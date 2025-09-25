대학가로 향하는 '울산청년정책'...청년주간 기획에 지역 모든 대학 참여

큰사진보기 ▲5월 20일 울산시 대회의실에서 김두겸 울산시장과 청년 청책 유관 실국장, 청년위원 등이 참석한 가운데 열린 2025년 제1회 청년정책조정위원회 ⓒ 울산시 사진DB 관련사진보기

지역을 떠나는 청년들을 붙잡기 위한 울산광역시의 청년 정책이 대학가로 향하고 있다. 26일과 27일 태화강체육공원에서 열리는 청년의 날 기념 '2025 울산청년주간'을 지역 청년들이 참여해 행사를 기획하는 등 주체가 되도록 한 것.앞서 울산시는 지난 5월 청년 분야 시정 정책 방향 제시와 청년 정책의 효율성을 높이기 위해 박지홍 울산대학교 총학생회장을 청년정책특별보좌관으로 위촉해 청년 여론을 들어왔다.따라서 올해 청년주간은 '함께하는 청년주간'을 슬로건으로 내걸고 울산청년정책네트워크, 5개 구군 청년정책협의체, 4개 대학(울산대·유니스트·울산과학대·춘해보건대) 총학생회가 참여한 '청년주간추진단'을 구성해 청년이 직접 기획하고 만들어가는 지역 문화 행사를 마련했다.앞서 울산시는 지난 2023년부터 '청년을 찾아가는 청년주간'이라는 기조로 다양한 청년 축제와 연계한 청년주간을 운영하면서 그해 '울산대학교 대동제'와 연계, 2024년에는 '울산과학대학교 무룡제'와 함께 진행한 바 있다.김두겸 울산시장은 "울산청년주간은 최강울산에 살고 있는 최강청년들이 직접 참여하고 기획하는 청년 중심 축제"라며, "앞으로도 울산청년주간이 지역 청년과 다양한 청년 관련 행사들을 연결하는 고리가 되어, 청년의 만남과 교류․협력의 장으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.올해 청년들이 직접 기획한 울산 청년주간 행사는, <정책·소통 프로그램>으로 '공감 200%, 청년 응원 메시지 전달 이야기마당(토크콘서트)' '내가 제안하는 청년정책 '청년정책 제안 경연대회''가 마련된다.<체험·홍보 프로그램>으로 '고민은 가볍게, 교류는 즐겁게 '청년아지트와 상담소''가, <문화·참여 프로그램>으로는 '청년 음악인들의 무대 '유-스테이지(U-STAGE)'' '청년 감성 100% 독립영화 상영 '유(U)-청춘독립영화제'' '청춘들의 설렘 가득 이색 소개팅 '유(U)-하트시그널' 이 있다.'먹고 즐기고 쉬는 완벽한 하루 '먹거리트럭과 휴식공간'도 준비돼 있다.행사 둘째 날인 27일 오후 6시에 열리는 기념식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 시의원, 청년유관기관 및 청년단체, 지역 청년활동가 등 300여 명이 참석한 가운데 청년정책 유공 표창, 기념사 및 축사, 청년대표 발언, 기념 공연 순으로 진행된다. 초청가수 공연 등 다양한 프로그램도 펼쳐진다.오는 26일 오후 8시 열리는 이야기 마당(토크콘서트)에는 '삶의 방향과 가치관 정립'을 주제로 방송인 노홍철을 연사로 초청해 특강을 진행한다.특히 27일 오후 1시 태화강체육공원과 젊음의거리 일원에 진행되는 '청년 크루 페스티벌'과 같은 청년 문화 축제를 연계해 더욱 풍성한 볼거리, 즐길거리가 넘치는 문화의 장을 선보일 예정이다.