정동영 "트럼프, 기후·관세에선 재앙이지만 한반도엔 희망"

정치

25.09.25 15:38최종 업데이트 25.09.25 15:40

정동영 "트럼프, 기후·관세에선 재앙이지만 한반도엔 희망"

기자간담회..."북·미 정상회담 불가능하지 않다, 접경지역 실사격·실기동 훈련 선 중단 협의중"

정동영 통일부 장관이 지난 16일 국회 본회의에서 열린 외교통일안보 분야 대정부질문에 출석해 답변하고 있다.
답변하는 정동영 통일부 장관정동영 통일부 장관이 지난 16일 국회 본회의에서 열린 외교통일안보 분야 대정부질문에 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연

정동영 통일부 장관은 25일 "비핵화는 오래 걸릴 문제다. 10년, 20년 걸릴 것"이라며 남북관계의 정상화가 우선돼야 하고, 돌파구가 될 북·미정상회담 개최를 총력을 다해 지원하겠다고 밝혔다. 9·19 군사합의를 복원하기 위한 남측의 선조치로는 남북 접경 실사격·실기동 훈련 중지를 꼽았다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 기자간담회를 열었다. 이재명 대통령이 유엔총회 기조연설에서 제시한 '교류(Exchange)-관계정상화(Normalization)-비핵화(Denuclearization)' 구상과 관련해 정 장관은 "세 가지 중에 우선 맨 먼저 시작해야 할 것이 대화와 교류다. 대화 없이 교류 없이 어떤 일도 해결·추진할 수 없다"라면서 "비핵화는 오래 걸릴 문제이다. 10년, 20년 걸릴 것이다. 그 주요 과제를 밝히고 해결 의지를 천명하는 것이 유엔 연설의 핵심이라고 본다"라고 설명했다.

비핵화와 관련해 정 장관은 "(핵물질 생산과 미사일 개발) 중단이 우선 급하다"라고 강조했다. 그는 "미국과학자연맹(FAS) 등 전문가들의 추정에 따르면 (북한의) 현재 90% 이상 고농축우라늄 보유량은 2000㎏ 정도로 추정된다"면서 정 장관은 "오늘 이 시각에도 북한의 우라늄 원심분리기는 4군데에서 돌고 있다"고 말했다.

정 장관은 "지난 3년 윤석열 정부는 '자유의 북진', 북한 주민 해방, 선제 타격, 주적을 외치며 선 비핵화를 말했다"며 "결과는 북한이 거의 무한대로 핵 능력을 늘린 것 아니냐"고 비판했다.

북측이 남측과 대화 가능성을 일축하고 있는 상황과 관련해 정 장관은 "트럼프 대통령이 기후(위기 대응)와 관세 문제에선 재앙이지만, 한반도에서는 희망이다. 돌파구는 북·미 정상회담"이라며 "우리는 강력히 지지하고 지원한다. 북·미정상회담이 이뤄질 수 있도록 분위기와 환경을 조성하는 데에 총력을 다할 것"이라고 밝혔다.


도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 21일 애리조나주 글렌데일의 스테이트 팜 스타디움에서 열린 보수 운동가 찰리 커크의 공개 추모식 무대에 등장하고 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 21일 애리조나주 글렌데일의 스테이트 팜 스타디움에서 열린 보수 운동가 찰리 커크의 공개 추모식 무대에 등장하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스

정 장관은 "북·미정상회담이 불가능하다고 생각하지 않는다. 미국의 대통령이 트럼프 대통령이라 그렇다"라면서, 회담이 성사된다면 그 장소도 "하노이를 가겠나, 싱가포르를 가겠나? 한반도에서 할 것"이라고 말했다.

이 대통령은 지난 광복절 경축사에서 9·19 군사합의의 선제적·단계적 복원을 언급했다. 이와 관련해 정 장관은 "군사합의 복원에 앞서서 할 수 있는 것은 지상 군사분계선에서 남방과 북방으로 5km씩 내에서 실사격 훈련 및 실기동 훈련을 중지하고 해상에서는 남방과 북방으로 20km씩 이내에서 상호 기동훈련 및 사격훈련을 안 하기로 한 것을 (남측이 먼저) 할 수 있다고 생각한다"며 국방부 등과도 "협의하고 있다"고 밝혔다.

북측이 '남측과 대화할 수 없는 이유'로 주요하게 거론하는 한·미연합훈련, 한·미·일 3자 훈련 등과 관련해선 "한미연합훈련은 동맹과 우리의 주권 영역"이라고 잘라 말했다. 당장 우선적으로 할 수 있는 조치가 아니라는 뜻으로 읽힌다.

한편 정 장관은 남북이 '평화적 두 국가' 상태를 이룬다고 해서 통일을 지향하지 않는 것은 아니라고 강조했다. 그는 "남북은 사실상의 두 국가, 이미 두 국가, 국제법적으로 두 국가"라며 "두 국가라는 것은 영구분단을 의미하는 게 아니다. 실용적 관점이자 현실적 관점이고, 유연하게 관계를 하는 것"이라고 말했다.

댓글
안홍기 (anongi)

오마이뉴스 상근기자.

