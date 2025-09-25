이천시, 프랑스 리모주시에 '이천 로타리' 탄생... 결연 10주년 기념

큰사진보기 ▲경기 이천시는 자매도시 리모주와의 결연 10주년을 기념해 지난 18일 리모주 진 모네 거리 인근 교차로에서 ‘이천 로타리’ 제막식을 열었다고 25일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

프랑스 리모주 도심 한가운데, '이천 로타리'가 세워졌다.경기 이천시는 자매도시 리모주와의 결연 10주년을 기념해 지난 18일 리모주 진 모네 거리 인근 교차로에서 '이천 로타리' 제막식을 열었다고 25일 밝혔다.이번 제막식은 지난 16일부터 23일까지 이어진 이천시 대표단의 리모주 방문 기간 중 진행됐다. 대표단은 ▲'이천 로타리' 제막식 ▲외교 가방 전달식 등 다양한 교류 행사에 참여하며 지난 10년간 이어온 우정을 굳건히 했다.에밀 롬베르띠 리모주 시장은 제막식에서 "두 도시의 교류 역사는 견고한 우정의 증거"라며 "앞으로 더 다양한 분야에서 교류를 확대해 나가자"고 말했다. 이번 제막으로 리모주 도심에는 '이천 홍삐앙(로타리)'라는 이름이 새겨졌다.이어진 외교 가방 전달식에서는 리모주 초등학생 20여 명이 활동보고서를 담은 외교 가방을 이천시에 전달하며, 향후 청소년 상호 교류에 대한 기대를 전했다.김경희 이천시장은 "10년간의 협력이 청년·청소년 교류 등 새로운 기회의 출발점이 되길 바란다"고 말했다.