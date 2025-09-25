김영환 충북지사, 국회 위증혐의 고발... 커지는 사법리스크

25일 국회 행정안전위원회가 30일간 진행한 '충북 오송참사 진상규명을 위한 국정조사'를 마치면서 위원 만장일치로 김영환 충북도지사(국민의힘)를 위증 혐의로 고발하기로 결정했다.
김영환 지사는 지난 5월 오송참사와 관련해 검찰 소환조사를 받았고, 지역 폐기물업체과의 금전 거래 의혹으로 경찰 수사를 받은 바 있다.
오송참사에 대해서 검찰은 김 지사가 안전 확보 의무를 이행했다는 취지로 불기소 처분했으며, 이에 유족들은 항고한 상태다. 금전 거래 의혹 사건은 고위공직자범죄수사처(공수처)가 사건을 배당받아 현재 수사를 진행하고 있다. 이외에도 지난 6월 26일 오전 김 지사가 집무실에서 윤 체육회장으로부터 현금 500만원이 든 봉투를 건네받은 의혹 사건에 대해서는 충북경찰청에서 수사 중이다.
25일 오송참사 국정조사가 마무리된 가운데 이광희 더불어민주당 의원(충북청주시서원구)은 '오송참사 국정조사 결과'를 공개했다. 이광희 의원에 따르면, 국회 행정안전위원회는 이날 전체회의를 열어 오송참사 국정조사 결과보고서를 채택했다.
이 의원은 "이번 국정조사를 통해, 집중호우로 인한 풍수해 재난에 대해 관련 기관의 안전 관리 대책이 미흡했다는 점과 참사 직전 재난 상황 전파 및 보고 체계가 제대로 작동하지 않아 지하차도 진입 통제가 이뤄지지 않았음을 구체적으로 밝혀냈다"고 밝혔다. 그러면서 "이번 조사에서 밝혀진 점을 토대로 재조사 의견을 제시했다"고 전했다.
이광희 의원은 "검찰 재수사 의견은 참사의 원인과 책임을 명확히 하고, 제기된 여러 문제와 검찰 수사 결과에 대한 의문점을 철저하게 규명하기 위함"이라고 설명했다. 또 충북도에는 재난 예방 및 대응 체계 개선과 이행 계획 마련을 요구했다. 피해자 유가족 지원 대책을 재검토하고 시행하라는 의견도 담겼다.
그리고 "김영환지사에 대해 행안위 위원 만장일치 위증혐의로 고발하기로 했다"고도 밝혔다. 그러면서 "법무부 장관과 간담회를 진행하고 김영환 지사에 대한 강력한 재조사를 요구했다"고 전했다.
국회가 오송참사 책임 규명을 위한 재조사 의견을 법무부에 전달하면서, 검찰이 어떤 결정을 할지에도 관심이 쏠린다. 앞서 검찰은 오송참사 참사 책임을 물어 이범석 청주시장 등 관계 공무원 45명을 기소했지만, 김 지사는 무혐의 처분하며 기소 대상에서 제외했다. 유족들은 '봐주기' 수사라며 거세게 반발했으며 지난 2월 대전고검에 항고장을 제출했다. 7개월이 지난 지금까지 검찰은 현재까지 판단을 내리지 않고 있다.
국회가 재수사를 요청한 가운데, 검찰이 항고를 받아들이면 김 지사에 대한 재수사가 이뤄지게 된다. 이번 국정조사에서는 검찰 수사 과정의 석연치 않은 점들도 드러났다.
참사 당일 오전 6시 경부터 오전 7시까지 행복청 담당 주무관이 제방 붕괴위험과 붕괴 사실을 충북도청 재난 담장 주무관에게 전화로 세 차례 알린 사실이 드러났다. 행복청 담당 주무관은 국정조사에 출석해 "3차례 전화 통화를 하면서 주민대피와 도로 차량통제 필요성을 전달했다"고 말했다.
반면 충북도청 주무관 A씨는 "행복청 주무관인 도로통제 필요성을 이야기 했는지는 정확하게 기억이 나지 않는다"며 "'청주시청과 경찰청에도 연락을 했다'고 했고 '알고는 있어야 해 전화를 한 것이다'고 했다"라고 주장했다. 그러면서 "'알고 있어야 한다'는 취지로 이해했고, 경찰청과 시청에 연락을 했다고 해 필요한 조치가 이뤄진 것으로 파악했다"며 "이에 따라 상급자에게 보고하지 않았다"고 말했다.
행정안전위원회 위원들은 "제방 붕괴 사실과 도로 통제 필요성에 대해 연락을 받고도 전파를 하지 않은 것은 매우 중대한 행위"라며 "그런데 충북도 A주무관은 검찰은 '기소유예' 처분을 받아 아무런 법적 처벌도 받지 않았다"고 지적했다. 또 "심지어 보고를 누락한 A씨 외 또 다른 주무관은 처벌과 징계는커녕 오히려 도청 인사에서 승진까지 했다"고 비판했다.
이들은 "중대한 법 위반을 한 A씨가 기소조차 되지 않으면서, A씨의 상급자들은 처벌 정도가 낮은 혐의만 적용돼 기소됐고, 결과적으로 김영환 지사에 대한 불기소 근거로 사용됐다"며 "검찰의 수사가 허점 투성이였다"고 꼬집었다.
