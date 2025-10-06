"더 이상 갈 곳이 없을 때" 가장 먼저 떠오르는 사람

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

매월 첫 주 월요일 오전 7시. 라이프플러스팀 에디터가 힐링 가득한 글로 당신의 아침을 고속 충전합니다.

"아이가, 내 새끼 할매한테 왔나."

AD

큰사진보기 ▲닭의 장풀 파란꽃닭의 장풀 파란꽃 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲우쉬굴리 설산에서 바라본 마을 ⓒ 김연희 관련사진보기

"좋아하는 것을 포기하면서 살고 싶지 않아 어렵지만 떠나려는 것."

"엄마를 낳아주셔서 고맙습니다."

큰사진보기 ▲황태를 넣어 끓인 미역국 ⓒ 황세림 관련사진보기

"탁탁 타닥타닥~"

큰사진보기 ▲시장의 시인파머스 마켓에서 방문자가 주는 주제로 즉석에서 시를 지어주고 있는 시인, kacper ⓒ 이안수 관련사진보기

"더이상 갈 곳이 없을 때까지

당신은, 오직

나의 사람이에요- Kacper"

"사랑은 가장 순수하고 밀도 짙은 연민이에요, 연민.

불쌍한 것에 대한 연민. 허덕이고 못 먹는 것에 대한 설명 없는 아픔.

그것에 대해서 아파하는 마음이 가장 숭고한 사랑입니다.

사랑이 우리에게 있다면 길러주는 사랑을 하세요."

- <생명의 아픔> 박경리