명절 끝, 고요함이 간절한 당신을 위해 엄선했습니다

큰사진보기 ▲경북 영주 무섬마을 자전거여행 (지난 9월 14일 촬영) ⓒ 배은설 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경북 안동 백죽고택 작은도서관(지난해 3월 15일 촬영) ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲경북 문경 돌리네습지(2023년 11월 4일 촬영) ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남 거제시 산촌습지 갈대밭과 바다(2023년 3월 8일 촬영) ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 신지 명사십리해수욕장 노을(지난해 7월 31일 촬영) ⓒ 배은설 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 ‘그래서, 여행’ (https://blog.naver.com/tick11)에도 실립니다.

추석 명절이 코앞이다. 마음껏 즐기는 것만 한다면 얼마나 좋겠냐마는, 추석에는 일 역시 따른다. 나이 지긋한 아버지는 바쁜 아들을 대신해 자주 아픈 무릎을 매만지며 벌초를 해야할지도 모른다. 며느리는 내내 명절 음식 준비를 할 생각에 낮은 한숨을 내쉴지도 모른다. 장남으로서, 며느리로서, 부모로서, 자식으로서 등등 명절에도 할 일이 있다.하지만 이번에는 다행히도 열흘이다. 오는 10월 10일 하루만 연차를 쓰면 무려 열흘간의 연휴가 주어진다. 맡은 바 임무를 다해도 쉴 시간은 충분하다. 할 일을 말끔히 끝낸 뒤 가벼운 마음으로 어디로든 떠날 수 있다. 홀가분한 마음으로 훌쩍 떠나 '힐링'할 수 있는 국내 여행지, 어디가 있을까. 긴 연휴에 가볼 만한 추천 여행지를 뽑아봤다.은백색의 고운 모래 백사장이 펼쳐진 가운데, 무섬마을을 감싸듯 휘감아 도는 내성천이 잔잔하게 흐르는 곳. 운치 있는 전통 가옥들이 마을을 이루며 과거와 현재를 잇는 곳. 경북 영주 무섬마을은 언제 찾아도 고즈넉한 운치로 가득한 여행지다.양팔 벌려 균형을 잡은 채 무섬마을의 외나무다리를 건너는 사람들의 얼굴은 하나같이 즐겁다. 외나무 다리뿐 아니라 한적한 마을 곳곳을 천천히 걸으며 구석구석을 구경하고 자연 풍경도 눈에 담다 보면 절로 힐링된다.그런데 걸어도 좋은 이곳을 또 다르게 즐기는 방법이 있다. 바로 자전거다. 무섬마을에는 공공자전거 무인대여소가 있다. 3시간에 1000원이라는 무척 저렴한 이용료에, 기분 좋은 바람을 맞으며 자전거로 달리는 행복은 더없이 크다.자전거로 달리다 보면 걷는 것과는 또 다른 풍경이 눈앞에 펼쳐진다. 무섬마을의 가을 햇살, 가을 바람, 가을 풍경을 만끽할 수 있는 자전거 여행은 꼭 해볼 만하다.게다가 오는 10월 3일부터 5일까지는 2025 영주 무섬외나무다리축제가 열린다. 외나무다리 퍼포먼스, 전통혼례, 전통 고기잡이인 겨메기 체험, 백사장 맨발걷기 등 평소보다 더 풍성한 볼거리, 즐길거리를 만날 수 있는 좋은 기회다.예스러운 고택을 마주할 수 있는 곳. 정신 문화의 수도라고도 불리는 경북 안동에는 하회마을의 고택, 농암종택, 임청각 등 오랜 역사가 깃든 유명한 고택이 많다.그런데 이름난 고택들을 제치고 이곳을 한 번 꼽아봤다. 안동 백죽고택 작은도서관. 고택의 운치는 물론, 그런 분위기 속에서 조용히 책을 읽는 흔치 않은 경험을 가능하게 해주는 곳이다.규모가 크지는 않지만 방방마다 책들이 빼곡히 들어차 있는데, 많이 알려지지 않은 곳이라 홀로 고요히 골라든 책 속에 빠져들 수 있다.대청마루에도 의자가 마련돼 있는데, 이곳에서는 바깥 풍경이 시원스레 내다 보인다. 시원한 바람까지 솔솔 불어오면 그만 이곳에 주저앉아 한 시간이고, 두 시간이고 마냥 머물고 싶은 마음이 된다. 대청마루는 또 어찌나 반들반들 윤이 나는지 보이지 않는 곳에서 이곳을 쓸고 닦았을 후손 분께 감사한 마음이 들기까지 한다.특히 종택에서 도서관을 운영하게 된 이유가 인상적이다. 대중들이 쉽사리 책을 읽거나 구하기 어려웠던 조선 시대, 백죽고택은 현재의 사설도서관과 같은 역할을 했다고 한다. 이를 계기로 지금까지 대를 이어 도서관을 운영해 왔다니, 특별한 신념 없이는 할 수 없는 일이다.고택의 운치에도, 책 속에도 빠져들 수 있는 곳. 백죽고택 작은도서관은 홀로 조용히 머물기 좋은 곳이다. 덧붙여 안동에서 한판 신명나는 축제 한마당을 즐기고 싶다면 오는 10월 5일까지 펼쳐지는 안동국제탈춤페스티벌을 즐겨 봐도 좋겠다.인상적인 이름의 경북 문경 돌리네습지. '돌리네'는 석회암 지대의 주성분인 탄산칼슘이 빗물이나 지하수 등에 녹아 만들어진 접시 모양의 웅덩이를 말한다. 보통 석회암 지대는 물이 잘 빠져나가 습지가 발달하기 어려운 반면, 돌리네 습지에는 테라로사라는 흙이 쌓여 층을 만들어준 덕분에 세계 람사르 습지로 지정됐다.이곳은 마치 비밀의 숲 같은 곳이다. 굴봉산 정상부에 위치한 덕분에 외딴 산속인 듯 인적이 드물다. 습지 입구까지는 전동차를 타고 들어갈 수 있는데, 입구에 다다르면 놀랍게도 눈앞에 넓디넓은 가을이 펼쳐진다.바람결 따라 이리저리 흔들리는 수많은 억새가 장관이다. 그 사이로 난 나무 데크길 위로 사랑하는 연인 두 사람이 걷고 있다면, 그대로 한편의 영화 속 장면이겠다 싶다.사람들의 발길이 많이 닿지 않아 평화롭고 고즈넉한 이곳에는 수달, 담비, 삵 등 멸종위기의 야생동물과 수많은 야생생물이 서식하고 있는 곳이기도 하다.야생의 자연 환경을 온전히 간직하고 있는 곳에서 가을 풍경을 만나고 싶다면, 이곳이다.마치 시간이 잠시 멈춘 듯 느껴지는 조용한 강원도 동해의 어느 바닷가 마을. 발길 닿는 대로 천천히 걷다 보면 옆으로는 바다를 끼고 낮은 지붕의 집들을 층층이 품은 좁다란 골목, 논골담길을 만난다. 그 골목을 따라 오르다보면 담장마다 그려진 시를, 그림을 만날 수 있다.가다 보면 발걸음이 점점 더 느려지는데 오르막이어서가 아니다. 글도 그림도 다정해서, 그 다정함을 하나하나 새겨 담느라 그렇다. 정겨운 동시에 삶의 애환이 담뿍 담긴 것들도 있어 순간 애잔한 마음이 되기도 한다.그렇게 가다 보면 언덕 위에 다다른다. 탁 트인 푸른 바다와 묵호항이 한눈에 내려다보인다. 그런데 만약 걸음이 좀 느려 벌써 뉘엿뉘엿 해가 지고 있다면, 잘됐다. 가을을 꼭 닮은 색을 가진 노을과 어우러지는 바다 풍경을 만날 수 있다.작고 소박하지만 골목골목을 걷다 보면 어느새 고요한 마음이 되는 곳, 묵호 논골담길이다.경남 거제시는 곳곳이 바다인 지역이니, 역시 바다이겠거니 했다. 그런데 바다 옆으로 넓디넓은 갈대밭이 끝도 없이 펼쳐져 있다. 얼핏 어느 한적한 농촌의 풍경 같기도 하다.한쪽은 푸른 바다, 한쪽은 황금물결 갈대밭과 습지라니. 처음 마주하는 이색적인 풍경이다. 과거의 간척지 매립 사업 과정을 통해 육상, 해양 두 생태계가 상호작용하며 이같이 독특한 습지 생태계가 만들어졌다고 한다.바다와 갈대밭 그 사이, 산책길이 나 있고 벤치가 있다. 걷다가 다리가 아플 때 쯤 이곳에 마련된 벤치에 앉아보자. 갈대밭이 바람결에 흔들리는 소리가 들린다. 이따금 철새가 날아오르는 풍경도 만날 수 있다. 햇살 받아 수면이 은빛으로 반짝이는 바다는 더없이 잔잔하다. 습지, 바다 그 어느 곳을 바라봐도 멋진 경관이다. 게다가 일몰 시간에 이곳을 찾으면 더할 나위 없다.혹 다가오는 추석 명절에 몸도 마음도 조금 고될 예정이라면 피로를 풀어주는 완도 해양치유센터는 어떨까. '치유'라는 단어가 들어가는 만큼, 이곳의 시설은 완도의 풍부한 해양자원을 이용해 이용객들의 몸과 마음을 치유하는데 초점을 두고 있다.머드 테라피, 해수 미스트, 해조류 거품 테라피 등 다양한 프로그램이 있는데, 그중 명상 풀이 기억에 남을 만하다. 전문 강사의 안내에 따라 목튜브 등을 하고 몸에 힘을 뺀 채 따뜻한 바닷물을 침대 삼아 가만히 눕는다. 고요한 가운데 귓가에는 파도 소리가 들려오고 잔잔한 물결을 느끼다 보면 어느새 편안해진다. 뭉친 몸 구석구석의 피로가 스르르 풀린다.한 가지 더. 완도 해양치유센터 앞으로 신지 명사십리 해수욕장이 펼쳐져 있다. 발바닥에 부드럽게 와 닿는 모래사장의 고운 감촉을 꼭 느껴보자.이밖에도 경북 봉화 승부역, 경북 영천 별별미술마을, 경남 고성 동화마을, 경남 함안 여항면 봉성저수지, 충북 제천 정방사, 전북 진안 부귀 메타세콰이아 길, 전남 보성 중도방죽 갈대밭 등 우리나라 구석구석에는 여유롭게 쉬어갈 수 있는 한적한 숨은 명소들이 많다.추석 연휴를 가리키는 달력 속 빨간색 숫자들이 줄지어 서 있다. 연휴의 북적임이 지난 뒤에는 오롯이 쉬어갈 수 있는 흔치 않은 기회다. 그곳이 어디든 떠날 때다. 미리미리 마음의 준비를 해두자.