학년 주임이었다.학년 주임은 할 이야기가 있다며 그의 팔을 잡고 복도로 나갔다.큰 충격을 받았다. "그럼 퇴학 당한 형들은 어떻게 하지?"(2편에서 계속)