"인간답게 살기 위해 목숨 걸어야 하는 나라, 우리 세대에서 끝내자"

큰사진보기 ▲2025 부산지역 열사·희생자 추모대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

24일 오후 7시 , 부산 서면 태화 앞에서 '2025 부산지역 열사·희생자 추모대회'가 민주노총 부산본부 주최로 열렸다.민주노총부산본부는 이번 추모대회를 통해 "열사의 삶을 통해 민주노조 정신을 배우고 기억하고 실천하려 한다. 과거 열사의 시간과 오늘날 투쟁하는 동지들의 시간이 결국은 하나이고 그 간절함을 이어 노동해방 평등세상을 위한 투쟁을 만들고자 한다"고 취지를 밝혔다.추모대회가 시작하기 전 사전행사로 열사들의 삶에 대한 전시회가 추모대회 무대 뒤편에서 개최됐다.본행사에서는 열사들의 추모회가 준비한 물품을 현재 투쟁하는 노동자들에게 전달하고 발언을 이어가는 방식으로 진행됐다.조수원열사회 동지들은 노래 공연을 펼친 뒤 열사의 염원이 적힌 플래카드를 민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회에 전달했다. 이를 받은 허진희 조합원은 "새해마다 솥발산에 올라 열사 희생자 묘가 즐비한 풍경을 바라보며 항상 다짐을 한다. 입구 쪽 비석에 새겨진 '투쟁의 심장으로 다시 살아'라는 문구를 보며 해고 당해 고통받는 동지들, 저처럼 힘없다 무시당하고 차별받고 눈물 흘리는 동지들을 생각해봤다. 사람답게 살고자 하는 한 인간으로 노동자로서 다시 투쟁의 심장으로 다시 살아가겠다. 열사 희생자 정신을 이어받아 반드시 승리하겠다. 많은 동지들이 보살펴 주신 만큼 반드시 우리 투쟁, 승리로 보답하겠다"고 말했다.금속노조 부산양산지부 삼성전자서비스 부산양산지회는 염호석 열사 투쟁할 당시 조합원들과 입었던 조끼를 공공운수노조 국민건강보험 고객센터지부 부산지회에 전달했다. 손영희 부산지회장은 "삼성전자 무노조 경영에 맞서 싸우셨던 염호석 열사를 추모하는 자리에 서게 되어 가슴이 뭉클하다. 건강보험 고객센터 상담 노동자들도 정규직 전환 투쟁을 하고 있는 상황이다. 건강보험 고객센터의 정규직 전환이 늦어지는 것은 고용노동부의 부실한 정규직 전환 지침 때문이라고 생각한다. 지금이라도 개정해서 실질적으로 작동할 수 있도록 해야 하는 것이 정부가 할 일이고, 진짜 사장이 나와서 직접 교섭을 해야 하는 때라고 생각한다. 열사의 염원을 받들어 함께 투쟁하겠다"고 발언했다.이어 화물연대 부산본부는 건설노조 부산울산경남본부에 투쟁조끼를 전달하고 머리띠를 매주며 김동윤 열사의 정신을 전했다. 정정길 부울경본부장은 "우리에게는 일자리가 필요하고 그 일자리에서 다치지 않고 제발 죽지 않고 삶을 유지하게 해달라고 간절히 호소했다. 그 호소를 정부가 무자비하게 건폭이라는 말을 붙여서 사람을 괴물로 만들어 버렸다. 이제는 우리 동지들이 함께 세상을 바꾸는 투쟁, 승리를 위한 투쟁을 하자. 끊임없이 지속적으로 함께 투쟁해서 승리하자"고 말했다.민주노총부산본부 김재남 본부장은 대회사를 통해 "올해는 민주노총 결성 30주년이 되는 해다. 지난 30년 동안 열사를 잊을 수 없는 이유는 우리가 주저할 때, 우리가 포기하고 싶을 때 열사와 희생자들은 외쳤다. '노동악법을 철폐하자', '노조 할 권리 보장하라'고 외쳤다. 인간다운 세상을 위해 끝까지 투쟁하고 희생하셨기에 우리는 한 걸음씩 전진해 왔다고 생각한다. 열사에 대해 평생 갚지 못할 빚을 지고 있다고 생각한다. 마지막으로 한 열사가 남기신 유언을 여러분에게 들려드리겠다. 손배가압류에 해고까지 하고, 노동조합을 식물노조로 만들고 노동자를 식물 인간으로 만들려는 나라. 인간답게 살기 위해서는 목숨을 걸어야 하는 이 나라. 이제 우리 세대에서 끝장 내자"고 전했다.마지막 순서로 소리연대와 일회용이 합동 공연을 펼치며 추모대회를 마무리했다.