정동영 "트럼프, 기후·관세에선 재앙이지만 한반도엔 희망"

큰사진보기 ▲답변하는 정동영 통일부 장관정동영 통일부 장관이 지난 16일 국회 본회의에서 열린 외교통일안보 분야 대정부질문에 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 21일 애리조나주 글렌데일의 스테이트 팜 스타디움에서 열린 보수 운동가 찰리 커크의 공개 추모식 무대에 등장하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

정동영 통일부 장관은 25일 "비핵화는 오래 걸릴 문제다. 10년, 20년 걸릴 것"이라며 남북관계의 정상화가 우선돼야 하고, 돌파구가 될 북·미정상회담 개최를 총력을 다해 지원하겠다고 밝혔다. 9·19 군사합의를 복원하기 위한 남측의 선조치로는 남북 접경 실사격·실기동 훈련 중지를 꼽았다.정 장관은 이날 정부서울청사에서 기자간담회를 열었다. 이재명 대통령이 유엔총회 기조연설에서 제시한 '교류(Exchange)-관계정상화(Normalization)-비핵화(Denuclearization)' 구상과 관련해 정 장관은 "세 가지 중에 우선 맨 먼저 시작해야 할 것이 대화와 교류다. 대화 없이 교류 없이 어떤 일도 해결·추진할 수 없다"라면서 "비핵화는 오래 걸릴 문제이다. 10년, 20년 걸릴 것이다. 그 주요 과제를 밝히고 해결 의지를 천명하는 것이 유엔 연설의 핵심이라고 본다"라고 설명했다.비핵화와 관련해 정 장관은 "(핵물질 생산과 미사일 개발) 중단이 우선 급하다"라고 강조했다. 그는 "미국과학자연맹(FAS) 등 전문가들의 추정에 따르면 (북한의) 현재 90% 이상 고농축우라늄 보유량은 2000㎏ 정도로 추정된다"면서 정 장관은 "오늘 이 시각에도 북한의 우라늄 원심분리기는 4군데에서 돌고 있다"고 말했다.정 장관은 "지난 3년 윤석열 정부는 '자유의 북진', 북한 주민 해방, 선제 타격, 주적을 외치며 선 비핵화를 말했다"며 "결과는 북한이 거의 무한대로 핵 능력을 늘린 것 아니냐"고 비판했다.북측이 남측과 대화 가능성을 일축하고 있는 상황과 관련해 정 장관은 "트럼프 대통령이 기후(위기 대응)와 관세 문제에선 재앙이지만, 한반도에서는 희망이다. 돌파구는 북·미 정상회담"이라며 "우리는 강력히 지지하고 지원한다. 북·미정상회담이 이뤄질 수 있도록 분위기와 환경을 조성하는 데에 총력을 다할 것"이라고 밝혔다.정 장관은 "북·미정상회담이 불가능하다고 생각하지 않는다. 미국의 대통령이 트럼프 대통령이라 그렇다"라면서, 회담이 성사된다면 그 장소도 "하노이를 가겠나, 싱가포르를 가겠나? 한반도에서 할 것"이라고 말했다.이 대통령은 지난 광복절 경축사에서 9·19 군사합의의 선제적·단계적 복원을 언급했다. 이와 관련해 정 장관은 "군사합의 복원에 앞서서 할 수 있는 것은 지상 군사분계선에서 남방과 북방으로 5km씩 내에서 실사격 훈련 및 실기동 훈련을 중지하고 해상에서는 남방과 북방으로 20km씩 이내에서 상호 기동훈련 및 사격훈련을 안 하기로 한 것을 (남측이 먼저) 할 수 있다고 생각한다"며 국방부 등과도 "협의하고 있다"고 밝혔다.북측이 '남측과 대화할 수 없는 이유'로 주요하게 거론하는 한·미연합훈련, 한·미·일 3자 훈련 등과 관련해선 "한미연합훈련은 동맹과 우리의 주권 영역"이라고 잘라 말했다. 당장 우선적으로 할 수 있는 조치가 아니라는 뜻으로 읽힌다.한편 정 장관은 남북이 '평화적 두 국가' 상태를 이룬다고 해서 통일을 지향하지 않는 것은 아니라고 강조했다. 그는 "남북은 사실상의 두 국가, 이미 두 국가, 국제법적으로 두 국가"라며 "두 국가라는 것은 영구분단을 의미하는 게 아니다. 실용적 관점이자 현실적 관점이고, 유연하게 관계를 하는 것"이라고 말했다.