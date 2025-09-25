포고령 버렸던 한동훈 체포조장 "무기력했고, 무서웠다"

12.3 비상계엄 당시 '한동훈 체포조'였던 방첩사령부 수사단 대공수사과 최진욱 소령이 "수사관들은 무기력했고, 무서웠다"고 25일 법정 증언했다. 그는 어쩔 수 없이 출동했지만, 국회에서 다소 떨어진 곳에서 대기하는 등 소극적으로 움직였고, '출동근거'로 전달받은 포고령도 버렸다고 했다.
최진욱 소령은 이날 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 윤석열씨 내란우두머리 혐의 재판에 증인으로 나왔다. 그는 계엄 당시 김대우 방첩사 수사단장으로부터 "한동훈"이라고 임무를 부여받았다. 국회로 가서 한동훈 국민의힘 대표의 신병을 인계받아 수도방위사령부로 호송하라는 지시였다. 최 소령은 군검찰에서 "어이가 없어서 김대우 단장을 보면서 실소했다"고 진술했다. 이날 법정에선 출동 준비 전 전달받은 포고령을 "바닥에 버렸다"고도 했다.
최 소령은 이후 출동에 필요한 물품 등을 준비하기 위해 체육관으로 이동하긴 했다. 하지만 거기서도 최대한 시간을 끌었다. 그는 하루 전 조지호 경찰청장 재판에도 증인으로 나와 좀더 상세하게 상황을 설명했다.
"영장 없이 국민을 강제조치할 수 있느냐, 말이 되지 않는다고 했고. 그 근거가 있어야 나갈 수 있다는 판단을 했다. (중략) (이재명 더불어민주당 대표 체포조장으로 정해진) 신동걸 소령은 (출동 준비하던) 체육관에서 만났고, 신 소령이 저한테 '이게 맞냐'고 묻자 '이거 아니다. 아무것도 하지 말라'고 했다. 체육관에서도 계속 시간을 끌다가 어쩔 수 없이 (상부가) '위치 보고해라, 시간 보고해라' 해서 나간 거다."
'한동훈조'는 일단 국회 방향으로 출발했다. 12월 4일 0시 56분~59분경, 최 소령은 안보수사실장 이재학 대령으로부터 '국회 수소충전소에 집결하여 경찰을 만나 임무를 수행하라'는 지시도 받았다. 하지만 그는 이 내용을 조원들에게 전파하지 않았고, 경찰에게 연락하지도 않았고, 국회 수소충전소로 이동하지도 않았다. 이들은 국회 정문으로부터 700m 이상 떨어진 은행 근처에 머물며 편의점에 들러 생수를 구매하기도 했다.
"이거 아니다, 아무것도 하지말자"… 시간 끌고, 또 끌었던 군인
최 소령은 "수사관들을 국회에 투입하지 않았다는 증거를 남기기 위해
일단 차에서 내려서 (인근) CCTV에 노출하고, 다시 탑승했다"며 "수사차량 안에서 계속해서 인터넷 기사랑 뉴스를 보고 있었다"고 말했다. 그는 출동 전 대공수사과장 김용길 중령이 '근거없이 나가면 안 된다'며 시간을 끌었던 상황도 설명했다. 김 중령은 당시 수사관들을 3층 사무실로 소집했고, 김대우 단장 쪽에서 수차례 재촉 전화를 받은 뒤에야 수사관들을 1층으로 내려보냈다.
"계엄 상황이란 자체를, 방첩부대는 특히 계엄령 검토로 부대(옛 기무사)가 해체됐던 트라우마가 있어서 계엄 자체에 대한 부정적 인식과 불법성을 막연하게 인식했고, 국회로 가서 (대상자들의) 신병을 인계 받아도 결국 국민에 대한 강제조치를 해야 되는 건데 영장이나 근거 없이, 아무런 법적 근거 없이 임의대로 출동해서 임무 수행하면 안된다는 취지였다. 김용길 과장은 본인 통제 하에 행동을 하라고, 개인이 임의대로 판단하지 말라고도 했다."
최 소령은 계엄 후 여인형 사령관이나 김대우 단장 관련 보도 등을 접한 적 없냐는 특검 질문에 "저희 부대원은 12.3에 대한 기억을 떠올리는 것조차 심적 부담 있는 상황
이라 기사를 찾아보지 않았다"고 답변하기도 했다. 그는 당시 임무가 "사전에 준비되고 훈련된 계획에 따라 이뤄진 게 아니고 긴급하고 다급한 상황에서 주먹구구식으로 이뤄졌다"며 "혼란스럽고, 무질서했고, 수사관들은 무기력했고, 안타까웠고, 무서웠다
고 일관되게 증언하고 있다"고 강조했다.
다만 최 소령은 김대우 단장이나 다른 상급자가 "체포라는 말은 하지 않았다"고 말했다. '직접 체포가 아니라 경찰이든 특전사든 체포하면 신병을 인계받아 수방사로 인치한다'고 지시받았을 뿐이고, 줄곧 '호송'으로 이해했다는 얘기였다. 뒤이어 출석한 방첩사 최석일 소령도 17일 조지호 청장 재판 증인신문과 마찬가지로 '수사단 임무는 신병을 인계받아 호송하는 것'이라며 당시 사용한 단체대화방 이름도 '출동조'란 용어를 사용했다고 증언했다.
