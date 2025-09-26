석포제련소 인근 주민들 "석포제련소 이전 음모 멈춰라"

큰사진보기 ▲경북 봉화군 석포면과 강원도 태백시 등 영풍 석포제련소 주변 주민들로 구성된 석포면현안대책위원회는 25일 오후 석포면에서 궐기대회를 열고 영풍제련소 이전을 반대했다. ⓒ 석포현안대책위 관련사진보기

정부와 경상북도가 낙동강 상류에 위치해 환경오염 논란을 빚어온 영풍 석포제련소 이전을 추진하는 가운데 지역 주민들이 '생존권 사수를 위한 공동투쟁위원회'를 구성하고 반대 투쟁에 나섰다.경북 봉화군 석포면현안대책위원회와 주민생존권사수봉화군협의회, 태백시현안대책위원회는 25일 오후 영풍제련소가 위치한 석포면에서 주민궐기대회를 열고 "석포제련소 이전 및 폐쇄 음모를 당장 멈추라"고 촉구했다.이들은 석포제련소가 1970년 설립 이래 반세기 넘게 봉화군, 강원도 태백시를 비롯한 경북 북부지역과 동고동락하며 지역 고용과 경제를 지탱해 왔다며 "석포제련소 이전 계획은 사실상 지역 말살 정책"이라고 주장했다.주민들은 "석포제련소를 이전하는 것은 주민의 생존권을 짓밟는 것"이라며 "제련소가 사라지면 지역 공동체와 경제는 함께 사라질 것"이라는 우려를 나타냈다.이들은 또 환경단체가 석포제련소를 낙동강 환경오염의 주범으로 몰고 있지만 수년간 매년 1000억 원 안팎의 환경투자를 지속해 대기, 수질, 토양 전반에 걸쳐 획기적 개선을 이루었다고도 했다.그러면서 "무방류 시스템, 저황산화 방지시설, 대기·수질 개선 설비 등 수십 차례에 걸쳐 환경 투자가 이루어졌음에도 불구하고 지금 시점에서 이전·폐쇄 추진은 정치적 목적에 따른 것"이라고 의문을 제기했다.주민들은 "중앙정부가 일부 환경단체의 어처구니없는 일방적인 주장을 받아들여 석포제련소 이전·폐쇄 계획을 추진하려는 것은 지역의 생존권을 송두리째 빼앗는 폭거"라며 "환경단체들로부터 시작된 우리의 파괴된 삶을 복원하고 지켜내자"고 목소리를 높였다.이들은 "어떠한 이유라도 우리의 재산권과 생존권을 침해하는 행위와 단체들에 대해 연대해 저항할 것"이라며 "경상북도와 중앙정부는 석포제련소 이전·폐쇄 계획을 즉각 철회하라"고 요구했다.또 "경북도는 석포제련소 이전을 위한 TF(전담팀)를 즉각 해체하고 이철우 경북도지사는 명확한 입장을 표명해야 한다"며 "석포제련소 행정명령 이행과정을 주민들에게 공개하라"고도 했다.공동투쟁위는 석포제련소 이전을 반대하는 주민들의 요구가 담긴 결의문을 중앙정부에 전달하겠다고 밝혔다.박재한 공동투쟁위원회 위원장은 "봉화 군민과 태백 시민은 분노와 절규의 목소리를 분명히 전달하기 위해 모였다"며 "우리는 생존권과 재산권을 지키기 위해 죽기를 각오하고 투쟁을 실천할 것"이라고 주장했다.반면 낙동강 상류 환경피해 주민대책위는 지난 24일 성명을 통해 석포제련소의 반복되는 사망사고와 환경오염 문제를 들어 관계자들의 엄정한 수사를 촉구했다.이들은 "영풍 석포제련소는 반세기 동안 카드뮴 등 중금속을 낙동강 상류에 배출하며 강과 토양을 오염시켜 1300만 국민의 식수원을 위협해왔다"며 "환경법 위반이 일상처럼 반복되는 현실을 용납할 수 없다"고 주장했다.