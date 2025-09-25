"국민의힘 대전시당, 통일교 자금 수수 의혹 해명하라"

큰사진보기 ▲더불어민주당대전광역시당 ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

민주당 대전시당이 국민의힘 대전시당을 향해 통일교 불법 자금 수수 의혹에 대한 명확한 해명을 촉구하고 나섰다.더불어민주당 대전광역시당은 25일 성명을 통해 "국민의힘은 통일교 게이트에 답하라"며 "침묵은 더 큰 의혹을 초래할 뿐"이라고 밝혔다.민주당대전시당은 성명에서 2022년 대선을 앞두고 통일교가 국민의힘 권성동 의원에게 1억 원, 국민의힘 시·도당에 2억 1천만 원의 불법 정치자금을 전달했다는 의혹을 거론했다. 특히, 통일교 내 대전·충청을 관리하는 3지구가 충청권 시·도당에 4천만 원을 전달했다는 보도가 나왔다며 "국민의힘 대전시당은 통일교로부터 자금을 받았는지 여부를 분명히 밝혀야 한다"고 촉구했다.민주당대전시당은 이러한 의혹의 근거로 ▲특검이 확보한 시·도당 자금 할당 문자 메시지 ▲교단 고위 간부의 '시·도당 위원장을 만나 전달했다'는 진술 ▲특정 의원 이름이 등장하는 '참부모님 서신보고' 등을 제시하며 "단순한 풍문이 아님이 명백하다"고 강조했다.또한 민주당대전시당은 통일교의 정치 개입 행태를 강하게 비판했다. 이들은 "통일교가 국민의힘에 조직적으로 개입해 보이지 않는 손을 자처하고 있다. 이는 민주주의 근간을 흔드는 '정교일치'의 망령"이라고 지적했다.이어 "과거 일본 자민당 선거에 개입해 179명의 의원이 통일교와 연루됐던 사례와 이번 사안이 겹쳐 보인다"며 "특정 종교 집단이 자금과 신도 동원을 통해 정당을 장악하려는 반민주적 행태"라고 주장했다.끝으로 민주당대전시당은 "국민의힘이 이번 사안에 공모했든 묵인했든 책임을 피할 수 없다"며 "침묵이 길어질수록 의혹은 눈덩이처럼 불어난다. 국민의힘과 대전시당은 더 이상 침묵으로 일관하지 말고, 제기된 모든 의혹에 대해 한 점 의혹 없이 명확한 입장을 밝혀야 한다"고 촉구했다.한편, 지난 23일 JTBC는 민중기 특검이 통일교 각 지구에서 국민의힘 시·도당위원회로 후원금이 전달된 정황을 확인하고 수사 중이라고 보도했다.2022년 대선을 앞둔 3월 4일, 당시 통일교 재정국장 이모 씨는 총무처장 조모 씨에게 "긴급하게 선교 지원비가 나가야 한다"고 문자를 보내면서 "1지구 4천, 2지구 4천 3지구 4천, 4지구 4천, 5지구 5천, 전체 2억 1천"이라고 전국의 5개 지구별로 후원할 구체적인 금액을 언급했다는 것이다.그리고 대통령 선거 하루 전날인 3월 8일에는 윤영호 당시 세계본부장이 조씨에게 "총 2억 1천만 원 사용됐나요?"라며 재차 확인 문자를 보내자 조씨가 "네 맞습니다"라고 답했다는 것이다. 이같은 문자 내역을 확보한 특검은 한학자 총재 지시를 받은 간부들이 통일교 각 지구를 움직여 총 2억 1천만 원을 국민의힘 시·도당에 지원한 것으로 의심하고 있다는 것. 다만 한 총재는 이 모든 의혹을 부인하는 입장이라고 JTBC는 보도했다.