대구서 '윤석열 풍자 그림' 전시실 폐쇄... 노무현 작품도 안 돼

큰사진보기 ▲홍성담 작가의 작품 '동학의국'. 봉산문화회관은 홍 작가의 작품이 정치적이라며 철거를 요구했고 행사 주최측인 대경미술연구원이 철거를 거부하자 아예 전시실을 폐쇄해 바렸다. ⓒ 대경미술연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구미술연구원이 초대작가인 홍성담 작가의 작품을 전시하기로 하자 '정치적'이라며 대구 중구청장의 전시실 폐쇄 지시로 대구 중구 봉산문화회관 제1전시실 문이 잠겨 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲홍성담 작가의 화투패 그림. 대구미술연구원이 홍 작가의 작품을 전시하려 했으나 대구 중구청장의 지시로 전시실을 대관한 봉산문화회관이 홍 작가의 작품을 포함해 40여 점이 전시된 제1전시실을 폐쇄했다. ⓒ 대경미술연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구시 범어동 범어네거리 범어역 지하에 있는 대구아트웨이에 평화통일실천연대 회원들이 고 노무현 전 대통령 그림 등을 전시하고 있다. 하지만 대구문화예술진흥원은 이 작품들이 정치적이라며 철거를 요구해 논란이 되고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구 수성구 범어동 지하철2호선 대구아트웨이에 평화통일실천연대가 전시 중인 서각화 작품들. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구에서 전직 대통령 윤석열을 비판하는 내용의 미술 작품을 내걸었다는 이유로 전시실이 폐쇄됐다. 또, 고 노무현 전 대통령의 그림이 정치적이라는 이유로 철거를 요청을 받는 등 '정치 점열' 논란이 잇따르고 있다.대경미술연구원 소속 작가들은 대구시와 대구문화예술진흥원의 우수기획전시사업으로 지난 24일부터 다음달 2일까지 중구 봉산문화회관에서 '내일을 여는 미술 : 대구, 미술, 시대정신에 대답하라'는 주제로 특별기획전시를 진행 중이다.대경미술연구원 소속 작가 16명과 초대작가인 홍성담, 윤동희 등 19명이 1~3전시실에서 50~60여 점을 선보이기로 하고 23일 설치를 마쳤다.이중 홍성담 작가의 작품 3점이 논란이 됐다. 봉산문화회관 측은 윤석열 정부의 의료대란을 비판한 '동학의국', 윤석열·김건희를 비판한 '똥광', 이승만을 비판한 '팔광' 등 홍 작가의 작품이 '정치적'이라며 철거를 요구했다.'동학의국'은 의료대란을 풍자한 작품으로, 수술대에 오른 남성의 손바닥에 '왕(王)'자가 적혀 있고 고통을 호소하는 환자의 모습이 그려져 있다. 작품 하단에는 "아래 괴수와 무뢰배놈들이 역병을 여기저기 옮기고 있으니 절대주의할사!"라고 적었다.또 다른 작품인 화투 그림에는 똥광 패에 윤석열의 얼굴과 닭 머리가 합쳐진 모습이 그려져 있고 팔광 패의 달 그림에는 이승만의 얼굴이 있고 그 아래에는 태극기와 성조기, 일장기를 지고 있는 남자의 모습이 그려져 있다.홍 작가는 당초 김형석 독립기념관장이 "1945년 대한민국의 독립은 연합국의 승리로 얻은 선물"이라고 한 발언을 비판하는 내용의 '일뽕' 작품을 전시하려 했으나 봉산문화회관에서 교체를 요구해 작품을 바꾼 것으로 알려졌다.해당 작품이 정치적이라고 판단한 봉산문화회관과 회관을 관장하는 류규하 중구청장은 홍 작가의 작품이 전시된 제1전시실을 폐쇄할 것을 지시했고 회관 측은 전시실 문을 굳게 잠그고 전시하지 못하도록 했다.봉산문화회관 관계자는 "홍성담 작가의 작품을 빼달라고 요청했지만 대경미술연구원 측에서 '홍 작가의 작품을 철거하려면 전시실 자체를 폐쇄하라'고 했다"며 "저희는 권한이 없다. 중구청에서 폐쇄하라고 했다"고 말했다.류규하 구청장은 25일 <오마이뉴스>와 통화에서 "역대 대통령을 너무 희화화하고 선정적으로 그린 작품"이라며 "공공기관에서 전시하기에는 부적절하다고 판단해 결단을 내렸다"고 말했다. 그러면서 "(주최 측이) 사전에 그림을 공개하지 않고 민중작가의 작품이라고만 했다"며 "정치적인 작품을 전시하면 곤란하다"고 했다.홍성담 작가의 작품이 보이지 않도록 뒷면만 전시하면 되지 않겠느냐는 주최 측 주장에 대해서도 "홍 작가의 작품이 전시실에 걸려있으면 무조건 안 된다"며 "다른 작가의 작품을 전시할 수 없어도 어쩔 수 없다"고 강조했다.하지만 주최 측은 중구청과 봉산문화회관이 "정치적인 이유를 들어 부당한 검열을 하고 있다"며 반발했다.신경애 대구미술연구원 원장은 "전시에 참여한 모든 작가들이 다양한 시대정신에 대해 말하고 있다"며 "여러 시대정신이 작품으로 전시돼 있는데 한 작가의 작품만 가지고 철거하라는 요구는 맞지 않다"고 반발했다.신 원장은 "제1전시실에 17명의 작가 작품 40여 점이 전시돼 있다"며 "대구 10월항쟁 그림도 있고 국가 권력을 상징하는 국기를 그린 작품도 있다. 올해 대형 산불이 난 것을 통해 인간이 기후위기에 직면하고 있다는 내용과 스마트폰으로 외톨이가 되어가는 인간의 삶을 다룬 작품 등 모두가 중요한 작품들"이라고 설명했다.그러면서 "제1전시실 문을 조속히 열어 다양한 시대정신을 대구시민들이 볼 수 있도록 하고 싶다"며 "미술가가 자유롭게 표현할 수 없는데 대구시민이 자유롭게 살 수 있겠느냐. 전시를 권력으로 막는 것은 부당한 일"이라고 개탄했다.신 원장은 또 "모든 작품은 정치적일 수 있고 정치적인 면을 가지고 있다"며 "동대구역에 세워진 박정희 동상의 경우에도 박정희는 독재의 상징인데 그걸 정치적이라고 철거하라고는 왜 하지 않느냐"고 따졌다.이뿐만이 아니다. 대구 수성구 범어동 지하철 2호선이 위치한 대구아트웨이(DAEGU Artway) 내 오픈갤러리에 전시 중인 고 노무현 전 대통령 관련 작품 6점도 철거 요청을 받았다.퇴직 교사들 모임인 '평화통일실천연대'는 지난 22일부터 26일까지 '생명·평등·평화·통일'을 주제로 20여 점의 서각화를 전시 중이다. 전시된 작품 중에는 최재우 선생 초상화, 동학농민운동', 노무현 전 대통령 얼굴 및 발언록 등이다.하지만 장소를 대관해 준 대구문화예술진흥원은 전시 이틀째인 지난 23일 전시된 작품 중 6점이 고 노무현 전 대통령과 관련된 작품이라며 24일까지 철거를 요구했다. 전시 장소가 "정치적 목적의 전시는 원칙적 불가하다"는 것이다.대구문화예술진흥원이 철거를 요구한 작품은 한상철 작가의 '내 마음 속 대통령'·'바보 노무현'·'손녀와 자전거', 신종호 작가의 '강물은 바다를 포기하지 않습니다', 조용길 작가의 '농부는 밭을 탓하지 않는다' 등이다.예술원 관계자는 "공모신청서의 전시 내용에는 노무현 대통령과 관련된 내용이 없다"며 "전시된 내용을 보고 불가피하게 일부 작품에 대해 철거를 요청했던 것"이라고 말했다. 그러면서 "저희는 철거를 요청 드린 것이고 강제적으로 철거할 수는 없다"며 "단체가 철거하지 않는다고 어떻게 할 수 있는 것은 아니다"라고 덧붙였다.이와 관련, 평화통일실천연대 관계자는 "대관 담당자가 '전시된 작품 중 6점이 사전에 제출한 전시계획서와 상이하다'며 철거해 달라고 했다"며 "작품 중에는 노무현 대통령의 명언을 쓴 서각도 있다. 작품 설명에 '노무현'이라는 이름이 들어갔다는 이유로 정치적이라는 것은 어불성설"이라고 말했다.이어 그는 "노무현 대통령의 경우 생전 평등사상과 생명사상을 중심으로 정치를 펼친 분"이라며 "그런 내용을 담은 작품을 왜 정치적이라고 하는지 이해할 수 없다. 정치적 기준에 대한 잣대도 누가 정하는 것인지 납득할 수 없다"고 반발했다.평화통일실천연대는 에술원의 요구에도 26일까지 전시하고 26일 오후 모든 전시작품을 철거하겠다고 밝혔다.