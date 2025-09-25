12·12 막다 전사 김오랑 중령, 국가배상확정에도 군은 동상 건립 거부

큰사진보기 ▲12일 김해에서 열린 고 김오랑 중령 추도식. ⓒ 박정환 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲12.12 쿠데타에 맞섰다 사망한 김오랑 중령 묘. ⓒ 김종훈 관련사진보기

12·12 군사반란에 맞서 싸우다 전사한 고 김오랑 중령의 유족이 국가로부터 46년 만에 배상을 확정받았지만, 육군사관학교와 육군특수전사령부는 동상 건립에 부정적인 태도를 고수하는 것으로 확인됐다.김 중령은 1979년 12·12 군사반란이 일어난 다음날인 13일 새벽, 전두환 신군부 세력이 정병주 특전사령관을 불법 체포하려 할 당시 이를 막다 총탄에 맞아 전사했다. 신군부는 이를 '순직'으로 왜곡했고, 국립서울현충원 김 중령 묘비에도 '순직'으로 새겨졌다.2022년 군사망사고진상규명위원회의 조사로 반란군이 먼저 총기를 사용했다는 사실이 드러나면서 김 중령의 희생은 '전사'로 공식 인정됐다. 이후 묘비 역시 '12·12 군사반란 중 전사'로 교체됐고, 법원도 지난달 28일 김 중령 유족에게 국가가 손해를 배상하라고 판결했다. 같은 날 정성호 법무부 장관은 "정부가 항소를 포기한다"라면서 "김 중령의 숭고한 죽음을 바로잡기 위한 결정"이라고 사과했다.하지만 이러한 정부의 결정에도 불구하고 군 당국이 김 중령을 기리는 방식에는 한 걸음의 진전이 없다. 김오랑중령추모사업회 사무처장이자 대한군인기념사업회 회장인 김준철씨는 육사와 특전사 등에 김오랑 중령 동상을 세워달라고 요구했고 지난 9일 육군본부로부터 국민신문고 민원 회신문을 받았다. 김 중령에 대한 국가배상 선고 12일이 지난 때였다.<오마이뉴스>가 확보한 회신문에 따르면, 김 중령이 근무한 특전사는 "부대 내 충혼탑에 이미 이름이 새겨져 있어 별도 추모비는 불필요하다"라며 "육사에 설치하는 것이 타당하다"라고 답했다. 김 중령이 졸업한 육사는 "육사 졸업생 중 고 김오랑 중령과 같은 전사자는 1476명이 있다"라며 "특정 인물만을 위한 동상 건립은 형평성 문제가 있다. 다각적인 검토가 필요하다"라는 대답을 내놓았다.'김오랑 정신이 국군 장병 정신전력교육 기본교재에 포함돼야 한다'는 김준철 회장의 요구를 두고 육군본부는 "김 중령의 군인정신을 교재에 포함하기 위해서는 다양한 계층의 의견 수렴과 공감대 형성이 선행돼야 한다"라며 사실상 거부 의사를 밝혔다.김준철 회장은 <오마이뉴스> 기자와 한 통화에서 "10여 년 전 제안했을 때도 똑같은 답을 하더니, 정권이 바뀌고, 국가를 상대로 한 손해배상 소송에서 이겨도 결과가 바뀌지 않는 것은 여전히 군에서는 12·12쿠데타와 관련된 기득권들이 존재하기 때문에 그런 것 아니겠냐"라며 안타까운 마음을 드러냈다.