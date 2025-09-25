전남 광양산단, 저탄소 에너지로 자립률 높인다

큰사진보기 ▲한국산업단지공단 광양스마트그린산단사업단는 25일 전남 광양 락희호텔에서 '2025년 전남광양 에너지자급자족 인프라 구축·운영사업' 사업 착수 보고회를 개최했다. ⓒ 한국산업단지공단 관련사진보기

전남 광양국가산단과 연계단지에 저탄소 에너지 공급 확대를 통한 에너지 자급자족이 본격 추진된다.한국산업단지공단 광양스마트그린산단사업단은 '2025년 전남광양 에너지자급자족 인프라 구축·운영사업' 사업 착수 보고회를 25일 광양락희호텔에서 개최했다고 밝혔다.이 자리에선 한국산업단지공단, 전라남도, 광양시와 수행기관인 한국전력공사 컨소시엄이 함께 사업비전과 목표 등을 공유했다.'2025년도 산업단지 에너지자급자족 인프라 구축·운영사업' 공모에서 유일하게 선정된 이번 사업은 총 487억 8000만 원(국비 200억 원, 민간부담금 227억 8000만 원, 지방비 60억 원)을 광양국가산단을 중심으로 율촌제1산단, 해룡산단, 순천산단 등 연계단지에 투입한다.한국전력공사 컨소시엄이 2025년부터 2028년까지 4년간 사업을 추진한다.사업을 통해 광양국가산단 내 4인 가족 기준 1만 5000가구가 한 달 동안 사용할 수 있는 전력량인 ▲태양광 20MW ▲소형풍력 0.03MW ▲ESS(에너지저장장치) 7MWh급 융복합 충전소 2개소 등을 설치해 신재생에너지로 활용도를 높이는 한편, 산단 에너지 자급과 저탄소 에너지의 공급 확대한다.또 광양국가산단 입주기업이 글로벌 탄소규제에 대응할 수 있는 기반 마련을 위해 입주기업 20개사를 대상으로 RE100, CBAM 및 ESG지원 등 기업별 맞춤형 컨설팅도 제공한다.2028년까지 에너지 자립률 11.7% 달성과 연간 1만 1048t 규모의 탄소 감축도 목표로 하고 있다.더불어 태양광 발전에서 발생하는 수익 중 일부를 산단과 지역사회에 재투자해 광양산단의 저탄소 절감 사업과 지역 에너지 사업 간 선순환 수익 구조를 만들 계획이다.박진만 광양스마트그린산단 사업단장은 "광양국가산단의 글로벌 철강산업 탄소중립 규제 강화와 에너지 가격 상승으로 인한 어려움을 겪고 있다"며 "본 사업을 통해 광양산단이 에너지 절감 및 탄소중립 목표달성에 기여하고 안정적인 에너지 수급과 저탄소 산단 구현 등 지역의 혁신성장 동력 거점 산단으로서 역할과 위상 강화에 기여하기를 바란다"고 말했다.