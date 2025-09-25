임금 30만원 체불한 사용주, 체포영장 집행 뒤 전액 지급

큰사진보기 ▲창원고용노동지청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

일용직 노동자한테 임금 30만원을 주지 않았던 사용주가 고용노동부의 체포영장 집행 뒤 시정지시를 받고 전액 지급했다.창원고용노동지청(지청장 양영봉)은 임금 체불 후 근로감독관의 출석요구에 여러 차례 불응한 창원 소재 사업주를 체포하였다고 25일 밝혔다.창원고용노동지청에 따르면, 체포된 사업주는 창원지역에서 작물재배농가로부터 허가없이 일용직 노동자를 소개하고 수수료를 받은 사용자로서, 일용직 1명의 11월분 임금 30만 원을 체불하였다.해당 노동자의 신고에 따라 근로감독관이 네차례 출석요구를 하였다. 그런데 사업주는 정당한 이유없이 출석에 불응했던 것이다.지청은 "체불사업주는 노동청의 지명통보 사실을 알게 된 이후에도 근로감독관의 전화를 의도적으로 회피하고 정당한 이유 없이 4차례의 출석요구에 불응하는 등 수사에 협조하지 않았다"라고 설명했다.근로감독관은 사업주가 본인 명의의 휴대전화가 아닌 자녀 명의의 휴대전화를 사용하는 것을 확인하여 창원지방법원에서 체포영장 및 통신영장을 발부받아 사업주가 실제로 사용하는 휴대전화 위치 정보를 통해 거주 예상 장소를 특정하고 사업주의 집 앞에서 잠복한 끝에 이날 오전 10시 40분경 체포했던 것이다.지청은 "근로감독관이 사업주를 체포한 후 체불임금을 지급하도록 시정지시하자 같은 날 전액을 지급하였다"라고 밝혔다.지청은 올해 들어 근로감독관의 출석요구에 정당한 사유없이 불응한 사용자 12명을 대상으로 체포영장을 집행하였다.양영봉 지청장은 "체불임금이 많고 적음에 관계없이 정당한 이유없이 출석에 불응하는 사업주에 대해서는 체포영장을 신청·집행하는 등 엄정하게 대응하겠다"라고 하였다.