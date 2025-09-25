충남 서산시, 농업기계 폐타이어 관리 부재

큰사진보기 ▲설문조사 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲관내에 없어서 전라도에 있는 한 업체를 직접 찾아 나선 최동묵 의원 ⓒ 최동묵 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시 농업 현장에서 농업기계 폐타이어 처리 문제가 심각하게 드러났다. 서산시의회 최동묵 의원이 실시한 설문조사 결과, 응답지의 77%가 "폐타이어가 있다"고 답했으며, 수량은 읍·면·동 단위에서 최소 1개에서 많게는 30개에 달했다. 그러나 처리 방식은 75%가 자체 보관에 머물러 있었고, 일부는 임의 투기(6%)나 일반 폐기물과 함께 배출하는 경우도 있어 관리 체계 부재가 확인됐다.응답지의 41곳이 건의사항을 제출했는데, 이 중 73%는 "시가 직접 처리하거나 방안을 마련해야 한다"고 요구했다. 농민들은 처리비 부담과 운반 곤란을 호소했지만, 행정은 여전히 소극적이다.시 관계자는 "폐기물관리법에 따르면 타이어는 제조·판매·정비업체가 생산자책임재활용제도(EPR)의 적용을 받는다"며 "이는 생산자만 부담한다는 것이 아니라 배출자도 부담해야 하는 것으로, 농가가 처리비를 내는 것이 원칙"이라고 설명했다. 그러면서도 "관내에 전문 수거·처리업체가 없고, 설령 수거하더라도 임시로 보관할 장소조차 마땅치 않아 고민 중"이라고 덧붙였다.다른 지자체의 대응은 조금 다르다. 일부 지역은 농업환경정비사업이나 농촌폐기물 관리사업 예산을 확보해 읍·면 단위로 수거일을 지정하고, 시가 계약한 업체가 일괄 처리한다. 또 어떤 지자체는 농협이나 타이어 대리점과 협약을 맺어 교체 시점에 일정량을 수거하고, 지자체가 비용의 일부를 지원하는 방식으로 보완하고 있다.그러나 서산시는 형평성을 이유로 뚜렷한 대책을 내놓지 못하고 있다. 시는 "다른 품목과의 형평성, 이미 자부담으로 처리한 농가들과의 형평성 문제도 검토해야 한다"라는 입장이다.이에 대해 최동묵 의원은 "현실을 보면 답이 나온다. 비용이 아까워 농가에 방치하는 경우가 많은데, 이대로 행정이 내버려두는 것은 더 큰 문제"라고 지적했다. 그는 "시에 여러 차례 요청했지만 진척이 없어 직접 전라도의 수거업체를 찾아갔고, 시가 '쌓아둘 곳이 없다'고 해서 양대동 소각장 인근의 적합한 장소까지 물색해 알려주기도 했다"며 "조례를 제정해 제도적으로 해결할 때"라고 강조했다.최 의원은 시가 선택할 수 있도록 △무게 기준으로 수수료 부과 △크기·무게별 차등 규칙 제정 △재활용 촉진 차원에서 비용 부과 없는 행정 지원 등 3가지 안을 마련해 제출했다.농민들은 이미 폐타이어 처리를 둘러싼 행정의 빈틈 속에서 비용 부담과 환경오염 위험을 동시에 떠안고 있다. 문제의 심각성이 수치로 확인된 이상, 서산시가 언제까지 '본인 부담 원칙'만 되풀이할 수 있느냐는 비판의 목소리가 커지고 있다.