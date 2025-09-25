전남 광양산단, 저탄소 에너지로 자립률 높인다

전남 광양국가산단과 연계단지에 저탄소 에너지 공급 확대를 통한 에너지 자급자족이 본격 추진된다.
한국산업단지공단 광양스마트그린산단사업단은 '2025년 전남광양 에너지자급자족 인프라 구축·운영사업' 사업 착수 보고회를 25일 광양락희호텔에서 개최했다고 밝혔다.
이 자리에선 한국산업단지공단, 전라남도, 광양시와 수행기관인 한국전력공사 컨소시엄이 함께 사업비전과 목표 등을 공유했다.
'2025년도 산업단지 에너지자급자족 인프라 구축·운영사업' 공모에서 유일하게 선정된 이번 사업은 총 487억 8000만 원(국비 200억 원, 민간부담금 227억 8000만 원, 지방비 60억 원)을 광양국가산단을 중심으로 율촌제1산단, 해룡산단, 순천산단 등 연계단지에 투입한다.
한국전력공사 컨소시엄이 2025년부터 2028년까지 4년간 사업을 추진한다.
사업을 통해 광양국가산단 내 4인 가족 기준 1만 5000가구가 한 달 동안 사용할 수 있는 전력량인 ▲태양광 20MW ▲소형풍력 0.03MW ▲ESS(에너지저장장치) 7MWh급 융복합 충전소 2개소 등을 설치해 신재생에너지로 활용도를 높이는 한편, 산단 에너지 자급과 저탄소 에너지의 공급 확대한다.
또 광양국가산단 입주기업이 글로벌 탄소규제에 대응할 수 있는 기반 마련을 위해 입주기업 20개사를 대상으로 RE100, CBAM 및 ESG지원 등 기업별 맞춤형 컨설팅도 제공한다.
2028년까지 에너지 자립률 11.7% 달성과 연간 1만 1048t 규모의 탄소 감축도 목표로 하고 있다.
더불어 태양광 발전에서 발생하는 수익 중 일부를 산단과 지역사회에 재투자해 광양산단의 저탄소 절감 사업과 지역 에너지 사업 간 선순환 수익 구조를 만들 계획이다.
박진만 광양스마트그린산단 사업단장은 "광양국가산단의 글로벌 철강산업 탄소중립 규제 강화와 에너지 가격 상승으로 인한 어려움을 겪고 있다"며 "본 사업을 통해 광양산단이 에너지 절감 및 탄소중립 목표달성에 기여하고 안정적인 에너지 수급과 저탄소 산단 구현 등 지역의 혁신성장 동력 거점 산단으로서 역할과 위상 강화에 기여하기를 바란다"고 말했다.