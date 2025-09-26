아영 김향순 명창 국악전수관 개관, '얼씨구, 좋다!'

큰사진보기 ▲김향순 명창(오른쪽)과 구복규 화순군수(왼쪽)가 국악전수관 비석 앞에서 기념촬영 하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲김향순 명창이 인사말을 전하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲단가 사철가 공연 중인 김향순 명창. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲(위)김향순 명창과 참석 내빈들이 개관식에서 테이프커팅하고 있다. (아래)김향순 명창과 참석 내빈들이 비석 제막하는 모습. ⓒ 화순저널 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

아영 김향순 명창의 국악전수관 개관식이 지난 25일 성황리에 개최됐다.이날 개관식에는 구복규 화순군수, 임지락 전라남도의원, 조세현 화순군의회 의원, 김종호 화순예총회장, 정형찬 화순군체육회장, 노종진 능주농협 조합장, 임호경 화순군 노인회장, 박연 동면번영회장, 문행주 전 도의원 등 지역 기관·사회단체장 및 관계자들이 참석했다.김향순 명창은 "우중에도 개관식에 참석해주신 많은 분들께 진심으로 감사드린다. 능주에 터를 잡고 전수관을 개관하게 되니 가슴이 뭉클하고 뿌듯하다. 앞으로도 저의 재능을 바쳐 우리 소리의 맥을 이어갈 수 있도록 헌신하겠다"고 말했다.구복규 화순군수는 "김향순 명창은 화순 국악 발전에 크게 기여하셨다. 후배들을 위해 무료로 판소리를 전수하겠다는 김향순 명창의 의지에 크게 감동했다. 앞으로 화순군에서도 더욱 국악이 발전될 수 있도록 최대한 지원하겠다"고 밝혔다.김종호 화순예총회장은 "이번 전시관 개관은 우리 지역의 소중한 전통 예술을 계승하고 후학을 양성하는 큰 밑거름이 될 것이다. 앞으로도 이곳이 국악의 향기가 가득한 배움과 교류의 장으로 발전하기를 기원한다"고 희멍했다.신정훈 행안위원장은 축전을 통해 "결실의 계절 가을을 맞이해 아영 김향순 명창님의 국악전수관이 개관한 것을 진심으로 축하드린다. 앞으로 국악 발전에 크게 기여해 주시기 바라며, 명창님의 노력에 함께하겠다"고 했다.한편 아영 김향순 명창은 화순 동면 출신으로, 14세부터 판소리에 입문해 51년 동안 국악 인생 외길을 걸어왔다. 1999년 최연소 대통령상을 수상하기도 했으며, 전라남도 지정 무형유산(강산제 심청가) 보유자로, 2019년 전라남도 제297호 무형문화재로 지정됐다.또한 2015년부터 능주면에 거주하며 후진을 양성하는 등 무형유산 전승에 힘써왔다. 또한 우리 국악의 보전을 위해 2024년부터 능주면 남정리에 목조 114㎡ 규모의 국악전수관 건축을 직접 추진했다. 국악전수관에서는 후진 양성을 위해 수강료 없이 전액 무료로 지도할 예정이다.