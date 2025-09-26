서산 시민모임, '공영주차장 조성 반대' 촛불 든다

큰사진보기 ▲정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임은 오는 30일, 공사 현장 인근 호수공원 바닥분수대에서 '예천동 공영주차장 조성 반대 촛불 투쟁 문화제'를 개최한다. ⓒ 시민모임 관련사진보기

서산시가 추진 중인 '예천지구 공영주차장·초록광장 조성 사업'을 반대하는 시민단체가 촛불문화제를 개최한다.'정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임(아래 시민모임)'은 오는 30일 공사 현장 인근 호수공원 바닥분수대에서 '예천동 공영주차장 조성 반대 촛불 투쟁 문화제'를 개최한다고 25일 밝혔다.공영주차장 조성의 부당성을 지적하며 지난 2년여간 반대해 온 시민모임은 이번 촛불문화제를 통해 재차 공영주차장 공사 중단을 촉구할 예정이다.시민모임에 따르면 이날 열리는 촛불문화제는 그동안 반대운동을 진행해 왔던 시민모임의 활동일지 소개를 시작으로, 이완섭 서산시장의 홍보 발언 동영상 상영, 시민 자유발언, 문화 행사 순으로 진행될 예정이다.이희출 서산태안환경운동연합 사무국장은 SNS를 통해 "(서산시는) 생명 파괴와 엄청난 탄소 배출이 분명한 토목공사를 본격적으로 집행하고 있다"면서 "이는 마치 멀쩡한 다리를 잘라 불편한 팔을 고치려는 어리석은 행위와 다를 바 없다. 서산시와 이완섭 시장은 지금이라도 (공사를) 즉각 중단하고 시민의 의견에 귀를 기울여야 한다"고 목소리를 높였다.시민모임 공동대표인 신현웅 정의당 충남도당 기후위기대응 산업전환 특별위원장 역시 25일 기자와 통화에서 "서산시가 수백억의 혈세 투입하면서 반대하는 시민들의 목소리를 배제하고 있다"면서 "(이번 촛불문화제는) 서산시의 독단적인 행정에 대한 규탄과 시민의 목소리를 경청하라는 의미를 모으는 자리"라고 설명했다.반면, 서산시는 감사원과 충남도 주민감사 결과에 이어 시민단체가 신청한 집행정지 가처분도 기각되자 사업의 정당성과 적법성을 인정받았다는 입장이다.