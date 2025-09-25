미신고 숙박·음식...경기도, 농어촌 체험·휴양마을 불법행위 적발

큰사진보기 ▲경기도 특사경 수사 결과 자료 ⓒ 경기도 관련사진보기

정부와 지방자치단체로부터 농어촌 체험·휴양마을로 지정된 마을들이 영업 신고 없이 숙박업과 음식점 영업을 벌이고 무단으로 하천 놀이시설을 설치하는 등 불법을 자행해 온 것으로 드러났다.25일, 경기도는 지난 8월 1일부터 29일까지 농어촌 체험․휴양마을 불법행위를 집중수사해 4개 업소에서 미신고 숙박업 등 총 10건의 불법행위를 적발했다고 밝혔다.'농어촌 체험·휴양마을'은 마을공동체가 자연환경, 전통문화, 유휴 공용자산을 활용해 도시민에게 숙박시설, 휴양공간, 체험프로그램 등을 제공하는 것을 말한다.적발된 위반행위는 미신고 숙박업 영업 2건, 미신고 음식점 영업 2건, 음식점 영업장 면적 무단 확장 영업 1건, 무단 하천 점용 2건, 무허가․미신고 기타테마파크업 운영 2건이다.A, B 체험마을은 관청에 영업 신고를 하지 않고 숙박시설과 설비를 갖춰 숙박업 영업을 했다. 또 음식점 면적 변경 신고 없이 무단 확장해 영업했고, 무단으로 하천을 점용해 물놀이장과 송어잡이체험장을 조성하고 슬라이드(미끄럼틀) 등을 설치해 운영하기도 했다.이번에 적발된 업소들은 대부분 지자체에서 농어촌 체험·휴양마을로 지정받아 각종 보조금과 안전점검 등을 지원받고 있었다. 일부는 농림축산식품부로부터 우수 등급을 받기도 한 곳으로 연간 수만 명에 달하는 체험객이 방문하는 전국적으로 잘 알려진 체험마을로, 언론에도 여러 차례 소개된 곳이다.특히 A체험마을은 6개 건물에서 하루 최대 365명까지 숙박하는 대규모 숙박업을 운영한 것으로 밝혀졌다. 해당 업소는 수사를 거부하고 증거를 인멸하려는 정황을 보여 경기도특사경은 법원에서 발부받은 압수·수색영장을 집행하기도 했다.관청에 신고하지 않고 숙박업을 한 것은 '공중위생관리법' 위반 행위이다. 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 또 관청에 신고하지 않고 식품접객업 영업을 하는 행위와 면적 변경신고를 하지 않고 무단 확장해 영업하면 '식품위생법'에 따라 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금형을 받을 수 있다.무단으로 하천을 점용하면 하천법에 따라 2년 이하 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금을 물을 수 있다. 허가 없이 기타테마파크를 운영하면 '관광진흥법'에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다.