김경수 "부울경 메가시티-진주혁신도시, 청년 희망의 출발"

큰사진보기 ▲김경수 지방시대위원회 위원장, 25일 오후 한국토지주택공사 특강. ⓒ 전종현 관련사진보기

김경수 지방시대위원회 위원장은 "지역의 성장이 곧 국가의 성장"이라며 "부울경 메가시티와 진주혁신도시가 희망의 출발점이다"라고 말했다.경남도지사를 지낸 김경수 위원장은 25일 오후 경남진주혁신도시에 있는 한국토지주택공사(LH) 강당에서 "청년이 머무는 곳, 경남 - 5극3특 균형성장 전략 중심으로"를 주제로 특별강연하며 이같이 밝혔다.이날 강연은 한국토지주택공사와 진주문고가 'LH 진주 이전 10주년'을 기념해 공동으로 마련했고, 한국토지주택공사 임직원과 진주시민들이 함께 했다.김 위원장은 "한국토지주택공사가 진주에 온 지가 올해가 10주년이다. 실제로 진주에 혁신도시가 없었으면 진주시가 어떻게 됐을까"라며 "균형발전위원회는 2003년 노무현 대통령 때 만들어졌다. 그 뒤에 2005년에 만들어진 게 지방 자치를 담당하는 자치분권위원회가 있었다. 그 두 개가 합쳐져서 지방시대위원회가 되었다"라고 말했다.김경수 위원장은 수도권 집중으로 인한 지방 소멸 위기를 지적하며, 진주혁신도시와 부울경 메가시티를 대한민국 균형성장 전략의 핵심 축으로 제시했다.최근 수도권 인구 쏠림과 청년 유출 문제를 구체적 수치로 제시한 김 위원장은 "최근 20대 청년 5만여 명이 수도권으로 유입되고, 부산울산경남에서도 1만 6000명 이상이 빠져나갔다"며 "수도권 집중의 악순환을 끊고 지방이 스스로 생존할 성장 전략이 절실하다"고 강조했다.김 위원장은 대안으로 부산울산경남을 하나의 생활·경제권으로 묶어 수도권에 맞서는 대항축을 만들어야 한다고 제시했다.대표 전략으로 '1시간 생활권 광역대중교통망 구축'을 꼽은 김 위원장은 "고속철도(KTX·SRT) 등 철도망을 기반으로 주요 도시 간 1시간 내 이동이 가능하도록 광역 교통 기반을 확충해 산업·교육·문화를 공유하는 권역별 발전 모델을 실현해야 한다"라고 설명했다.인재 육성의 중요성을 강조한 김 위원장은 경상국립대 우주항공대학과 서울대 공동학위 모델, 국립창원대와 엘지(LG)전자의 산학협력 글로벌센터 사례를 언급하며 "부울경은 항공우주, 정보기술(IT)과 소프트웨어(SW), 스마트 제조업 등 미래산업을 이끌 인재양성 클러스터를 형성하고 있다"고 말했다.특히 진주혁신도시의 전략적 의미도 강조한 김 위원장은 "LH 본사가 위치한 진주는 전국 혁신도시 중에서도 항공우주산업 중심지로 발전할 잠재력이 크다"라고 말했다. 이어 "진주혁신도시는 부울경 메가시티의 남부 거점으로서 경남 서부권 균형발전과 국가 우주항공 산업의 핵심 축이 될 것"이라고 덧붙였다.김경수 위원장은 "지역의 성장이 곧 국가의 성장"이라며 "경남 청년들이 더 이상 수도권으로 떠나지 않고, 자신이 자란 지역에서 일하고 살 수 있어야 한다. 부울경 메가시티와 진주혁신도시가 바로 그 희망의 출발점"이라고 말했다.