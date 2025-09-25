생활물가 폭등 뒤에 거액 탈세...국세청, 55개 대형식품업체 세무조사

큰사진보기 ▲민주원 국세청 조사국장이 25일 세종시 본청에서 생활물가 밀접 업종 탈세자 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

큰사진보기 ▲25일 국세청이 공개한 생활밀접업종 주요 탈세 사례 ⓒ 국세청 관련사진보기

큰사진보기 ▲국세청이 25일 공개한 생활밀접 업종 주요 탈세 사례. ⓒ 국세청 관련사진보기

국내 대형 커피음료 프랜차이즈 업체인 A사는 커피 원두 등의 원자잿 값 인상을 이유로 커피 값을 10%이상 크게 올렸다. 이 회사는 특수관계인 B사로부터 원재료를 높은 값에 사들이고, 전국의 가맹점에 비싸게 제공했다. 이 뿐만 아니다. 가맹점들은 본사에 가맹비와 교육비 등을 냈지만, 별도의 세금계산서도 발급하지 않았다. 각종 광고비와 인테리어 비용도 지급했지만, 마찬가지였다. A사는 이같은 수법으로 막대한 수입을 누락하고, 세금을 탈루한 혐의로 국세청의 조사를 받고 있다.국세청이 A사처럼 원자잿 값 상승 이유로 제품 가격을 크게 올린 식품 제조판매업체, 외식업체 등에 대한 세무조사에 들어갔다. 모두 55개 업체 대상이며, 누락한 세금 규모만 총 8000억 원대에 달한 것으로 전해졌다.25일 국세청이 내놓은 '생활물가 밀접 업종 탈세 세무조사' 내용을 보면, 이들은 대체로 원자잿값, 인건비 상승 등의 이유를 들어 제품 가격을 과도하게 올린 것으로 나타났다. 일부 농축산물 유통업체 등은 아예 허위 계산서와 무자료 거래 등이 여전했다. 이들 업체 사주 일가는 이 과정에서 막대한 세금을 탈루하고, 고가 아파트와 스포츠카 등을 회사 자금으로 사들이기도 했다.민주석 국세청 조사국장은 "최근 고금리, 고환율, 대미 관세인상 등으로 대내외 경제 불확실성이 커지고 있다"면서 "국민들 사이에 생활 물가가 크게 오르고 있다고 느끼며, 생활비 부담도 커지고 있다"고 설명했다. 실제 통계청의 소비자물가 동향을 보면, 매년 명절을 앞두고 농축산물 값이 올랐다. 올해도 가공식품과 농축산물, 외식 먹거리 등의 물가가 작년 같은 기간에 비해 크게 올랐다.국세청은 이들 생활 물가와 깊은 관련 있는 업종에 대한 정밀 분석에 들어갔고, 주요 가공식품과 농축산물 유통업체, 대형 프렌차이즈 본부, 예식장 등 경조사 업체의 대규모 탈세 혐의를 찾아낸 것.유형별로 보면 A 사와 같은 대형 프랜차이즈 업체 14곳이 세무조사에 포함 됐다. 또 농축산물 납품 업체 12곳은 유통과정에서 거짓 계산서를 만들거나, 차명계좌 사용, 무자료 거래 등으로 매출을 누락시켜 세금을 탈루했다. 이밖에 변칙적인 수법으로 재료비와 인건비 등을 부풀려서 회사의 소득을 줄여 신고한 업체 12곳도 적발됐다. 마지막으로 예식과 장례 등 경조사 업체 17곳도 허위 비용과 가공 인건비를 지급하는 방법으로 거액의 세금을 탈루한 혐의를 받고 있다.민 국장은 "원가 부풀리기 등으로 소득을 축소하고, 불투명한 유통 과정으로 세금을 탈루하는 생활물가 업종 탈세자에 대해 철저한 검증을 해 나갈것"이라고 말했다. 그는 "회사자금을 빼돌려 부를 축적하는 사주 일가의 재산 취득 전반을 들여다 볼 것"이라며 "이를 도와준 거래처에 대해서도 마찬가지로 엄정 조사할 방침"이라고 덧붙였다.