6070대 학생들의 놀라운 등하굣길, 정성스럽고 눈물겹다

큰사진보기 ▲추억의 가을 운동회 ⓒ 이완우 관련사진보기

덧붙이는 글 | - 글쓴이는 임실군 인화초중고등학교 국어교사입니다.

지난 25일, 임실 오수면에 있는 인화초중고등학교에서 학교 버스와 몇 대의 승용차가 전주로 출발하였다. 전주 실내체육관에서, 전북특별자치도의 학력인정 평생교육시설 5개 학교가 연합하여 '추억의 가을 운동회'를 펼쳤다.전주시 도립여성중고등학교와 진북고등학교, 군산시 평화중고등학교, 정읍시 남일초중고등학교, 임실군 인화초중고등학교. 이 다섯 학교의 학생들이 처음으로 함께 만나는 의미 깊은 운동회였다.집에서는 가족, 학교에서는 동창생. L씨(76)와 K씨(72)는 부부이다. 함께 학교에 와서 남편은 인화중학교 3학년 교실에, 아내는 인화초등학교 6학년 교실로 간다. 학교가 끝나면 같이 집에 가서 논밭에 나가서 함께 농사짓는다.인화중학교 3학년 K씨(64)와 K씨(63)는 자매이다. 같은 학년, 같은 반, 1번과 2번으로 교실에서 나란히 앉아서 공부한다. 사는 곳은 다르지만, 학교에 와서 같이 만나서 함께 공부한다. J씨(75)와 H씨(71)는 부부로 함께 인화고등학교 3학년이다. 함께 학교에 와서 같은 교실에서 공부하고, 집에 가서도 함께 운영하는 작은 사업체에서 같이 일한다.추억의 가을 운동회, 만남의 마당. 다섯 학교의 학생들이 여러 색깔의 단체복을 입고 입장하였다. 하얀팀은 진북고, 남일초중고와 인화초중고였다. 파랑팀은 도립여성중고와 군산평화중고였다.운동회 시작을 '박 터트리기'가 알렸다. 학생들이 장대에 매달린 바구니를 향하여 오재미를 던졌다. 바구니가 터지고 '추억과 웃음이 함께하는 가을 운동회'의 현수막이 펼쳐졌다.추억의 가을 운동회, 운동 경기. 운동장에 색색의 작은 공이 수없이 뿌려졌다. 노란색과 녹색 띠의 긴 천이 펼쳐 운동장을 둘로 나눴고, 하얀팀과 파랑팀이 서로 마주 보며 섰다. 경기가 시작되자 색색의 작은 공을 주워서 상대팀 공간에 던졌다. 경기가 끝나면 색색의 공이 적게 남아있는 팀이 이기는 경기였다. 체육관에 웃음이 가득하였다.운동장에 색색의 작은 공이 다시 골고루 뿌려졌다. 하얀팀과 파랑팀의 영역에 바구니 두 개를 매단 장대가 세 개씩 세워졌다. 경기가 시작되자 이번에는 자기 팀의 장대 바구니에 색색의 공을 던져 넣었다. 공을 바구니에 많이 넣는 팀이 이기는 경기였다.고무신 컬링 경기가 진행되었다. 하얀팀과 파랑팀의 대열 앞에 화려한 색깔의 사다리가 두 개 놓였다. 하얀팀과 파란팀이 차례로 몇 명씩 선 채로 신발을 발로 벗어서, 그 신발을 발가락에 걸어서 휙 하여 사다리의 칸에 발로 던져 넣은 경기였다. 신발이 사다리 칸을 벗어나기 일쑤였다. 사다리 칸에 넣어진 신발 숫자가 이 경기 점수였다.큰 공 굴리기. 하얀팀과 파랑팀이 각각 운동장에 두 줄씩 마주 보는 두 대열을 지었다. 바람으로 부풀려 채운 부피는 크지만, 가벼운 공을 대열의 처음에서 끝까지 마주 보는 두 줄에서 손으로 받아서 인계하며 2회 왕복하는데 시간이 빠른 팀이 이기는 경기였다. 공이 크지만, 부피가 가볍고 손으로 다루기가 쉽지 않아 대열을 벗어나곤 하였다.이날 운동회도 의미 있지만 이 학생들이 학교에 다니는 하루하루는 '세상에 이런 일이' 수준이다. 그 이야기를 해보면, 학교 가는 길, 하나.J씨(71)는 인화중학교 3학년이다. 아침에 곡성군 오곡면에서 걸어서 곡성역으로 간다. 열차로 오수역까지 와서, 학교 버스를 타고 등교한다. 학교가 끝나면 학교 버스를 타서 오수역에 내린다.두 시간을 역 대합실에서 기다린다. 열차를 타고 곡성역에 내려서 집에 걸어가면, 오후 해가 한참 기울었다. 지난여름에 비가 많던 때에는 섬진강 수위가 높아져 열차 운행 중단되어서, 한밤중에 집에 도착하기도 하였다.학교 가는 길, 둘. A씨(69)는 인화고등학교 1학년이다. 인화중학교에 입학했을 때, 남원시 산동면 깊은 산골 마을에서 등하교하기에 불편하였다. 그때부터 남원 시내에 18평 아파트를 빌려서 생활하며 학교 버스로 통학했다.A씨에게 산골 집은 주말에 잠시 들르는 장소가 된 지 몇 년째이다. 학교 버스는 학생들을 태우려 들르는 곳이 많아서, 등교 시간이 오래 걸린다. 인화고등학교에 진학해서는 통학 시간을 줄이고 학업에 집중하려고, A씨는 승용차를 마련하여 통학한다.학교 가는 길, 셋. S씨(69)는 인화중학교 3학년, K씨(67)는 인화고등학교 1학년이다. 전주시 서학동 흑석골 같은 아파트에 산다. 이들은 아침 6시에 학교로 출발한다. 함께 30분을 걸어서, 전주교육대학에 도착하면 인화초등학교 1학년 J 씨(71)를 만난다. 세 분은 전주시 좁은목에서 시군 경계 넘는 시내버스를 타고 임실군 관촌면 버스터미널에 도착한다.이 세 분은 관촌에서 학교버스를 타면 이제 학교에 이른다. 그런데 시내버스가 늦게 관촌에 도착할 때면, 학교 버스는 이 세 분을 올 때까지 기다리고 있다. 이 세 분은 최근에는 아예 함께 택시를 타고 임실 관촌으로 온다. 학교 버스가 예전보다 일찍 학교에 도착하게 되었다. 학교를 마치고 집에 가면 오후 두세 시가 넘는다.학교 가는 길, 넷. C씨(74)는 인화중학교 1학년이다. 새벽에 남원시 왕정동에서 시내버스를 탄다. 시내버스가 남원 시내를 이리저리 돌아서 임실군 오수 버스터미널에 이른 아침에 도착한다. 오수 둔남천을 따라 농로를 3km 걸어서 아침 8시가 못 되어 학교에 도착한다.C씨는 30분 정도 교실과 학교 현관까지 깨끗이 정리하고 책상에 앉는다. 이분은 "나이가 들어 수업 시간에 공부는 잘 안 되어도, 이렇게 학교에서 청소할 수 있어서 즐겁고 감사하다"라고 말한다. 이 학생의 하교 과정도 자못 험난하다.이 학교 모든 학생의 등하교 길은 정성스럽고 눈물겹다. 가슴이 뭉클하고 마음이 숙연하다. 이렇게 힘든 길을 기꺼이 감수하며 더딘 걸음걸이로 학교에 오가는 그 애틋한 동력은 어디에서 나온 것일까?즐거운 점심시간이었다. 실내체육관의 유휴 공간이나 복도 어디든지 돗자리를 깔고 모두가 오순도순 함께하는 훌륭한 추억의 점심 마당이 되었다. 점심시간에 실내체육관 현관을 둘러보았다. 여러 학교의 학생들이 정성 들여 만든 작품들이 전시되어 있었다.추억의 가을 운동회, 열정의 마당. 다섯 학교의 학생들이 함께 모여서 친목과 화합의 시간을 가졌다. 남일초중고 학생의 노래와 춤이 흥을 돋웠다. 운동회가 흥겨운 잔치 마당으로 바뀌었다.군산평화중고 학생들이 추억의 검은색 교복을 입고 나왔다. 검은색 교복 상하의에 하얀색 카라. 수수하면서도 아름다운 추억의 교복이었다. 어린 시절에 울먹이면서 얼마나 입고 싶었던 교복이던가. 흥겨운 가락에 맞춰 춤을 추는 노년의 학생들이 영락없는 청소년 같았다.인화초중고 학생들의 노래와 춤 공연이 있었다. 화려한 의상으로 춤추며 노래하는 학생(캄보디아 이름, 메이 스레이레악)이 돋보였다. 도립여성중고 학생들이 기타 반주에 맞추어 가요 '아름다운 것들'을 합창하였다. 교련복을 입고 노래하는 학생이 있어서, 1970년대 추억이 아련히 떠올랐다. 이날 '추억의 가을 운동회'에 참여한 70대 초반의 학생들은 1970년대 초에 고등학생 나이였다.추억의 가을 운동회 마무리. 학력인정 다섯 학교 학생이 한 장소에 모인 연합 운동회가 아쉬움이 가득한데 헤어지는 시간이 되었다. 이날의 추억은 더 즐거운 학교생활의 활력이 될 것이다. 이들 만학도 학생에게 학교에 오가는 길이 여전히 세상에서 제일 좋을 것이다.