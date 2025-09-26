[사진] 설악산에 감돈 가을 빛, 눈이 맑아지네요

큰사진보기 ▲설악산설악산 능선과 울산바위가 병풍처럼 둘러선 풍경(2025/9/25) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲어선이 정박한 청초호에서 바라본 설악산(2025/9/25) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲속초시민들의 쉼터인, 영랑호 위로 가을빛 설악산이 펼쳐진다(2025/9/25) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다에서 바라본 설악산설악산과 속초 시내, 바다가 어우러져 한 폭의 그림을 완성한다(2025/9/25) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲설악산가까이에서 바라본 울산바위는 웅장한 실루엣으로 설악산의 기품을 드러낸다. 청초호와 영랑호 위로 가을빛이 번지고, 설악산과 속초 시내, 바다가 어우러져 한 폭의 그림 같은 풍경을 완성한다(2025/9/25) ⓒ 진재중 관련사진보기

속초 두 개의 호수. 청초호와 영랑호가 도심을 부드럽게 감싸 안는다.그 너머,병풍처럼 서 있는 설악산은 속초의 일상을 품고 사계절 내내 사람들을 불러 모은다.가을이 오면 설악산은 가장 먼저 붉고 노란 빛을 품는다. 호수 위에 비친 단풍 빛과 푸른 하늘, 그리고 검푸른 바위들이 어우러진 풍경은 마치 자연이 그려낸 한 폭의 수채화 같다.청초호를 오가는 어선의 속도는 느려지고, 영랑호에 드리운 산자락은 고요한 물결과 함께 계절의 깊이를 더한다.바다에서 바라보는 설악산은 또 다른 기품을 드러낸다. 동해의 푸른 물결 너머로 병풍처럼 펼쳐진 산의 실루엣은, 호수에서 보던 온화한 모습과 달리 웅장하고 장엄하다. 바다는 설악산의 무게를 담담히 떠받치고, 설악산은 바다의 끝없는 흐름을 바라보며 묵묵히 서 있다.호수와 바다, 그리고 산이 빚어내는 풍경. 속초의 가을은 그 속에서 완성된다.설악산은 단순히 바라보는 산이 아니다. 도심과 호수, 바다 속에 스며들어 속초라는 도시의 정체성을 만들어내는 존재다. 머잖아, 가을 단풍으로 물든 설악산을 만나기 위해 수많은 발걸음이 속초로 향할 것이다.